Besede izraelskega novinarja, ob katerih se lahko Slovencem smeji

Izrael na novo uvrstitev na veliko tekmovanje čaka že skoraj pol stoletja. Prvič in tudi zadnjič je na njem nastopil daljnega leta 1970, ko je igral na svetovnem prvenstvu v Mehiki in se poslovil po skupinskem delu. Izraelci so kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 začeli zelo dobro. Med tamkajšnje številne nogometne navdušence se je hitro naselil optimističen duh. Tudi zato, ker tokrat na veliko tekmovanje vodita prvi dve mesti v skupinskem delu kvalifikacij.

Najprej je Izrael doma remiziral proti Sloveniji z 1:1, potem je navdušil proti Avstriji in jo, prav tako na svojem štadionu, razbil s 4:2. Sledila sta zanesljiva zmaga s 3:0 v gosteh pri Latviji Slaviše Stojanovića in hud, a niti ne tako boleč poraz z 0:4 na Poljskem.

V četrtek, ko so Izraelci dan pred Slovenijo in Poljsko doma igrali proti Severni Makedoniji, so doživeli prvi spodrsljaj. Remizirali so z 1:1 in na lestvici padli za Slovenijo, pri kateri zdaj gostujejo. Če bodo praznih rok odšli tudi iz Stožic, se bo njihovo čakanje na naslednje veliko tekmovanje najverjetneje podaljšalo še za vsaj dve leti.

Izrael v kvalifikacijah za EP 2020:

21. marec 2019:

Izrael : Slovenija 1:1 (0:0)

Zahavi 55.; Šporar 48.



24. marec 2019:

Izrael : Avstrija 4:2 (2:1)

Zahavi 34., 45., 55., Dabour 66.; Arnautović 8., 75.



7. junij 2019:

Latvija : Izrael 0:3 (0:1)

Zahavi 9., 59., 80.



10. junij 2019:

Poljska : Izrael 4:0 (1:0)

Piatek 35., Lewandowski 56./11m, Grosicki 58., Kadzior 84.



5. september 2019:

Izrael : Makedonija 1:1 (0:0)

Zahavi 55.; Ademi 64.

"Noro, kako dober je Josip Iličić!"

Amit Lewinthal, novinar izraelske televizijske hiše K11, je pesimist. Foto: Twitter "Nisem optimist," nam je najprej povedal Amit Lewinthal, novinar izraelske televizijske hiše Kan 11, ki si lasti pravice za prenos tekme. Ob današnji tekmi bo Lewinthal tudi gost v studiu izraelske televizije.

"Edina prednost, ki jo ima Izrael, je ta, da je igral dan pred Slovenijo in imel dan več počitka. Mislim, da je Slovenija boljša ekipa kot Izrael. Sploh glede na to, v kakšnem stanju sta reprezentanci zdaj. Izraelci niso v formi. Veliko igralcev v svojih klubih igra malo in slabo, kar je vidno tudi v reprezentanci," nam je še povedal in podoben odgovor ponudil tudi, ko je beseda nanesla na Ervana Zahavija, izraelskega napadalca, ki je v fantastični strelski formi in je z osmimi goli najboljši strelec kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo.

"Je zelo nevaren, a tudi on trenutno ni v najboljši formi. Fizično ni najbolje pripravljen, saj je imel težave, tako da je daleč od tega, kar je bil še pred kratkim. Je pa zelo nevaren in v fantastični strelski formi. To je ne nazadnje spet pokazal na zadnji tekmi. Zadel je tudi proti Makedoniji," je o 32-letnem zvezdniku Izraela, ki igra na Kitajskem, povedal izraelski novinar.

Novinarski kolega iz Izraela je navdušen predvsem nad Josipom Iličićem. Foto: Vid Ponikvar

"Proti Makedoniji smo bili zelo razočarani. Pričakovali smo zmago in ostali brez nje. Igrali smo slabo. Po tej tekmi so reprezentanti govorili, da morajo izgubljeno nadoknaditi v Sloveniji. Da bodo kvalifikacije, če v Sloveniji ne zmagamo, zanje izgubljene. Bomo videli, a nisem optimist. Napovedujem, da bo 2:1 ali 3:1 za Slovenijo. Seveda pa upam, da se motim," je še povedal in nekaj besed namenil tudi Sloveniji.

