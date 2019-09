Neverjetno: Kek izgubil službo in zrušil hrvaški rekord

Danes bo Matjaž Kek v Stožicah deležen posebne časti, saj je na koledarju obrnil nov list v življenju. Na rojstni dan se je že večkrat zgodilo, da je moral zaradi službenih obveznosti pozabiti na slavnostno večerjo v družbi najbližjih. In še vedno, ko je bilo tako, se je na ali pa po tekmi zgodilo nekaj velikega. Bo tako tudi zvečer, ko bo slovenska nogometna reprezentanca lovila zlata vredno zmago nad Izraelom?

Za rojstni dan izgubil službo

Matjaž Kek je pred natanko 19 leti izgubil prvenstveni dvoboj z Mariborom proti Korotanu - takrat je Nastja Čeh prejel rdeči karton že po 10 minutah -, nato pa zapustil vroči vijoličasti stolček. Foto: Vid Ponikvar Prvič, ko je moral kot trener voditi tekmo ravno na svoj praznik, mu ni bilo do veselja. Pred 19 leti je na dan, ko se ponavadi pihajo svečke na torti, namreč ostal brez službe. Rojstni dan mu je pokvaril domači poraz NK Maribor v slovenskem prvenstvu. Devetega septembra 2000 je v Ljudskem vrtu ostal praznih rok proti Korotanu iz Prevalj (1:3).

Razočaranje navijačev je bilo ogromno, svoje je prispeval tudi takratni ekspresni izpad iz Evrope proti Zimbruju iz Moldavije, ki ga je nogometni Maribor le slabo leto po pravljični sezoni 1999/2000 in krstnem nastopu v elitni ligi prvakov stežka prebolel. Kek je kot glavni trener prevzel odgovornost in ponudil svoj odstop. Vodstvo kluba ga je sprejelo, tako da ga je na vročem stolčku že čez nekaj dni zamenjal Hrvat Ivo Šušak in popeljal vijolice do naslova.

Ponižal Poljsko in se naposlušal čestitk

Nizozemski trener Leo Beenhakker je izgubil službo poljskega selektorja na Kekov 48. rojstni dan. Foto: Reuters Če zdajšnjemu selektorju pred 19 leti na rojstni dan, takrat je dopolnil 39 let, ni bilo postlano z rožicami, pa je bilo povsem drugače leta 2009. Natanko pred desetletjem. Takrat se je Slovenija v kvalifikacijah za SP 2010 v Ljudskem vrtu s Poljsko pomerila prav 9. septembra.

Na tekmi, ki še danes spada med najboljše, kar jih je kadarkoli prikazala slovenska reprezentanca, je Kekova četa blestela in zmagala s 3:0. Selektor je dočakal popoln rojstni dan, o katerem je lahko leta 2000 le sanjal. Najbolj mu je bilo všeč darilo igralcev, tri točke, ki so Slovenijo usmerile proti senzacionalni uvrstitvi na SP 2010. Občinstvo mu je namenilo ogromno čestitko, nemočni Poljaki pa so v obupu po srečanju odpustili selektorja Lea Beenhakkerja.

Dočakal sedmico in nov hrvaški rekord

Že v prvi sezoni je popeljal Rijeko v Evropo, kar v skupinski del evropske lige. Foto: Sportida Kek je dobro leto po vrhuncu, ko je vodil Slovenijo na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike (2010) in jo popeljal do zgodovinske prve zmage, zapustil selektorski stolček. Nov izziv je našel v klubskem nogometu. Če na klopi Al-Ittihada v Savdski Arabiji ni zdržal pretirano dolgo, pa se je po vrnitvi v Evropo vpisal v hrvaško knjigo rekordov.

Sprejel je ponudbo Rijeke, ki je spomladi 2013 spadala zgolj v povprečje hrvaškega nogometa. Prihod Mariborčana je s pomočjo italijanskih investitorjev sprožil pozitiven premik na bolje. Na Kantridi, pozneje pa še na Rujevici se je nazdravljalo uspehom. Edinkrat, ko je Kek za točke vodil Rijeko prav na svoj rojstni dan, je bilo 9. septembra 2017. Ravno takrat, ko je za darilo dočakal čarobno sedmico. Sedem zadetkov izbrancev v mreži Cibalie iz Vinkovcev.

To pa še ni bilo vse. Poleg visoke zmage s 7:0 si je Kek prvo tekmo na svoj rojstni dan v času službovanja na Reki - pozneje se je izkazalo, da tudi zadnjo - zapomnil po novem rekordu. Takrat je namreč popravil rekordni dosežek Igorja Pamića (1.645 dni) in postal trener z najdaljšim stažem zaporednega vodenja kluba v zgodovini hrvaškega prvenstva. Na vročem stolčku je zdržal kar pet let in pol!

Na 9. september se dogajajo velike stvari

Tako si bo Kek dozdajšnje izkušnje, ko je klub/reprezentanco vodil na rojstni dan, zapomnil po različnih prigodah. Bilo je pestro, vse od izgube službe pa do rekorda, ki se je zdel pred njegovim prihodom na Hrvaško, zlasti zato, ker je prispel na Reko kot tujec, neulovljiv. A je Mariborčanu uspelo nekaj neverjetnega. Postal je ikona reškega kluba, nizal podvige, osvajal lovorike in pobiral simpatije na vsakem koraku.

Matjaž Kek je edini trener, ki je v zgodovini reškega kluba popeljal Rijeko do naslova državnega prvaka! Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni kaj, ko je delaven na rojstni dan, se dogajajo velike stvari. Bo tako tudi danes, ko se bo v kvalifikacijah za EP 2020 pomeril z Izraelom? Mimogrede, danes praznuje tudi Jure Balkovec. Belokranjec, ki se je izkazal proti Poljski, je dopolnil 25 let. Vse najboljše obema!