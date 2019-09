Nora Kekova rojstnodnevna zabava. Bo ostal kak kos torte za goste?

Stožice verjetno ne bodo razprodane, tako kot so bile v petek, ko se je ob veličastni zmagi nad Poljsko zbralo več kot 15 tisoč ljudi, a vsaj 10 tisoč jih na tribunah štadiona v Stožicah zagotovo bo. Tudi tokrat, žal, ne bo organiziranih slovenskih navijačev, da bi bilo še veliko bolj bučno, tako da bo vzdušje prej takšno, kot je na tekmah Domžal, kot pa takšno, kot smo ga vajeni, ko sta na delu Maribor in Olimpija. Le da bo gledalcev nekajkrat več, kot jih spremljamo na tekmah prvoligaša, ki igra na štadionu ob Kamniški Bistrici. Z Nogometne zveze Slovenije smo včeraj zvečer dobili informacijo, da je bilo do takrat prodanih okrog 8000 vstopnic.

Naključje je hotelo, da bo zelo pomembna tekma, ki za Slovenijo prihaja v ravno pravem trenutku, saj Izraelci niso v najboljšem stanju, odigrana ravno na dan, ko Matjaž Kek praznuje rojstni dan. Dvomimo, da bo kaj preveč dal na to. Ob tem verjamemo, da mu bodo navijači zapeli in zaželeli vse najboljše, prepričani pa smo, česa si možakar, ki bo naslednjih 365 dni star 58 let, za rojstni dan najbolj želi. Novih treh točk, s katerimi bi v oktobrsko nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 vstopil sproščeno, nasmejano in predvsem optimistično.

Kakšen bo razplet tekme med Slovenijo in Izraelom v Stožicah? zmaga Slovenije 80,87% +

remi 11,48% +

zmaga Izraela 7,65% +

Če ne bo novih točk, bo šla velika petkova zmaga v nič

Samozavesti slovenskim nogometašem po sijajni petkovi predstavi, ko so v Stožicah raztreščili Poljake, zagotovo ne manjka. Predvsem v obrambi so bili tako dobri, da so za hip prestrašili celo veljake pri slovitem Bayernu. Münchenčani so se, če so spremljali tekmo, zagotovo zbali, da je njihov glavni zvezdnik Robert Lewandowski izginil neznano kam. Na zelenici ga namreč ni bilo videti.

Jan Oblak je že takoj po petkovi tekmi opozoril, da zmaga proti Poljski ne bo pomenila veliko, če ne bo padel tudi Izrael. Foto: Vid Ponikvar

Po zmagi z 2:0 nad do petka stoodstotnimi Poljaki so najboljši slovenski nogometaši 72 ur zasluženo uživali v hvalospevih, a če ne bo novih točk proti Izraelu, proti kateremu so marca v Hajfi že izgubili dve dragoceni točki (1:1), bo besed, prijetnih za uho, konec in hitro bo spet tako, kot je bilo.

"Če ne zmagamo proti Izraelu, potem bo ta zmaga izgubila na pomenu," je v petek pozno zvečer, ko je dolgo časa odgovarjal na novinarska vprašanja, takoj opozoril tudi Jan Oblak. Prvi zvezdnik Slovenije, proti Poljski tudi njen kapetan, in pametno ugotovil to, kar je selektor fantom verjetno ponavljal od sobotnega dopoldneva naprej.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Izraela:

21. marec 2019 (kvalifikacije za EP 2020):

Izrael : Slovenija 1:1



15. avgust 2006 (prijateljska tekma):

Slovenija : Izrael 1:1



6. september 2003 (kvalifikacije za EP 2004):

Slovenija : Izrael 3:1



7. junij 2003 (kvalifikacije za EP 2004):

Izrael : Slovenija 0:0

Se obetajo kar tri spremembe v začetni enajsterici?

Glede na informacije, ki smo jih dobili po nedeljskem treningu nogometašev na Brdu pri Kranju, kjer so reprezentanti trenirali kljub močnemu dežju, vratar Atletico Madrida danes kapetan ne bo. Na kapetanski trak bo moral počakati še nekaj časa, da se Bojan Jokić poslovi od reprezentance. Zdajšnji kapetan se namreč vrača po suspenzu in naj bi, pa čeprav je rezervist Jure Balkovec (vse najboljše tudi njemu, ki danes praznuje 25. rojstni dan) v svojem komaj drugem reprezentančnem nastopu navdušil, pričakovano zaigral od prve minute. Preostali trije kamenčki petkovega trdnega obrambnega mozaika bodo zagotovo ostali isti. Petar Stojanović, Miha Mevlja in Aljaž Struna.

V enajsterico se vrača Bojan Jokić. Se bo tudi Denis Popović? Foto: Vid Ponikvar

Sredina? Jasmin Kurtić je zacementiran, a se morda presenečenje obeta pri imenu tistega, ki bo stal ob njem. To utegne biti Denis Popović in ne Rene Krhin, ki je v petek zaprl usta kritikom in navdušil. Verjetno predvsem zaradi tega, ker ima izkušeni vezist, ki pri Nantesu sploh ne igra, težave in je v nedeljo kot edini reprezentant treniral po posebnem programu. Morda pa tudi zaradi tega, ker je vezist Züricha, ki je pri 29 letih letos debitiral v reprezentanci, bolj kreativen, Slovenija pa se bo tekme z od Poljske veliko bolj skromnim Izraelom lotila nekoliko bolj ofenzivno, kot se je Poljakov. No, morda pa bo na koncu par vezistov tudi enak, kot je bil v petek.

