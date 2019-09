Anketa, s katero smo spodbudili vaše mišljenje o tem, ali se bo Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo, potrjuje novo stanje duha. Navijači so iz dneva v dan večji optimisti, podobno velja tudi za izbrance Matjaža Keka, ki se zavedajo, da ima Slovenija vse v svojih rokah, a se nočejo kar tako prepustiti evforiji. Opozarjajo, kako bo pot do uspeha še dolga, saj jih čakajo še štirje naporni izpiti.

Če je še lani, po krstni izvedbi lige narodov, navijače slovenske izbrane vrste ujelo malodušje, reprezentanca pa je bila zaradi padca v najmanj kakovostno skupino že skoraj predmet posmeha, zdaj prevladuje visoka stopnja optimizma. Trdna in neomajna. Velika večina vas po zmagah nad Poljsko (2:0) in Izraelom (3:2) meni, da se bo Slovenija po desetih letih vrnila na veliki oder in zaigrala na največjem tekmovanju, kar ga premore Evropa. To bi bil podvig, ki bi Slovenijo vrnil na evropski zemljevid, znova bi se naposlušali zgodb, s katerimi bi nam tujci laskali, kako je narod z zgolj dvema milijonoma prebivalcev pravcati športni fenomen.

Se bo Slovenija uvrstila na EP 2020? Da, na koncu bo najboljša v skupini 19,91% +

Da, osvojila bo drugo mesto 67,23% +

Ne, za las bo zgrešila veliko tekmovanje in končala kot tretja 11,23% +

Ne, osvojila bo četrto ali slabše mesto v skupini 1,62% +

Še pred nekaj meseci ni bilo čutiti toliko pozitivne zaverovanosti, a je uspešna septembrska akcija, čeprav ni manjkalo veliko, da bi Izrael pokvaril načrte, razblinila vse dvome. Dokazala je, česa je sposobna Kekova četa. Slovenija se je po šestih krogih v kvalifikacijski skupini G povzpela na drugo mesto.

''Ljudje so začeli verjeti v nas. Sprovocirali smo, da so bile Stožice razprodane proti Poljski, proti Izraelu je bilo skoraj 11 tisoč gledalcev. Ljudje verjamejo v nas, mi pa smo jim vrnili s šestimi točkami,'' je po zlata vredni zmagi nad Izraelom, eni najbolj razburljivih, odkar nosi državni dres, priznal Roman Bezjak. Optimizem velja zaznati tudi pri reprezentantih, a ostajajo zelo previdni, saj so se na dozdajšnji poti dodobra prepričali v zmožnosti tekmecev in tega, kako jim lahko napačen pristop v prihodnosti poruši načrte.

Spored Slovenije do konca kvalifikacij za EP 2020: Severna Makedonija – Slovenija (10. oktober)

Slovenija – Avstrija (13. oktober)

Slovenija – Latvija (16. november)

Poljska – Slovenija (19. november)

Zdaj morajo biti pametni

Navijači Slovenije so bili po zmagi nad Izraelom navdušeni. Foto: Žiga Zupan/Sportida Če bi se kvalifikacijski ciklus končal zdaj, bi nogometaši, ki jih na sprednji strani dresa krasi podoba Triglava, že odpirali šampanjec in z navijači proslavljali vrnitev med elito. Ker pa so do konca še štirje krogi, kvalifikacije pa podobno kot prvenstvene sezone spominjajo na maraton, v katerem ne manjka nepredvidljivih dogodkov, je možno še vse. Tako srečen konec za slovenske nogometaše, uvrstitev na Euro 2020, kot tudi padec na lestvici, ki bi Kekovim izbrancem zaprl vrata prestižnega tekmovanja.

''Zdaj moramo biti pametni. Pot je še dolga, čakajo nas še štiri tekme, vsaka bo najtežja, vsaka bo odločilna. Je pa dobro, ker bomo do konca odvisni od sebe,'' poudarja napadalec Apoela iz Nikozije, strelec slovenskega zadetka za 2:2.

Kek: Prihaja obdobje, ko ne bomo več avtsajderji

Kekovi izbranci so v nekaj dneh premagali tako Poljsko kot tudi Izrael, čeprav je imel na voljo dodaten dan za počitek pred tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida Najbolj veseli spoznanje, tega se zelo zavedajo prav igralci, da ima Slovenija vse v svojih rokah. Ni odvisna od drugih. Če bi do konca kvalifikacij dobila vse tekme, bi se zagotovo uvrstila na evropsko prvenstvo. Na roko ji gre tudi razpored. Oktober bo še kako pester in zahteven, saj bo Slovenija najprej gostovala v Skopju, kjer bo Severna Makedonija lovila morda zadnji vlak za priključitev k vrhu. Primorana bo več tvegati, kar bi se lahko izkazalo za vodo na mlin Kekovi četi.

