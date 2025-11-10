Na Policijski upravi Murska Sobota so za STA potrdili, da so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti v enem od domov za starejše v Pomurju. Preiskavo so zaključili in o vsem obvestili okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, kjer je zadeva v predkazenskem postopku.

Zaradi varstva osebnih podatkov na policiji niso izrecno povedali, da gre za Dom starejših Rakičan, ampak so navedli, da je bila preiskava opravljena v javnem zavodu na območju UE Murska Sobota.

Zbrana obvestila in ugotovitve so policisti zaradi suma kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja ter opravljanja zdravilske dejavnosti odstopili v nadaljnje odločanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti.

Podrobnosti notranjega nadzora še neznane

STA je želela tudi odgovore ministrstva za solidarno prihodnost, kjer se še niso odzvali. So pa za preiskovalno.si povedali, da jim je bivša v. d. direktorice Doma starejših Rakičan Nada Hercan sporočila, da so pri njih izvedli notranji nadzor. Do zaključkov in ugotovitev nadzora se še niso opredelili, Hercan pa za STA ni odgovorila na vprašanja, kaj je notranji nadzor pokazal.

STA je želela pridobiti odziv vodstva doma. Novi v. d. direktorja na vprašanja medijev danes še ni želel odgovarjati, nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Hercan pa se na klice ni odzvala.

V zvezi z očitki o domnevno sumljivi smrti v Domu starejših Rakičan, o katerih je prvo pisalo Delo, pa je odgovore javnosti že junija letos podal nekdanji direktor doma Zoran Hoblaj.

Hoblaj je zanikal navedbe o neustreznem ravnanju doma. Med drugim je poudaril, da naj pri stanovalki, katere smrt je predmet obravnave pristojnih organov, ne bi šlo za primer napačnega predpisovanja zdravil in da dom zdravil sploh ne predpisuje, ampak to počnejo zdravniki. Kot je še zapisal, pa naj bi šlo za zdravilo za izboljšanje razpoloženja in ne za pomirjevalo, kot je pisalo Delo.