Po strelski tragediji v Srbiji: Nočem, da so otroci talci resničnostnega šova

Po sredinem strahovitem streljanju trinajstletnika v Srbiji na osnovni šoli Vladislav Ribnikar sta se oglasila tudi Novak in Jelena Đoković. Predvsem zadnja je dala v javnost močno sporočilo.

Srbijo še vedno globoko pretresa sredino streljanje na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, ko je trinajstletnik s strelnim orožjem ubil devet oseb. Od tega osem učencev in varnostnika.

Novak Đoković, trenutno prvi teniški igralec sveta in najbolj popularen športnik v Srbiji, ima v svoji državi veliko vrednost. Ljudje dajo veliko na njegovo mnenje, posledično pa pogosto odmevajo tudi besede njegove žene Jelene Đoković.

Že leta si trudita otrokom omogočiti kakovostno vzgojo in izobraževanje

Spomnimo, da imata zakonca Đoković že od leta 2007 svojo fundacijo. Z njo želita ustvariti, da bi vsak otrok v Srbiji imel kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje. Med drugim pomagajo graditi in obnavljati šole na območjih z gospodarskimi težavami, s tem pa otrokom omogočiti, da se razvijejo samozavestne in produktivne osebnosti.

Zato se ju je sredin masaker na osnovni šoli Vladislav Ribnikar še toliko bolj dotaknil. Zakonca Đoković sta se oglasila na družbenih omrežjih, zelo pomenljive o bile tudi besede Jelene Đoković. Ta je uvodoma dejala, da ne želi vpogleda v hišo, kjer živi množični morilec, ampak želi, da nudijo psihološko podporo za učence in učitelje.

"Ne želimo ekskluzivnih fotografij s kraja dogodka, želimo ukinitev resničnostnega programa. Ne želimo šokantnih izjav očividcev, želimo omejitev črne kronike. Nočem, da so otroki talci resničnostnega šova, ampak je potrebno vrniti ugled šolstvu in učiteljem."

"Današnja tragedija (sreda op. p.), je tragedija vsakega posameznika naše države in kot družbe kot celote. Globoko sožalje družinam žrtve, naše upanje in molitev pa gredo vsem tistim, ki se borijo za svoja življenja."

V Srbiji razglasili tridnevno žalovanje

Srbska vlada je po masakru je razglasila tridnevno žalovanje. V glavnem mestu so danes zaprte osnovne in srednje šole, medtem ko bodo na drugih šolah pouk začeli z minuto molka.

