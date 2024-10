Interpol se je danes na javnost obrnil s pozivom k pomoči pri identifikaciji trupel preminulih žensk v 46 nerešenih primerih. Gre za del kampanje Identificiraj me, s pomočjo katere želijo ugotoviti identiteto umrlih žensk, ki so bile umorjene ali so umrle v sumljivih okoliščinah.

"Tudi najmanjša malenkost je lahko odločilnega pomena pri razreševanju nerešenih primerov," je sporočil generalni sekretar Interpola Jürgen Stock in dodal, da lahko javnost preiskovalcem pomaga s priklicem morebitnih spominov, posredovanjem namigov ali deljenjem zgodb.

Objavili fotorobote in rekonstrukcije obrazov

Ker identiteta žrtev še ni znana, je Interpol na spletni strani objavil fotorobote oziroma rekonstrukcije obrazov preminulih žensk in fotografije njihovih predmetov, ki bi lahko pomagali pri določanju identitete, kot so obleke in nakit.

"Cilj kampanje je preprost. Hočemo določiti identiteto preminulih žensk, ponuditi odgovore njihovim svojcem in zagotoviti pravico žrtvam," je povedal Stock, ki verjame, da z javno kampanjo lahko pridobijo informacije, s katerimi bodo določili ime žrtev, njihovo preteklost in po dolgih letih neuspešnega preiskovanja končno zadostili pravici.

Na epilog čakajo že več desetletij

Mednarodna organizacija kriminalistične policije se je na javnost obrnila v sodelovanju s policijami šestih evropskih držav – Belgije, Nemčije, Nizozemske, Francije, Italije in Španije –, kjer so našli trupla žensk. Nekateri primeri so nerešeni že več desetletij.

Gre za nadaljevanje kampanje Identificiraj me, v okviru katere so že maja lani poskušali določiti identiteto 22 preminulih žensk. Tedaj so javnost prvič seznanili s t. i. internimi črnimi obvestili, ki jih sicer posredujejo samo znotraj svoje mreže policij po svetu.

Ta obvestila lahko vključujejo informacije o kraju najdbe trupla, biometrične podatke (DNK, prstni odtisi, rekonstrukcije obraza), zobozdravstvene kartoteke, fizične opise telesa ali oblačil in druge podrobnosti, ki so pomembne za identifikacijo pokojnih oseb.

Javnost je preiskovalcem doslej že pomagala s približno 1.800 obvestili, so sporočili iz Interpola. Ker je bila prvotna kampanja uspešna, so jo tokrat razširili na nove primere.