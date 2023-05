Vučić predlagal rešitev, s katero bi Srbija postala nova Belorusija

"To je napad na našo celotno državo in vsak državljan to čuti," je danes na novinarski konferenci po napadu pri Mladenovcu, v katerem je 21-letnik v četrtek pozno zvečer ubil osem ljudi in jih ranil 14, dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napad je označil za teroristično dejanje in napovedal poostritev zakonodaje na področju orožja. Zavzel se je tudi za ponovno uvedbo smrtne kazni, a so ga, kot je pojasnil na novinarski konferenci, premierka Ana Brnabić in preostali člani vlade od tega odvrnili, saj bi s tem Srbija poleg Belorusije bila edina evropska država s smrtno kaznijo.

Družinam žrtev je izrekel sožalje in dejal, da so v žalosti in bolečini vsi skupaj. "To je množičen zločinski napad (...) To je napad na našo državo in to čuti vsak državljan," je dejal Vučić in napad označil za teroristično dejanje.

Napovedal je, da bodo v prihodnjih šestih mesecih sprejeli 1.200 novih policistov, da bo čez eno leto v vsaki šoli ob varnostniku nenehno prisoten tudi policist. "S tem bomo za 99 odstotkov povečali varnost in za 80 odstotkov zmanjšali vrstniško nasilje," je dejal predsednik in dodal, da je v Beogradu 331 šol, v njih pa bo 331 policistov.

25 milijonov evrov menda že zagotovljenih

Za druge ukrepe bo po Vučićevih besedah potrebnih 25 milijonov evrov, ta denar pa naj bi bil že zagotovljen. Napovedal je tudi poostritev zakonodaje na področju orožja in zapornih kazni, povezanih s tem, ter revizijo zdajšnjih imetnikov orožja.

Zavzel se je tudi za ponovno uvedbo smrtne kazni, a so ga, kot je pojasnil na novinarski konferenci, premierka Ana Brnabić in preostali člani vlade od tega odvrnili, saj bi s tem Srbija poleg Belorusije bila edina evropska država s smrtno kaznijo.

"Treba je preveriti 45 tisoč ljudi, ki jim je ta monstrum všeč"

V zvezi z dogajanjem na družbenih omrežjih je dejal, da je treba preveriti 45 tisoč ljudi, ki jim je na teh omrežjih všeč ta "monstrum". "Naj pojasnijo, zakaj jim je všeč," je izpostavil in dodal, da bi bilo treba preveriti tudi dogajanje na t. i. temnem spletu.

Kot je še dejal, bo srbska vlada danes razglasila tridnevno žalovanje tudi za žrtve napada pri Mladenovcu.

21-letnik streljal iz vozila

Po navedbah srbskih medijev je 21-letnik v četrtek pozno zvečer v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje blizu Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Po iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 600 pripadnikov srbskega notranjega ministrstva, so napadalca prijeli v vasi Grošnica pri Kragujevcu. V napadu je umrlo osem ljudi, še 14 pa je bilo ranjenih.

Napad se je zgodil le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letnik na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil osem učencev in varnostnika, še šest učencev in učiteljico pa je ranil. V državi se je v zvezi s tem danes začelo tridnevno žalovanje.