Selektor je večkrat poudaril, kako bi lahko domači remi z Makedonci (1:1, Slovenija je zapravila vodstvo z 1:0) še dolgo tepel reprezentanco. Če pa bi ostal nepremagan v Severni Makedoniji, bi imel še vedno vse v svojih rokah, saj bi nato v Stožice prišli severni sosedje. Avstrijci so v zadnjih nastopih opazno povzdignili formo, a je temu primerno visoka tudi želja Slovencev, da jim po neprepričljivi predstavi v Celovcu, kjer je selektorja v slabo voljo spravil zlasti neizraziti prvi polčas, vrnejo milo za drago.

''Oktober je zelo pomemben, tekmi z Makedonci in Avstrijci bosta dali določene odgovore. Do konca se ne bo predal nihče,'' pričakuje Bezjak vse prej kot lahko delo. ''Prihajamo v položaj, ko bo odločalo marsikaj. Ko bodo pričakovanja še večja, ko ne bomo več avtsajderji in se bodo morda marsikomu zatresle noge. Tekma proti Izraelu je pokazala marsikaj, a najbolj to, da smo pokazali odločnost in neverjetno željo, kar je Slovenijo vedno krasilo,'' pred nadaljevanjem kvalifikacij opozarja selektor Matjaž Kek, ki lahko postane prvi Slovenec po Srečku Katancu, ki bi izbrano vrsto popeljal tako na svetovno kot tudi evropsko prvenstvo.

Sklepno dejanje bo v Varšavi

Enajsterica, ki je začela dvoboj z Izraelom. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi v Stožicah po Poljski in Izraelu spodrezali krila še tretjemu neposrednemu tekmecu za preboj na EP 2020, bi se Slovencem odprla vrata velikega uspeha. November namreč prinaša posrečen izbor tekem. Najprej v Ljubljani gostuje Latvija, ki je pod vodstvom Slaviše Stojanovića zelo nebogljena in na zadnjih tekmah vsaj za razred ali dva slabša od tekmecev, nato pa čaka Slovenijo veliki finale v Varšavi. Gostovala bo na Poljskem, kjer so Avstrijci v ponedeljek remizirali brez zadetkov (0:0) in dokazali, kako je vodilna ekipa v skupini G ranljiva tudi na domači zelenici.

Slovenska reprezentanca pa ima še enega aduta. Če bi se izkazalo, da bo Poljska neulovljiva za tekmece in bo v zadnji (10.) krog kvalifikacij vstopila z že zagotovljeno vstopnico za EP, bi v dvoboj z izbranci 58-letnega Mariborčana vstopila brez tekmovalnega imperativa. To pa bi gostom iz Slovenije še kako ustrezalo, če bi na tej tekmi za potrditev udeležbe na Euru naskakovali potrebne točke.

Iličić: Na vsaki tekmi na zmago

''Zdaj smo na drugem mestu, a nas čakajo še štiri tekme. Vse bodo odločilnega pomena. Kakor je dejal že selektor, gremo na vsaki tekmi na zmago in z željo, da damo vse od sebe. Če bomo zmagali vse tekme, si bomo morda zagotovili nastop na Euru 2020 že malce prej,'' je po zmagi nad Izraelom razmišljal Josip Iličić. Kranjčan igra v življenjski formi, njegove podaje spominjajo na nogometno poezijo.

Pri 31 letih je postal gonilna sila Slovenije v napadu, njegove asistence pa zaščitni znak, ki osrečuje soigralce in spravlja tekmece v obup. Njegova otroška želja je, podobno velja tudi za večino soigralcev, ki še niso okusili nastopa na SP 2010 (izjeme so Bojan Jokić, Tim Matavž in Rene Krhin), da bi lahko enkrat branil barve Slovenije na velikem tekmovanju.

Ne le Iličić, s podobnim žarom, ko nanese beseda ob tako želenem nastopu Slovenije na Euru, zažari tudi obraz Jana Oblaka in drugih soigralcev. Ta želja bi se lahko kaj kmalu, že čez dva meseca, spremenila v realnost. Zdaj bo vse odvisno od Kekovih izbrancev in njihovih predstav proti Severni Makedoniji, Avstriji, Latviji in Poljski.

''Pokazali smo, da zmoremo. Vsaka tekma se igra 90 minut, včasih se doseže gol za zmago tudi na koncu. S takšno miselnostjo je treba iti naprej,'' je čarovnik Jojo optimist pred nadaljevanjem kvalifikacij. Sodeč po anketi podobno razmišljajo tudi navijači. Gremo, Slovenija!