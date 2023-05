Zvezda že v finalu, Olimpija polfinale s Partizanom začenja v nedeljo

Zadnji polfinalist lige ABA in hkrati nasprotnik Cedevite Olimpije v boju za finale so košarkarji Partizana, ki so v Beogradu na tretji četrtfinalni tekmi upravičili vlogo favoritov, visoko premagali SC Derby in preprečili senzacijo. Polfinalni dvoboj se bo začel v nedeljo. Medtem je drugi polfinale že končan, Crvena zvezda je tudi na drugi tekmi visoko premagala Budućnost (97:56).

Košarkarji Partizana so nekoliko presenetljivo izgubili prvo tekmo s črnogorskim tekmecem, ki ga vodi slovenski trener Andrej Žakelj, v domači dvorani so morali priznati premoč s 83:84. Tudi na drugi so bili zelo blizu porazu in slovesu že v četrtfinalu, toda v Podgorici so po preobratu v zadnjih minutah slavili z 81:79. Odločilna tekma je bila na sporedu v ponedeljek zvečer v Beogradu. Domača zasedba je nazadnje zaostajala v šesti minuti (11:13), potem pa stopila na plin in ob polčasu vodila za 57:38, na koncu je bila razlika skoraj 30 točk.

Crvena Zvezda je že v finalu. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic V torek so polfinalno serijo nadaljevali in tudi košarki košarkarji Budućnosti in Crvene zvezde. Beograjčani so prvo tekmo dobili s 93:55, na drugi pa so v gosteh slavili s še vičjo razliko, s 97:56. Vseh 12 košarkarjev Zvezde se je vpisalo med strelce, največ točk je dal Luka Mitrović (17).

Košarkarji Cedevite Olimpije in Partizana bodo polfinalno serijo lige Aba začeli v nedeljo, 28. maja. Prva tekma v seriji na dve zmagi bo v Beogradu ob 19.30, druga v Ljubljani pa v torek, 30. maja ob 18. uri. Datum morebitne tretje tekme še ni določen. Zmagovalec dvoboja se bo v finalu na tri zmage pomeril s Crveno zvezdo ali Budućnostjo.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma:

Ponedeljek, 22. maj:

Liga ABA, polfinale, druga tekma:

Torek, 23. maj: