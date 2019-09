Navijaške skupine, kje se skrivate? Reprezentanca vas pogreša.

V zadnjih letih smo večkrat naleteli na prizore, ko je Benjamin Verbič po reprezentančnih dvobojih zapuščal slačilnico z nejevoljnim in razočaranim pogledom. Ko je bilo v njegovem glasu prepoznati nemoč in začudenje, zakaj slovenska reprezentanca na igrišču deluje tako nedorečeno.

Zakaj ne zaigra tako, kot je zmožna. Zakaj trpijo rezultati, zakaj manjkajo zadetki, tudi njegovi. Navijači so se spraševali, kako lahko iz tedna v teden navdušuje pri kijevskem Dinamu, v izbrani vrsti pa strelja s slepimi naboji in ostaja na trenutke neviden. In to tudi takrat, ko se trudi in v državnem dresu daje vse, kar lahko.

Končno si je lahko oddahnil

V državnem dresu je dosegel pet zadetkov. Po tekmah z Malto, Litvo in Norveško se je vpisal med strelce še proti Izraelu. Prvič kar dvakrat na tekmo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida No, tokrat je bilo drugače. Ko mu je končno na pomoč priskočila sreča, ga je dvoboj z Izraelom izstrelil med zvezde. Dosegel je dva zadetka, čeprav Slovenija ni zaigrala tako dobro kot v petek. ''Predstava proti Izraelu ni bila tako taktično dovršena kot proti Poljski. Noge so bile malce utrujene, tudi glava ni delala tako, kot na petkovi tekmi. Bilo je več napak, a ko zmagaš tako tekmo, je veliko slajše, kot pa če jo dobili s 3:0,'' je pojasnjeval pred novinarskimi mikrofoni po dvoboju z Izraelom in žarel od veselja, saj je odločil zmagovalca in popeljal Slovenijo na drugo mesto.

Končno je bil po dvoboju zadovoljen, z iskricami v očeh, nasmejan in srečen. Lahko si je oddahnil. Nekaterim nejevernim Tomažem je dokazal, da le predstavlja dodano vrednost reprezentanci in njegove uspešne predstave v tujini niso naključne. Po eni najbolj dramatičnih tekem, kar jih je odigral v karieri, ki se je končala s srečnim koncem in za nameček še njegovim zmagovitim zadetkom, mu je odleglo.

''Kurta (Jasmin Kurtić, op. p.) mi je res izvrstno podal. Opazil sem, da sem sam. Udaril sem v nasprotno smer, v katero je tekel vratar. Žoga je končala v mreži. Lep občutek je, ko zabiješ za zmago Slovenije,'' se je smejalo Vojničanu, ko je pri sebi še enkrat podoživljal, v kako nepopisno srečo je spravil slovenske nogometne navdušence.

Več sreče kot lani v ligi narodov

Slovenija je po zaslugi njegovega prvega zadetka dobila uvodni polčas z 1:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sreča spremlja hrabre, je znan rek v življenju. Nogomet ni izjema. Slovenija je proti Izraelu potrdila pravilo. Marsikoga bi po šokantnem preobratu gostov, ki so v nekaj minutah zaostanek preobrnili v vodstvo z 2:1, zmanjkalo. Padel bi v paniko in se predal. Marsikdo. Kekovi bojevniki pa so še naprej grizli, napadali goste in dočakali najlepšo nagrado. Ker so verjeli do konca in niso hoteli pustiti na cedilu gledalcev.

''Ob polčasu smo se zmenili, da gremo v nadaljevanje bolj konkretno. To nam žal ni uspelo, ker nas je Izrael takoj pritisnil. Imel je dan več počitka od nas, kar se je poznalo na igrišču. Po zaostanku z 1:2 so nas ljudje na tribunah res spodbujali. Kot da bi verjeli, da bomo na koncu zmagali. To je tudi botrovalo do uspeha. Vedeli smo, da zmoremo. Ko smo izenačili na 2:2, sem vedel, da ne moremo več izgubiti. Tudi na tekmi v Haifi smo bili bolj konkretni, si priigrali več priložnosti. Tudi danes smo imel več izrazitih priložnosti od njih. Že prej bi lahko zadeli tretji zadetek, ne vem kako je sploh lahko vratar Izraela ubranil strel Šporarja (izjemne škarjice v 87. minuti, op. p.), a imamo v teh kvalifikacijah le več sreče kot smo jih imeli v ligi narodov. Tri točke so ostale doma,'' je dvakratni strelec izpostavil tudi srečo, ki je bila na ponedeljkovi tekmi v napetem zaključku, ko so se vrstile priložnosti za tretji zadetek na obeh straneh, bolj naklonjena Kekovim izbrancem.

Letvico so si postavili visoko, a tako so hoteli

25-letni Vojničan želi s slovensko reprezentanco zaigrati na evropskem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na koncu so bili nagrajeni za ogromno željo in nepopustljivost, usoda pa je hotela, da je zmagoviti zadetek v zadnji minuti dosegel prav Verbič in se poveselil pred občinstvom. Je bil to najlepši trenutek njegove kariere?

''Ne bomo še govorili o tem, prehitro je. Saj nismo še ničesar naredili. Treba bo še odigrati štiri tekme v kvalifikacijah. Bomo videli, kaj bo potem. Mogoče se bomo pa res spominjali, da je bil to moj najlepši trenutek v karieri,'' skuša raje ostati skromen in se pripravljati na nove izzive.

Cilj reprezentance je jasen in glasen. Vsaj drugo mesto v kvalifikacijski skupini G, kjer trenutno vodi Poljska, Kekova četa pa je pred Avstrijo, Severno Makedonijo, Izraelom in Latvijo. Če bi se tako tudi končalo, bi si Slovenija po desetih letih čakanja spet priigrala nastop na velikem tekmovanju. ''To je naš cilj, a gremo raje od tekme do tekme. To poudarja tudi selektor, da ne smemo delati kalkulacij,'' noče preračunavati, ampak se zgolj pripraviti na nove tekmece in jih nato premagati.

Prihodnji mesec ga tako čakata dvoboja v Skopju s Severno Makedonijo in Avstrijo v Ljubljani. Slovenija ju bo dočakala na drugem mestu, ki po koncu kvalifikacij neposredne pelje na Euro 2020.

Benjamin Verbič je popeljal Slovenijo na drugo mesto kvalifikacijske skupine G za EP 2020. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Letvico smo postavili res visoko, a to smo tudi hoteli. Zdaj moramo le še dokazati, da znamo igrati tudi v gosteh. Makedonci pa so res dobri tekmeci,'' napoveduje vnovično zahtevno srečanje, na katerem se bo morala Slovenija pošteno potruditi, da ostane neporažena, kaj šele, če se bo hotela od nekdanjih bratov v nekdanji Jugoslaviji posloviti z novimi tremi točkami.

Poziva Celjske grofe, da hodijo na reprezentančne tekme

V ponedeljek se je v Stožicah zbralo nekaj več kot 10 tisoč gledalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Je po zmagi nad Izraelom v nogometni Sloveniji čutiti v slačilnici drugačno vzdušje od tistega po poraznih nastopih v ligi narodov, ki so pahnili reprezentanco v najslabšo kakovostno skupino? ''Da, Zdaj je drugačno vzdušje. Tudi ekipa igra malce drugače. Vsekakor so pomembni rezultati. Srce in karakter, to je tisto najbolj pomembno, tisto, kar ljudi privablja na stadion. Upam, da bo tako tudi nadalje.''

Kar se tiče navijačev, ima posebno željo za vse organizirane skupine. V zadnjih letih jih v Stožicah pogreša. Tako kot vsi v reprezentanci. Oba slovenska strelca proti Izraelu, Verbič in Roman Bezjak, sta dobršen del kariere prebila v Celju in imata na knežje mesto lepe spomine. Celjanom gre v tej sezoni v prvi ligi imenitno, za dodatno zadovoljstvo pa so poskrbeli še navijači. Skupina Celjski grofje se je vrnila na tribune. Bi se lahko podobno vrnile tudi različne organizirane navijaške skupine in na stadionih podprle izbrano vrsto?

''Ja, to bi bilo krasno. Točno tako, kot je rekel Jan (Jan Oblak, op. p.), ki je pozval vse navijaške skupine, da se vrnejo na stadion, ko igra reprezentanca. To bi nam res pomagalo. Tako tudi jaz pozivam Celjske grofe, da hodijo na takšne tekme.''

