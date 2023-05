Jasno opozorilo pred odhodom v "beograjski pekel"

"Zavedamo se, da če ne bomo odigrali obrambe na najvišji ravni in če ne bomo nadzirali skoka, potem ne bomo imeli možnosti, in to fantom tudi ves čas dopovedujem, temu smo dali tudi največ poudarka," pred začetkom polfinalne serije lige ABA med Cedevito Olimpijo in Partizanom poudarja strateg ljubljanske ekipe Miro Alilović.

Po dobrih dveh tednih od zadnje tekme v četrtfinalni seriji lige ABA bodo košarkarji Cedevite Olimpije v nedeljo po dolgem čakanju vendarle znova stopili na parket v regionalni ligi. Na prvi tekmi polfinala lige ABA ljubljansko zasedbo čaka gostovanje pri Partizanu, ki je v tej sezoni v izvrstni formi. V jadranski ligi je bila beograjska ekipa najboljša med vsemi v rednem delu, le streljaj pa so bili varovanci Željka Obradovića oddaljeni od zaključnega turnirja četverice v evroligi, kjer jih je po velikem preobratu na koncu v četrtfinalni seriji s 3:2 v zmagah izločil poznejši prvak Real Madrid.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo prvo tekmo polfinala odigrali v nedeljo ob 19.30 v Beogradu. Foto: Nik Moder/Sportida

Kljub temu lahko pri Partizanu letošnjo evropsko sezono označijo za uspešno, česar pa vsekakor ne morejo trditi pri Cedeviti Olimpiji, kjer so po ekspresnem slovesu od Eurocupa vse moči usmerili v ligo ABA, tam jih po FMP čaka zdaj eden izmed najbolj zahtevnih tekmecev. "Ta polfinale vsi nestrpno pričakujemo. Dobro smo trenirali, čaka nas serija proti zelo atraktivni ekipi Partizana. O tem, za kako močno zasedbo gre, pričajo že sami rezultati, saj so bili prvi v rednem delu lige ABA, odlične predstave pa so kazali tudi v evroligi, kjer jih je na koncu le malenkost ločila od zaključnega turnirja četverice. V rednem delu je naš izkupiček 1:1, a redni del zdaj ne šteje prav nič. To moramo zdaj povsem pozabiti, končnica je zgodba zase. Odločale bodo malenkosti, predvsem obramba, skok pa tudi dnevna forma. Izkušnje so seveda na njihovi strani, mi pa bomo morali na drugačen način nadomestiti svoj primanjkljaj," je pred začetkom serije dejal strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Poudarek na obrambi in skoku

Na zadnjem medsebojnem obračunu obeh tekmecev so konec marca v Stark areni v Beogradu s 76:73 slavili košarkarji Partizana, na prvi pa je v Stožicah v začetku lanskega decembra z enako razliko zmagala domača zasedba. "Zavedamo se, da če ne bomo odigrali obrambe na najvišji ravni in če ne bomo nadzirali skoka, potem ne bomo imeli možnosti, in to fantom tudi ves čas dopovedujem, temu smo namenili tudi največ poudarka. Vemo, da nas čaka polna dvorana, naši košarkarji pa bodo morali biti stoodstotno pripravljeni in osredotočeni na prav vsakega njihovega posameznika. Minimizirati moramo njihovo učinkovitost v napadu, hkrati pa bomo morali biti zelo potrpežljivi v obrambi ter igrati hitro v napadu. To bo za nas res dober preizkus," je prepričan Alilović.

Josh Adams je že sklenil sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cedevita Olimpija se bo na gostovanje v Beograd podala brez Američana Josha Adamsa, ta je po poškodbi gležnja na zadnji tekmi lige ABA proti FMP, že končal sezono in odpotoval v domovino. "Vsak član ekipe bo zato še toliko bolj pomemben, nekateri igralci pa bodo zato morali dati še več od sebe. Lahko govorimo le o igralcih, ki jih imamo, vsi pa vemo, da so poškodbe sestavni del športa, tako da se bomo morali znajti brez njega," je o primanjkljaju v ekipi povedal Alilović.

Na zadnji tekmi že pokazali pravi obraz

Tako kot Cedevita Olimpija je tudi Partizan v četrtfinalni seriji za napredovanje potreboval tri tekme. Na prvi jih je v Beogradu presenetil Studentski centar s slovenskim trenerjem Andrejem Žakljem, podgoriška ekipa je bila blizu presenečenja tudi na drugem obračunu, a je nato Partizan vendarle našel pot do zmage. "Predvidevam, da je po izpadu iz evrolige na njih vplival psihološki vidik teh porazov proti Realu Madridu. To se je lahko tudi videlo na tretji tekmi s Studentskim centrom, ko so že pokazali obraz, ki so ga imeli pred tem," je prepričan Alilović.

Cedevita Olimpija se je sicer med "jadranskim premorom" osredotočila tudi na državno prvenstvo, kjer jo prihodnji teden čaka začetek finalne serije proti Helios Suns. "Že dober mesec smo nekako v tem počasnejšem ritmu z manj tekmami, tako da bolj kot se približujejo tekme, bolj smo nestrpni. To obdobje je res dolgo, a tako pač je. Dobro je tudi dejstvo, da smo imeli vmes tekme državnega prvenstva, da se je nekoliko razbila ta monotonost treningov. Zavedamo pa se, da gremo zdaj iz ene skrajnosti v drugo, ko si bodo tekme spet sledile na dva, tri dni. Igralci sami vedo, da bodo igrali proti evroligašu pred polno dvorano, in mislim, da je to že samo po sebi velika motivacija. Zato mi motivacije pred takšnimi tekmami ni treba še dvigovati," je še sklenil Alilović.

