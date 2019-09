Keku ni všeč, da se podcenjuje Izrael

V ponedeljek se bo v Stožicah med Slovenijo in Izraelom ob 20.45 začel spektakel. "Tekma bo zanimiva, kakovostna, padali bodo zadetki. Morali bomo še bolj trpeti, kot smo proti Poljski, če bomo hoteli doseči pozitiven rezultat," napoveduje in svari selektor Matjaž Kek. Spremlja ga občutek, da slovenska javnost Izrael podcenjuje, česar pa si, zlasti zaradi izjemnih kakovosti v napadu, sploh ne zasluži.

Zadnji dnevi v Sloveniji občasno že spominjajo na zlata obdobja nogometnih pravljic. Evforija seveda še ni takšna, kot je bila v času največjih uspehov Katančevih in Kekovih zlatih generacij, ko se je Slovenija uvrščala na največja tekmovanja, a je vseeno čutiti ogromen napredek od zadnjih let, ki so nogometno reprezentanco zaradi slabših rezultatov in nepotrebnih afer pahnili na rob zanimanja športnih ljubiteljev.

Le z borbenostjo proti Izraelu ne bo šlo

Slovenska zmaga nad Poljsko je prinesla veliko pozitivne energije. Foto: Vid Ponikvar Po veliki zmagi nad Poljsko je marsikaj drugače. Nogometna javnost v Sloveniji se prebuja, navijači že čutijo pozitivno napetost pred ponedeljkovim spopadom, napetost narašča, vstopnic za novo kvalifikacijsko srečanje je vedno manj. Stožice bodo spet polne, tokrat pa bo na drugi strani Izrael. V petih nastopih je zbral enako število točk kot Slovenija, selektor Matjaž Kek pa dan pred zelo pomembnih srečanjem ne skriva, da ga nekaj moti.

''Prihaja reprezentanca, ki je, tak imam občutek, podcenjena. Pa tega ne govorim zaradi tega, ker bi hotel na eni strani buditi igralce. Ko pogledaš dele njihovih tekem, predvsem v ofenzivnem delu, izgledajo izredno dobro. Kar se tega tiče, sem prepričan, da bo tekma v ponedeljek zanimiva, kvalitetna in da bodo padali zadetki. S samo borbo proti Izraelu ne bo šlo. Stremimo k temu, da bi iz treninga v trening, iz tekme v tekmo dvigovali tudi kakovost igre, je pa zdaj pred nami tisto, ko se bo vidilo, če smo že sposobni za neko kontinuiteto,'' se zaveda, kako se je slovenska reprezentanca po navdušujočem razpletu proti vodilni Poljski znašal pred velikim preizkusom zrelosti, ali bo sposobna dosegati vrhunske rezultate enega za drugim in še drugič v treh dneh izkoristiti prednost domačega igrišča.

''Vesel sem, da se je reprezentančni nogomet vrnil med vrhunce novic, vse to pa pomeni le nov izziv, motiv, cilj. Tekma proti Izraelu naj bo še večji motiv, večji voljni moment. Absolutno sem prepričan, da bomo morali še bolj trpeti kot proti Poljski, da pridemo do pozitivnega rezultata,'' je Mariborčan, ki bo na dan tekme dopolnil 58 let, prepričan, kako se bo potrebno za nov paket treh točk v kvalifikacijski skupini G potruditi še bolj, kot so se njegovi izbranci v petek.

V vsaki sekundi lahko da gol vsaki obrambi

Eran Zahavi je z osmimi zadetki prvi strelec kvalifikacij za EP 2020. Foto: Reuters Izrael ga je v dozdajšnjem delu kvalifikacij najbolj navdušil z igro v napadu. ''V ofenzivnem delu je izredno močan. Dabour (Moanes Dabour, Sevilla), Zahavi (Eran Zahavi, Guangzhou R&F), Solomon (Manor Solomon, Šahtar Doneck), od zadaj s kontrolo Natkha (kapetan Bibras Natkho, Partizan Beograd) …To so igralci, ki lahko dajo vsaki obrambi zadetek v vsaki sekundi,'' opozarja Kek, kako je Izrael zmožen v napadu pokazali zelo veliko in s tem spraviti slovensko obrambo, ki je proti Latviji in Poljski zadržala Oblakovo mrežo nedotaknjeno, v določene težave.

