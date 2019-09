Keku uspel podvig, na katerega je Slovenija čakala 27 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polne Stožice so v petek pozdravile prvo domačo kvalifikacijsko zmago Slovenije v ciklusu za EP 2020. Foto: Vid Ponikvar

Prvo ali drugo obdobje, odkar sedi na selektorskem stolčku Slovenije? Vseeno. Tako, kot je Matjaž Kek postavljal nove mejnike slovenskega nogometa pred desetletjem, jih postavlja še vedno. Kot prvi slovenski selektor se je veselil zmage na svetovnem prvenstvu (1:0 proti Alžiriji leta 2010 v Polokwaneju), kot prvi je premagal državo, zraslo na pogorišču nekdanje Jugoslavije (1:0 proti Srbiji leta 2011 v Mariboru), v petek pa se je vpisal v zgodovino še na nekoliko drugačen način.

Postal je prvi selektor, ki je popeljal Slovenije do domače zmage na kvalifikacijski tekmi proti reprezentanci, ki na svetovni jakostni lestvici Fife spada med najboljših 20 na svetu, z več kot zadetkom razlike.

Domače zmage Slovenije naj najvišje uvrščenimi tekmeci:

Tekma Selektor Datum (mesto) Kvalifikacije za Slovenija* Tekmec* Slovenija : Italija 1:0 Branko Oblak 9.10.2004 (Celje) SP 2006 43. 8. Slovenija : Švica 1:0 Srečko Katanec 9.10.2014 (Maribor) EP 2016 36. 12. Slovenija : Rusija 1:0 Matjaž Kek 18.11.2009 (Maribor) SP 2010 33. 13. Slovenija : Romunija 2:1 Srečko Katanec 10.11.2001 (Ljubljana) SP 2002 27. 15. Slovenija : Poljska 2:0 Matjaž Kek 6.9.2019 (Ljubljana) EP 2020 63. 20.

*takratna uvrstitev na lestvici Fife

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je Slovenija na domačem srečanju, ki šteje za kvalifikacijske točke, odpravila zvenečega tekmeca iz top 20 vsaj z dvema zadetkoma prednosti. Pred tem je pri najodmevnejših zmagah obveljal tesen rezultat, največkrat izražen v zmagi z 1:0.

V Celju padla osma reprezentanca sveta!

Veselje slovenskih reprezentantov po zadetku Boštjana Cesarja na tekmi v Celju leta 2004. Foto: Vid Ponikvar Tako kot je bilo nenazadnje tudi 9. oktobra 2004, ko je Slovenija v Celju presenetila svetovno velesilo Italijo. Zvezdnike v modrih dresih so v deževnem vremenu v knežjem mestu odpravili z 1:0, zmagoviti zadetek je dosegel mladi rezervist Boštjan Cesar, pod ogromen podvig pa se je kot selektor podpisal Branko Oblak. Takrat so azzurri na svetovni lestvici Fife zasedali osmo mesto, Slovenija pa je bila kar 35 mest nižje. Slovenska izbrana vrsta vse do danes ni doma še nikoli premagala nasprotnika, ki bi bil na jakostni lestvici svetovne krovne zveze uvrščen višje.

Še najbližje je bila temu leta 2014, zanimivo, tudi ta tekma je bila odigrana 9. oktobra, ravno na rojstni dan Kevina Kampla, ki je 11 minut pred koncem srečanja v Ljudskem vrtu prodrl v švicarski kazenski prostor, nato pa je sodnik po prekršku nad njim pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Milivoje Novaković, ki danes sodeluje s slovensko člansko reprezentanco v popolnoma drugačni vlogi, in poskrbel za sladko zmago. Izbranci Srečka Katanca so premagali 12. reprezentanco sveta. Takrat je bila Slovenija na lestvici Fife trikrat slabša od Švice, uvrščena je bila na 36. mesto.

Sladke zmage nad "Vzhodnjaki"

Tako se je Matjaž Kek znašel na rokah izbrancev po uvrstitvi Slovenije na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Ko je Matjaž Kek popeljal Slovenijo na SP 2010, je v dodatnih kvalifikacijah prekrižal načrte Rusiji. Tedanja nogometna velesila, ki je leto prej na Euru zaigrala v polfinalu, je na presenečenje svetovne javnosti ostala brez glavne nagrade. Slovenija ji je po zmagi z 1:0 v razprodanem Ljudskem vrtu pripravila šok, ki ga je stežka prebolela. Takrat je Rusija na svetovni jakostni lestvici zasedala 13. mesto, Slovenija pa za primerjavo šele 33.

Ko se je Slovenija prvič uvrstila na svetovno prvenstvo, je v play-offu spravila v solze Romunijo. Romuni so bili na papirju veliki favoriti. Bili so 15. reprezentanca na lestvici Fife, Slovenija šele 27. A tudi to ni izbrancem "Maradone iz Karpatov" Gheorgheju Hagiju pomagalo, da bi se uvrstili na največje tekmovanje. Zlata Katančeva četa jih je za Bežigradom na krilih nepozabnega evrogola Milana Osterca najprej premagala z 2:1, nato pa v deževni Bukarešti po junaškem remiju 1:1 skakala od navdušenja.

Kapetan Poljske Robert Lewandowski je bil v petek nemočen proti slovenski obrambi. Kekova četa je zmagala z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Petič v zgodovini je Slovenija na domačih tleh reprezentanco iz kroga najboljših 20 na svetu - vsaj po podatkih lestvice Fife, ki ne uživa popolnega ugleda v očeh vseh strokovnjakov - ugnala v petek. Prvič v Stožicah. Padla je Poljska (2:0), dosežek pa se je zapisal v zgodovino slovenskega nogometa, saj so gostitelji prvič odpravili zvenečega tekmeca z več kot zadetkom razlike. Tako je Matjažu Keku uspela nova čarovnija, ki pa bi lahko zbledela, če njegovi izbranci v ponedeljek ne bodo premagali še Izraela. Le v tem primeru bi Sloveniji uspel pomemben skok na lestvici, ki bi ji močno povečeval upanje na uvrstitev na svetovno prvenstvo.

Mimogrede, to je bila prva domača zmaga Slovenije na tekmah, ki se igrajo za točke, od jeseni leta 2017, ko je v Stožicah padla Litva (4:0). Zdaj ima Kekova četa priložnost, da v pičlih treh dneh naniza kar dve.