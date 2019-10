Španci le do točke na Norveškem, Dino Hotić ni dočakal debija, a se vseeno veselil

Po za Slovence tako črnem četrtku bo sedmi krog kvalifikacij za EP 2020 sklenjen z današnjimi tekmami. V Zenici v dresu Bosne in Hercegovine zvezni igralec Maribora Dino Hotić proti Finski ni dočakal svoje priložnosti na klopi za rezerve, a se je kljub temu s soigralci veselil visoke zmage. Svetovni prvaki Francozi so v petek zmagali na gostovanju pri Islandiji, Angleži pa so v Pragi proti Češki zabeležili prvi poraz v kvalifikacijah (2:1).

Sedmi krog kvalifikacij bo sklenjen danes, ko je zvezni igralec Maribora Dino Hotić prvič oblekel reprezentančni dres Bosne in Hercegovine, a ni še dočakal priložnosti za igro. Izbranci Roberta Prosinečkega so visoko s 4:1 ugnali drugouvrščene Fince in ujeli enega od zadnjih vlakov za čudežni preboj na drugo mesto. Bosanski nogometaši niso mogli računati na Edina Džeka, ki bo po operaciji ličnice odsoten približno mesec dni.

Italija, ki je od EP 2020 oddaljene le še milimetre, pravkar v Rimu gosti v teh kvalifikacijah povsem razglašeno Grčijo. Stoodstotni Španci v skupini F gostujejo na Norveškem. Ker je Romunija visoko slavila na Ferskih otokih, Španci še nimajo povsem zagotovljenega nastopa na Euru, z zmago na Norveškem bi ga potrdili, a so osvojili le točko.

Prvi poraz Angležev po desetih letih!

Harry Kane je Anglijo s strelom z bele pike popeljal v vodstvo, a to ni bilo dovolj za končni uspeh. Foto: Reuters V petek je Anglija v Pragi prekinila zmagoviti niz, Češka pa je povečala prednost pred Kosovom, eno največjih senzacij teh kvalifikacij. Za Angleže je bil to prvi poraz v kvalifikacijah za nastop na evropskem ali svetovnem prvenstvu po desetih letih. Nazadnje so izgubili 10. oktobra 2009 proti Ukrajini, nato pa so nanizali kar 43 tekem brez poraza (34 zmag, devet remijev).

Evropska prvakinja Portugalska je v Lizboni s 3:0 odpihnila Luksemburg, Ukrajina pa je z zmago nad Litvo naredila dodaten korak k nastopu na Euru 2020.

V skupini H so Francozi po zadetku Olivierja Girouda vknjižili tri točke na zahtevnem gostovanju pri Islandiji. Albanija, ki jo vodi zamejski Slovenec Edoardo Reja, je izgubila pri vodilni Turčiji.

Makedonci prizemljili Kekovo četo

Veliki junak Makedoncev je bil Eljif Elmas. Foto: Reuters Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtek z 1:2 izgubila v Skopju in na lestvici padla na četrto mesto. Izbranci Matjaža Keka so si v Severni Makedoniji zapletli pot do sanjskega razpleta, preboja na evropsko prvenstvo 2020. Namesto četrte zaporedne zmage in utrditve na drugem mestu skupine G, ki ob koncu kvalifikacij zagotavlja udeležbo na velikem tekmovanju, so doživeli poraz in na lestvici padli pod Makedonijo in Avstrijo, ki je doma premagala Izrael.

Zdaj mora Slovenija dobiti vse tekme do konca kvalifikacij, če se želi uvrstiti na evropsko prvenstvo, ki ga bo naslednje poletje gostilo 12 držav.

Junak srečanja je bil 20-letni Makedonec turških korenin Eljif Elmas. Mladi as Napolija je dvakrat premagal Jana Oblaka. Ta je v odsotnosti Bojana Jokića, ki še vedno ostaja pri 99 nastopih za Slovenijo, v Skopju nosil kapetanski trak.

