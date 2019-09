Izraelski selektor se je v Ljubljani razjezil pred kamerami: To ni več smešno

Nogomet je zelo strastna zadeva. To dokazujejo tudi besede in kritike izraelskega selektorja Andreasa Herzoga, ki je po bolečem porazu v Ljubljani proti Sloveniji (2:3) potožil o nedopustnih, neumnih napakah. Spravile so ga v zelo slabo voljo, kar je dokazal tudi s čustvenim nastopom v televizijskem intervjuju v Stožicah.

Ko je najboljši strelec kvalifikacij za EP 2020 Eran Zahavi s prekrasnim zadetkom v 63. minuti premagal Jana Oblaka in popeljal Izrael do velikega vodstva v Ljubljani, so bili gostje iz svete dežele pred sanjskim scenarijem. Z zmago v Stožicah bi se povzpeli na drugo mesto v skupini in še kako resno konkurirali za nastop na Euru 2020.

Fotogalerija s tekme, fotografi Grega Valančič, Žiga Zupan in Matic Klanšek Velej/Sportida:

Izraelci so se znašli na konju, a z njega hitro sestopili. Le tri minute pozneje je Roman Bezjak ušel izraelski obrambi in spretno izenačil, nato pa je v dramatični končnici, ko je bilo nevarno na obeh straneh, Benjamin Verbič z drugim zadetkom na tekmi končal sanje gostov o pozitivnem rezultatu. Slovenija je zmagala s 3:2, se povzpela na drugo mesto v kvalifikacijski skupini G in zaostanek za vodilno Poljsko znižala na pičli dve točki, Izrael pa je po veliki zapravljeni priložnosti ostal pri osmih točkah.

Nekaj groznega, nedopustnega

Izrael je v 63. minuti povedel z 2:1. Zadišalo je po velikem uspehu v Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Čeprav ni razočaral z nastopom, še več, prevladalo je mnenje, da je v Sloveniji pokazal dobro predstavo, je ostal brez točk.

"Vem, a to na koncu nič ne pomaga. Vedno poslušamo, kako je bilo to in to dobro, a nato vedno prejmemo tri zadetke. Pokažemo premalo profesionalizma. Poglejte na primer tretji gol Slovenije. To je nekaj groznega, nedopustnega. Govorimo o možnosti napredovanja, nato pa naredimo dve veliki napaki. Napredovanje zato ni mogoče. Žal mi je, a tako je. Iskreno povedano," je razočarano odvrnil Avstrijec, nato pa je novinar izraelske televizije namenil opazko selektorju, da je zelo razburjen.

Razočaranje Andreasa Herzoga pred televizijskimi kamerami:

"Naj bi bil vesel? Dobro smo igrali proti veliki ekipi, ki je pred tem premagala Poljsko. V Ljubljani smo bili dvakrat boljši od Poljakov, a smo vseeno ostali brez točke. Vedno veliko govorimo o naših sanjah, ko pa je treba to pokazati še na igrišču in nekaj narediti v tej smeri, vedno naredimo nekaj neumnih napak in vse pokvarimo. To ni več smešno," je bil jezen nekdanji avstrijski zvezdnik Andreas Herzog, ki vodi Izrael in bo poskušal čim prej pozabiti septembrsko akcijo, v kateri je proti Severni Makedoniji (doma) in Sloveniji (v gosteh) skupno osvojil le točko in z drugega mesta na razpredelnici skupine G padel na četrto mesto.

Slovenska reprezentanca je priredila veličasten preobrat in na lestvici prehitela Izrael. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kek je praznoval v ponedeljek, Herzog "proslavlja" danes

Matjaž Kek je v ponedeljek dopolnil 58 let, Andreas Herzog pa ima danes 51. rojstni dan. Foto: Grega Valančič / Sportida V nasprotju s stanovskim kolegom Matjažem Kekom, ki je v ponedeljek praznoval 58. rojstni dan, igralci pa so mu po hudi drami, odločeni v izdihljajih srečanja, podarili še kako pomembne tri kvalifikacijske točke, bo njegovo razpoloženje ob rojstnodnevni slovesnosti manj prešerno.

Herzog namreč danes, 10. septembra 2019, praznuje 51. rojstni dan, a ne bo imel veliko razlogov za dobro voljo. Imel bi jih, če bi izraelska obramba preprečila asistentu Jasminu Kurtiću in strelcu Benjaminu Verbiču, da v zadnji minuti spravita desettisočglavo množico v Stožicah na noge, a mu je spodletelo. Obramba, ki prejema relativno veliko zadetkov, v šestih nastopih je kapitulirala že 11-krat (Slovenija za primerjavo le petkrat), je ponovno padla na izpitu, ko se je lomila tekma.

To je v čustvenem nastopu pred kamerami poudaril tudi avstrijski strateg. Izbrancem je zameril, da po vodstvu z 2:1 niso dovolj zgostili obrambe, ampak šli preveč naprej. To se jim je maščevalo, nekdanji celjski dvojec Bezjak – Verbič za takšno potezo ni našel razumevanja, ampak spravil slovenske navijače na noge. In pričaral selektorju Matjažu Keku in Juretu Balkovcu nepozabno proslavljanje osebnega praznika. V nasprotju s Herzogom, ki bo danes praznoval s kislim nasmehom ...