Verbič bi rad videl, da bi se na tribunah zbrale tudi navijaške skupine v Sloveniji. Foto: Grega Valančič / Sportida

Pogreša prisotnost navijaških skupin, da zagrmi s severne tribune v Stožicah, po drugi strani pa se čuti poklicanega, da pohvali občinstvo. Takšno, kot je bilo v ponedeljek. Proti Poljski se je zbralo dobrih 15 tisoč gledalcev, proti Izraelu pa pet tisoč manj. Verbiča to vseeno ni motilo. ''Moram pohvaliti publiko. Mogoče je bilo vzdušje še boljše, čeprav je bilo manj ljudi. A, ko smo izgubljali 1:2, so nas navijači še vedno podpirali. To je najbolj pomembno.''

To ni bila napaka Kurtića Eran Zahavi je dosegel evrogol v drugem polčasu in povedel Izrael v vodstvo z 2:1. Foto: Grega Valančič / Sportida Asistenco za zmagoviti gol je prispeval Jasmin Kurtić in se s tem odkupil za veliko napako, ko je podal naravnost v noge tekmecu, nato pa se je žoge dokopal Eran Zahavi in mojstrsko z razdalje premagal Jana Oblaka za 1:2. ''Kurtić je napačno podal, a to se zgodi vsakemu igralcu. Zahavi je res izvrstno zadel. To ni bila napaka Kurtića, to se pač zgodi. Na koncu je odigral vrhunsko do konca. Vidi se, da ima glavo na pravem mestu. Borben je bil do konca, pokazal je željo, pomagal tudi v obrambi. Tako kot vsi na igrišču,'' je pohvalil zveznega igralca Spala, ki je imel nehote prste vmes pri drugem zadetku Izraela, nato pa v zadnji minuti imenitno zaposlil Verbiča za končnih 3:2.

Od selektorja ali predsednika države, vseeno

Matjaž Kek je na dan tekme praznoval 58. rojstni dan. Foto: Grega Valančič/Sportida Je na rojstni dan selektorja Matjaža Keka in soigralca Jureta Balkovca čutil kakšno dodatno breme, ker so ju hoteli nagraditi z dobrim rezultatom?

''Ne, to ni bilo breme. Gremo iz tekme v tekmo. Sploh ni važno, kdo ima rojstni dan. Če ga ima selektor ali pa predsednik države, vse je isto. Balki (Jure Balkovec je praznoval 25. rojstni dan) je sicer rekel, da bi bilo najlepše darilo zanj, če zmagamo. No, to se je tudi zgodilo. Kar pa se tiče selektorja, je velik profesionalec. Z glavo je le pri nogometu. Tako je tudi treba biti. Še enkrat je dokazal, kako dobro je preučil Izrael in dokazal, kje jih lahko premagamo,'' je pohvalil selektorja in dodal, da je bilo veselje v slačilnici po novi zmagi zelo veliko.

Kapetan Jokić ali Oblak? To nima veze.

V drugem polčasu je kapetanski trak prevzel Jan Oblak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Proti Izraelu je sodeloval z dvema slovenskima kapetanoma. V prvem polčasu je odgovorni trak nosil Bojan Jokić, ko pa ga je na začetku drugega dela zamenjal Jure Balkovec, slavljenec večera, saj je praznoval 25. rojstni dan, je postal kapetan Jan Oblak. Je Verbič na igrišču sploh lahko slišal njegova razmišljanja, napotke?

''Ko je tako bučno navijanje s tribun, se ne sliši nobenega, Težko slišiš že najbližjega. A tu ni sprememb. Ali je Joka (Bojan Jokić) kapetan, ali Jan (Jan Oblak), nima veze. Vsi imamo en in isti cilj. Tri točke.''

Upa, da pride z Adrio v Kijev vsaj do treninga

Ko se je odpravil iz Kijeva na reprezentančno akcijo, ni skrival slabe volje zaradi nepričakovanih težav z letalskim prevoznikom Adria Airways, zaradi katerih je iz ukrajinske prestolnice v Slovenijo potoval kar 22 ur. Bo imel v torek, ko se vrača v Ukrajino, kaj več sreče z urnikom poleta? Verbič se je nasmehnil in dejal: ''Imam spet let z Adrio. Bom videl, kdaj bom prišel v Kijev. Upam, da pridem vsaj do treninga,'' upa, da ne bo veliko zamudil.

Namerava se dobro pripraviti na nadaljevanje sezone, ki v skupinskem delu lige Europa ponuja tudi dvoboja z nekdanjim klubom Köbenhavn. Verbiču, slovenskem junaku proti Izraelu, to jesen definitivno ne bo dolgčas …