"Dobra je. Ob Janu Oblaku izstopa predvsem Josip Iličić. Neverjeten je. Kakšna podaja za gol proti Poljski. Čaroben trenutek! Če bo razpoložen tudi tokrat, se nam ne piše nič dobrega," je pohvalil zvezdnika slovenske reprezentance, ki ga dobro pozna tudi iz prve italijanske lige.

Kakšen bo razplet tekme med Slovenijo in Izraelom v Stožicah? zmaga Slovenije 85,84% +

remi 8,85% +

zmaga Izraela 5,31% +

Selektor utegne ostati brez službe

Potem smo spet preskočili na Izrael. Najprej na njegovega selektorja Andreasa Herzoga. "Če bo neuspešen, se lahko zgodi, da bo izgubil službo. V dneh po tekmi z Makedonijo so zaokrožile informacije o tem, da bo v tem primeru zagotovo odletel. Bomo videli," je povedal o Avstrijcu, ki je na klop Izraela prišel avgusta lani.

Usoda izraelskih nogometašev visi v zraku. Foto: Reuters

"Na zadnjem treningu so se reprezentanti veliko posvečali prekinitvam. Predvsem igri v obrambi. Proti Makedoniji smo gol prejeli prav na ta način," je še povedal in se lotil seciranja izraelske enajsterice, ki naj bi v formaciji 5-3-2 danes zvečer pritekla na igrišče štadiona v Stožicah.

"Kot sem rekel, reprezentanti niso v najboljši formi. Vse kaže, da se bo zgodila vsaj ena sprememba. Dora Peretza bo na sredini igrišča zamenjal Beram Keyal, nogometaš Charltona, ki pa v Angliji za svoj klub v tej sezoni ne igra," je povedal.

Velika težava za Izraelce. Večina jih v klubih ne igra.

"Najboljši igralec Izraela je seveda Zahavi. Opozoril bi tudi na desnega bočnega branilca Elija Daso, ki pa sploh nima kluba, a v reprezentanci redno in dobro igra. Podobno velja za Munasa Dabburja, za katerega je Sevilla letos poleti Salzburgu odštela kar 17 milijonov evrov, a v Andaluziji ni odigral še niti minute. To velja tudi za kapetana Bibrasa Natcha, ki praktično ne igra," se je razgovoril.

Za izraelskega napadalca Munasa Dabburja je Sevilla poleti odštela kar 17 milijonov evrov, a zanjo sploh še ni zaigral. Foto: Getty Images

"Eno redkih dobrih dejstev je komaj 20-letni krilni napadalec Manor Solomon, ki igra za Šahtar Doneck in je fantastičen. Hiter je, preigrava … Zelo je nevaren," je za konec povedal izraelski novinar in dober poznavalec tamkajšnje nogometne reprezentance. Predstavil je kup dejstev, ki kažejo na ne najboljše stanje v izraelski reprezentanci in so zagotovo razveselila slovenske navijače, ampak na koncu je tisto, ki pove, kako in kaj, vedno igrišče. Bomo videli, kaj bo povedalo danes pozno zvečer.

Pa še to … V Stožicah ne gre pričakovati prav veliko gostujočih navijačev. Le nekaj deset jih bo.

Najdražji izraelski nogometaši:

15 milijonov evrov – Munas Dabbur (Sevilla, Španija)

9,5 milijona evrov – Eran Zahavi (Guangzhou, Kitajska)

5 milijonov evrov – Manor Solomon (Šahtar Doneck, Ukrajina)

2,5 milijona evrov - Tomer Hemed (Charlton, Anglija)

2 milijona evrov – Bibras Natcho (Partizan Beograd, Srbija), Dia Saba (Guangzhou, Kitajska)

...



*tržne vrednosti po oceni Transfermarkta