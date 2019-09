Dokaz, da Kekova četa Makedoniji (še) ne more uničiti sanj o Euru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v naslednji kvalifikacijski tekmi za EP 2020 10. oktobra gostovala v Skopju. Z zmago nad Severno Makedonijo bi zagotovo ohranila drugo mesto v skupini G, ki vodi na veliko tekmovanje. Makedoncem se ob neuspehu v kvalifikacijah še ne bi razblinile sanje o Euru. Zaradi dobrih rezultatov v ligi narodov bi namreč marca 2020 nastopili v dodatnih kvalifikacijah, podobno pa velja tudi za Avstrijo in Izrael! Slovenija si česa podobnega zaradi rezultatskega poloma v ligi narodov ne bi mogla privoščiti.

Na Euru 2020, ki bo potekal v dvanajstih državah in se začel 12. junija 2020 z uvodno tekmo na Olimpijskem stadionu v Rimu, bo nastopilo 24 reprezentanc. Dvajset udeležencev bodo podale kvalifikacije, v katerih kaže izbrancem Matjaža Keka po šestih izmed desetih krogov zelo spodbudno, saj zasedajo drugo mesto.

Reprezentanci, ki bosta na koncu skupinskega dela kvalifikacij zasedli najvišji mesti (prvo in drugo), si bosta zagotovila nastop na velikem tekmovanju. Ker je kvalifikacijskih skupin ravno deset, Slovenija denimo nastopa v skupini G, bodo tako kvalifikacije med imetnike razdelile 20 vročih vozovnic za Euro.

Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi si nastop na EP 2020 zagotovili: Anglija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Rusija, Severna Irska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina

Kdor se je izkazal v ligi narodov ...

Slovenija je v krstni izvedbi lige narodov v skupini s Ciprom, Bolgarijo in Norveško osvojila tri točke in zasedla zadnje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Na seznamu udeležencev EP 2020 preostanejo še štiri mesta, katera bodo razdeljena šele spomladi leta 2020. Za razliko od prejšnjih formatov kvalifikacij, ko so zadnje potnike podale dodatne kvalifikacije, je Evropska nogometna zveza (Uefa) tokrat poskrbela za veliko spremembo.

V dodatnih kvalifikacijah ne bodo podobno kot v zadnjem primeru (EP 2016 v Franciji) nastopile najuspešnejše tretjeuvrščene ekipe iz skupin (takrat je Slovenija po tretjem mestu v skupini v play-offu naletela na Ukrajino in ostala brez nastopa na Euru), ampak bo vsebino dodatnih kvalifikacij odrejal razplet v lanskoletnem skupinskem delu lige narodov.

Prednost bodo namreč dobile reprezentance, ki so se izkazale v ligi narodov, v tradicionalnih kvalifikacijah pa si niso zagotovile nastopa na EP 2020. Tako bo popravni izpit dočakalo kar 16 reprezentanc, med njimi pa zagotovo ne bo Slovenije, saj je bila v svoji skupini lige narodov neuspešna. Brez zmage je zasedla zadnje mesto in zdrsnila v najslabši kakovostni rang.

Če bi se tekmovanje končalo zdaj, bi v dodatnih kvalifikacijah za EP 2020 nastopili: A: Švica, Nizozemska, Islandija, Bolgarija/Izrael/Madžarska*

B: Bosna in Hercegovina, Avstrija, Wales, Bolgarija/Izrael/Madžarska*

C: Škotska, Norveška, Srbija, Bolgarija/Izrael/Madžarska*

D: Gruzija, Severna Makedonija, Kosovo, Belorusija *v tem trenutku so vse tri reprezentance izenačene, tako da bi o tem, kdo gre v katero kakovostno ligo, odločil žreb

Če se Avstriji ne bo posrečilo v kvalifikacijah za EP 2020, bo pot do nastopa na velikem tekmovanju iskala v play-offu. Foto: Vid Ponikvar

Se pa popravni izpit v primeru neuspeha v kvalifikacijski skupini G obeta obema tekmecema Kekove čete v prihodnjem mesecu. Tako Severni Makedoniji, ki bi nastopila v play-offu lige narodov v ligi D, kot tudi Avstriji, ki bi si vstopnico za Euro 2020 lahko priigrala na zaključnem turnirju lige B. Popravni izpit se obeta tudi Izraelu, tako da bo kar nekaj udeleženk ''slovenske'' kvalifikacijske skupine čakala še druga možnost.

Na EP 2020 vsaj ena novinka. Bo to prav Severna Makedonija?

Makedonci so spomladi prekrižali načrte Kekovi četi v Stožicah in osvojili točko (1:1). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako bodo sestavljeni zaključni turnirji ''dodatnih kvalifikacij''? V vsaki ligi bodo nastopile štiri ekipe. Najuspešnejša reprezentanca v ligi narodov se bo v svojem rangu tekmovanja pomerila s četrto najboljšo, v drugem polfinalnem dvoboju pa se bosta udarili druga in tretja najboljša izbrana vrsta. Nato sledi veliki finale, zmagovalca pa čaka velika nagrada, nastop na EP 2020.

Zagotovo bo na največjem nogometnem tekmovanju, kar ga premore stara celina, nastopil tudi kakšen novinec. Uefa se je namreč odločila za takšen tekmovalni format, da bo iz vsakega kakovostnega razreda lige narodov prek play-offa napredovala ena reprezentanca, to pa pomeni, da si bo vstopnico za veliko tekmovanje priigrala tudi ena izmed udeleženk iz najslabše skupine, lige D. Če bi se kvalifikacije končale zdaj, bi se tako v play-offu za eno mesto na EP 2020 potegovale Belorusija, Severna Makedonija, Gruzija in Kosovo, štiri reprezentance, ki niso še nikoli nastopile na največjem dogodku.