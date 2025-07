V novih izraelskih napadih na Gazo več smrtnih žrtev

Po navedbah civilne zaščite v Gazi so bili najnovejši izraelski napadi osredotočeni na osrednji in južni del Gaze. Največ žrtev so terjali napadi na kraj Deir al Balah, kjer je življenje izgubilo najmanj 12 ljudi. Skupno je bilo v enklavi ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi tudi osem otrok.

Ubitih več kot 50 tisoč ljudi

V Gazi je bilo sicer od 7. oktobra 2023, ko je Izrael sprožil ofenzivo v odgovor na napad palestinskega gibanja Hamas, ubitih že več kot 57.680 ljudi.

Nasilje izraelskih sil se je nadaljevalo tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Ministrstvo za zdravje v Ramali je sporočilo, da so vojaki danes ubili moškega v bližini Dženina. Izraelska vojska je sporočila, da je moški pred tem z nožem ranil vojaka.

Na Zahodnem bregu se je nasilje znatno okrepilo po začetku izraelske ofenzive v Gazi. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo odtlej tam v nasilju izraelskih sil in naseljencev ubitih najmanj 951 Palestincev. V enakem obdobju je v palestinskih napadih ali med izraelskimi operacijami življenje izgubilo okoli 35 Izraelcev.