Poročilo s tekme Severna Makedonija : Slovenija:

Robert Lewandowski je proti Latviji dosegel trojček. Foto: Reuters Avstrija je proti Izraelu igrala brez zvezdnika Davida Alabe, ki ga bo najverjetneje pogrešala tudi na nedeljski tekmi s Slovenijo v Stožicah. Severnim slovenskim sosedom na začetku ni šlo vse po načrtih. Eran Zahavi, z desetimi zadetki z naskokom najboljši strelec kvalifikacij za EP 2020, je popeljal Izraelce v vodstvo. To gostiteljev ni vrglo iz tira. S tremi zaporednimi goli so priredili preobrat in se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Avstrija bo v nedeljo gostovala v razprodanih Stožicah.

Vodilna Poljska je v Rigi brez večjih težav razorožila Latvijo, ki jo vodi Slaviša Stojanović in je po sedmih nastopih še brez točke. Poljaki so zmagali s 3:0, vse tri zadetke pa je dosegel prvi zvezdnik rdeče-belih Robert Lewandowski.

Belgija prva nazdravlja s šampanjcem

Znan je že prvi udeleženec EP 2020. To je Belgija. Rdeči vragi, poleg Angležev, Italijanov in Špancev edina reprezentanca s stoodstotnim točkovnim izkupičkom v kvalifikacijah, so se v Bruslju znesli nad nebogljenim San Marinom (9:0) in si priigrali neulovljivo prednost pred zasledovalci.

Belgijski zvezdniki, ki so bili lani tretji na SP 2018, so si prvi zagotovili vstopnico za Euro 2020. Foto: Reuters

V odličnem položaju je tudi Rusija, ki ima po visoki zmagi nad Škotsko tri kroge pred koncem kar osem točk prednosti pred Ciprom.

Hrvaška rapsodija v Splitu brez navijaških izgredov

Hrvaška je na Poljudu nadigrala Madžarsko. Foto: Reuters V težko pričakovanem srečanju skupine E sta se v Splitu udarili Hrvaška in Madžarska. Svetovni podprvaki so po več kot štirih letih prvič gostovali na Poljudu, zaradi ogromnega razočaranja splitske navijaške skupine Torcida nad delom vodstva Hrvaške nogometne zveze pa je razprodana tekma – vstopnice so pošle v nekaj urah – dvigovala prah zlasti z nešportnimi temami. Ogromen trud policije, stroški varovanja so segli do 400 tisoč evrov, pomagala pa jim je celo vojna ladja, je obrodil sadove.

Dvoboj pred skoraj 35 tisoč gledalci je minil brez navijaških zapletov, Hrvaška pa je že v prvem polčasu ponižala goste in zmagala s 3:0. Najprej je v polno zadel kapetan Luka Modrić, nato pa dvakrat napadalec Dinama Bruno Petković. Hrvaška je s pomembno zmago zadržala vodilni položaj v skupini, v kateri sta se v drugi tekmi večera Wales in Slovaška razšla brez zmagovalca.

Nizozemci vstali od mrtvih

Nizozemska bi v eni izmed poslastic večera v skupini C skoraj doživela šok. Čeprav je bila nevarnejša, je doma proti Severni Irski v derbiju skupine C, še kako pomembnem v boju za Euro 2020, od 75. minute izgubljala z 0:1. Tulipanom, ki niso nastopili na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, je začela teči voda v grlo, nato pa je sledil velik preobrat. Do konca srečanja so dosegli tri zadetke, junak pa je postal dvakratni strelec Memphis Depay. Nizozemcem se zdaj tako kot Nemcem nasmiha nastop na Euru 2020, Severni Irci pa so zapravili imenitno priložnost za senzacijo.

Zadnje štiri potnike bo dala liga narodov Euro 2020 bo v 12 različnih državah, na njem pa bo nastopilo 24 udeležencev. Dvajset jih bodo dale kvalifikacije za EP, zadnji štirje potniki pa bodo iskali vstopnico za veliko tekmovanje prihodnje leto na sklepnem turnirju lige narodov. Finale bo odigran v Londonu. Sportal Dokaz, da Kekova četa Makedoniji (še) ne more uničiti sanj o Euru

Kvalifikacije za EP 2020, 7. krog:

