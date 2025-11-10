Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
16.10

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
zdravljenje oskrba policija zdravila preiskava dom starejših občanov

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 16.10

5 minut

Policija zaključila preiskavo domnevno sumljive smrti v pomurskem domu starejših

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Evtanazija. Zdravnik. Smrt. Bolnišnica. Pacient. Bolnica. Bolnik | Na tožilstvu so za STA potrdili, da je zadeva v predkazenskem postopku. | Foto Shutterstock

Na tožilstvu so za STA potrdili, da je zadeva v predkazenskem postopku.

Foto: Shutterstock

Na Policijski upravi Murska Sobota so za STA potrdili, da so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti v enem od domov za starejše v Pomurju. Preiskavo so zaključili in o vsem obvestili okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, kjer je zadeva v predkazenskem postopku.

Zaradi varstva osebnih podatkov na policiji niso izrecno povedali, da gre za Dom starejših Rakičan, ampak so navedli, da je bila preiskava opravljena v javnem zavodu na območju UE Murska Sobota.

Zbrana obvestila in ugotovitve so policisti zaradi suma kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja ter opravljanja zdravilske dejavnosti odstopili v nadaljnje odločanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti. 

Podrobnosti notranjega nadzora še neznane

STA je želela tudi odgovore ministrstva za solidarno prihodnost, kjer se še niso odzvali. So pa za preiskovalno.si povedali, da jim je bivša v. d. direktorice Doma starejših Rakičan Nada Hercan sporočila, da so pri njih izvedli notranji nadzor. Do zaključkov in ugotovitev nadzora se še niso opredelili, Hercan pa za STA ni odgovorila na vprašanja, kaj je notranji nadzor pokazal.

STA je želela pridobiti odziv vodstva doma. Novi v. d. direktorja na vprašanja medijev danes še ni želel odgovarjati, nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Hercan pa se na klice ni odzvala.

V zvezi z očitki o domnevno sumljivi smrti v Domu starejših Rakičan, o katerih je prvo pisalo Delo, pa je odgovore javnosti že junija letos podal nekdanji direktor doma Zoran Hoblaj.

Hoblaj je zanikal navedbe o neustreznem ravnanju doma. Med drugim je poudaril, da naj pri stanovalki, katere smrt je predmet obravnave pristojnih organov, ne bi šlo za primer napačnega predpisovanja zdravil in da dom zdravil sploh ne predpisuje, ampak to počnejo zdravniki. Kot je še zapisal, pa naj bi šlo za zdravilo za izboljšanje razpoloženja in ne za pomirjevalo, kot je pisalo Delo.

Zoran Hoblaj
Novice Ministrstvo še pridobiva informacije o direktorju Doma starejših Rakičan
zdravljenje oskrba policija zdravila preiskava dom starejših občanov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.