O tem, kako se zoperstaviti nevarnemu Izraelu, ni hotel razpredati. ''O tem ne bi razlagal, ker bi izdajal rešitve, kako se bo postavila Slovenija,'' je pojasnil in znova omenil, da bodo morali biti kvaliteta igre, odnos igralcev, taktična zrelost, taktična disciplina in borbenost na najvišji ravni, če bo hotela Slovenija povečati število točk na 11.

Zahavi drži Izrael pri življenju

Če se bo Bojan Jokić vrnil v izbrano vrsto, bo proti Izraelu nosil kapetanski trak branilec Ufe. Foto: Vid Ponikvar Ni mu všeč tudi dejstvo, da so imeli Izraelci zaradi tega, ker so tekmo 5. kroga s Severno Makedonijo (1:1) odigrali že v četrtek, imeli za pripravo na srečanje v Ljubljani na voljo dodaten dan za počitek od Slovenije, a noče, da bi kdo mislil, kako v tem išče razlog za alibi po morebitnem neugodnem rezultatu. Zadnji zadetek za Izrael je dosegel kdo drug kot Eran Zahavi, najboljši strelec kvalifikacij v tem ciklusu. Sloveniji je zabil že na tekmi v Haifi.

''Zahavi? Niti Lewandowski, niti Zahavi nista kot posameznika tako pomembna, da bi lahko pozabili preostale njune soigralce. Zahavi je igralec, ki se je v tej skupini potrdil z goli. Izrael drži dobesedno pri življenju, a na koncu koncev mora tudi njemu nekdo podati žogo. Ta tekma bo dober test za kolektiv,'' smatra Kek, ki pred tekmo z Izraelom ni hotel govoriti o imenih, a bo opravil nekaj sprememb v začetni enajsterici. Ena se ponuja na levem bočnem položaju, kjer je kapetan Bojan Jokić odslužil kazen, tako da bi se lahko Jure Balkovec, ki je proti Poljski pustil dober vtis, preselil na klop. Sestavo enajsterico bo odrejala tudi prilagoditev na drugačno postavitev Izraela, ki za razliko od Poljske prisega na igro s tremi, ne pa štirimi branilci.

Stojanović: Ne znamo se le boriti, ampak ...

V petek je Petar Stojanović pomagal Janu Oblaku, da je ostal nepremagan. Foto: Grega Valančič/Sportida Na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju je svoja razmišljanja pred dvobojem z Izraelom razkril tudi Petar Stojanović: ''Vsi si želimo zmage. Po pozitivni zmagi proti Poljski smo polni pozitivne energije. Pokazali smo, da lahko igramo vrhunsko. Ponovno želimo dati vse od sebe, se boriti, tako kot smo se v petek. Upamo, da bo to dovolj, da bomo na koncu veseli,'' desni bočni branilec slovenske reprezentance in zagrebškega Dinama obljublja boj do zadnje kapljice znoja, znova pa računa tudi na bučno podporo občinstva.

''V petek smo imeli zelo dobro podporo navijačem. To nam pomaga v igri. Proti koncu tekme, ko smo utrujeni, nas dvignejo in dajo dodaten motiv, da zdržimo do konca. Imamo novo energijo. Zdaj smo glede kakovosti igre, glede posesti in kakovosti igre v napadu pokazali, da se ne znamo le boriti, ampak znamo tudi spustiti žogo na igrišče in igrati,'' 23-letni Ljubljančan sporoča Izraelu, da bo imel opravka s kreativno in samozavestno Slovenijo.

Stojanović se je zahvalil slovenskim navijačem za imenitno podporo na petkovi tekmi proti Poljski. V ponedeljek bodo prišli še bolj do izraza, saj Izraelce za razliko od Poljakov ne bo spremljala tako velika skupina navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Če bo premagala goste, si bo še izboljšala možnosti za napredovanje, razplet na dvoboju med Poljsko in Avstrijo v Varšavi pa bo pokazal, ali bi lahko po šestih nastopih skočila celo na drugo mesto. Na tisto, ki bo na koncu zadoščalo za nastop na Euru 2020!