Na levi strani ni vprašljiv Roman Bezjak, ki je z borbenostjo in srčnostjo proti Poljakom spet navdušil in poskrbel, da je bil eden redkih posameznikov, ki ga je po tekmi selektor izpostavil tudi javno. Na desni strani pa bo verjetno prišlo do spremembe. Benjamina Verbiča utegne zamenjati Miha Zajc. Odkar je odšel Srečko Katanec, najboljši strelec Slovenije, ki se je pred tremi dnevi moral zadovoljiti z mestom na klopi in nekaj minutami, ki jih je prebil na igrišču. Ob tem ni dajal vtisa, da ga to preveč moti. Po tekmi je bil nasmejan, kot že dolgo ne. "Vsi smo kot eno," so po veliki zmagi v en glas govorili slovenski nogometaši. Bo že držalo, da res.

Od prve minute bo verjetno zaigral tudi Miha Zajc. Kako bosta kombinirala z Josipom Iličićem? Foto: Sportida

Luči bodo uprte v Josipa Iličića, ki ga občudujejo tudi Izraelci

Kdo bo igral v sredini slovenske ofenzivne polovice moštva? Verjetno ni treba poudarjati, ampak vseeno. Josip Iličić, nogometni čarovnik, ki je v zadnjem letu povsem eksplodiral, prevzel odgovornost in s tem nase usmeril luči žarometov, a je v resnici najboljši slovenski reprezentant že kar nekaj let. Vse od takrat, ko se je po kratkem in krajšem stiku z nekdanjim selektorjem Katancem po posredovanju takrat predsednika NZS, danes pa Uefe Aleksandra Čeferina, vrnil v reprezentanco. V njej je zdaj tako dober, da se mu klanjajo vsi soigralci in tudi drugi.

"Noro, kakšna podaja za drugi gol v mreži Poljakov. Fantastičen je," ga je v dneh pred tekmo hvalil eden izmed novinarskih kolegov iz Izraela, s katerim smo se pogovarjali in povedal, da tudi sicer Izraelci opozarjajo predvsem nanj. Nič čudnega, ampak … Tudi v Španiji in Italiji pred tekmami z Barcelono in Juventusom vsi opozarjajo na Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Pa ne pomaga.

V napadu bi se moralo zgoditi veliko presenečenje, če svojega mesta igralca Slovenije, ki je najbližje nasprotnikovemu golu, ne bi zadržal Andraž Šporar, za katerim je fantastična predstava, polna teka, borbe in tudi dodobra statistično zapolnjena. Z golom in asistenco.

Trenutna lestvica skupine G:

Selektor, vse najboljše! Naj gostje ostanejo brez torte.

No, pa saj to skoraj ni pomembno. Če bo Slovenija spet kot eno, niti najmanj ne. Če bo takšna, kot je bila v petek zvečer, bi se moralo zgoditi presenečenje, da Izrael ne bi padel, ampak saj veste. Presenečenja se v nogometu dogajajo. Če ga ne bo, pa bi se utegnili selektor v torkovo jutro zbuditi zelo dobre volje.

Slavljenec bo danes 54. vodil Slovenijo in lovil 22. zmago. Če jo bo dosegel, se bo njegov selektorski izkupiček prevesil na pozitivno stran. Trenutno je namreč natanko polovična. Zbral je 21 zmag, 11 remijev in 21 porazov. Foto: Vid Ponikvar

Pred oktobrskima tekmama, ko bo gostovala v Makedoniji in gostila Avstrijo, bi se Slovenija v primeru novih treh točk zagotovo znašla v zelo dobrem položaju. Istočasno bosta danes zvečer namreč med seboj obračunali prvouvrščena Poljska in Avstrija, vsi trije razpleti pa bi bili v primeru slovenske zmage nad Izraelci dobrodošli.

Če bo v Varšavi zmagala Avstrija, bi tako za Poljaki kot Avstrijci Slovenija zaostajala le še za točko. Če bo zmagala Poljska, bo Slovenija Avstrijo preskočila in v zadnje štiri tekme kvalifikacij krenila z dvema točkama prednosti pred severnimi sosedi. Če pa na Poljskem ne bo zmagovalca, bo za Slovence morda še najbolje. Preskočili bodo Avstrijce, ob tem pa se Poljakom približali na vsega dve točki zaostanka.

No, kakorkoli že, to je račun brez krčmarja, le upamo pa lahko, pa da bo to tudi nora Kekova rojstnodnevna zabava brez torte. Za goste. To bi seveda pomenilo, da bi Izraelci domov odšli brez točk ... Pa vse najboljše, selektor! Darilo, upamo, dobite po koncu tekme.

Vse o tekmi Slovenija - Izrael: