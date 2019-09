Čudežni preobrat Slovencev šokiral Hrvate in slovitega Šimunića

Agron Šalja je popeljal slovenske upe do 19 let do nevsakdanje zmage na Hrvaškem.

Članska nogometna reprezentanca Slovenije, ki jo danes v Stožicah čaka izjemno pomemben dvoboj kvalifikacij za EP 2020 proti Izraelu, se ne more pohvaliti z zmago nad Hrvaško. Na osmih tekmah je zaman čakala na zmago. Povsem drugače je v mlajših kategorijah, ki imajo v dvobojih s hrvaškimi sovrstniki več uspeha. Izbrana vrsta do 19 let je tako danes v Krapini premagala sosede s 4:3 in uprizorila zgodovinski preobrat, saj je vse do 74. minute zaostajala kar z 0:3.

Ko je Kekova zasedba v petek navdušila slovensko javnost z domačo zmago nad Poljsko, so v taboru najboljše slovenske reprezentance priznavali, da so dodatno motivacijo v pripravi na srečanje našli v izjemnem nastopu rojakov kolesarjev, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, na sloviti Vuelti.

Bi lahko danes, ko se najboljši slovenski nogometaši pripravljajo na domač spopad z Izraelom, poiskali dodatno energijo v novici iz Krapine, hrvaškega kraja, ki leži blizu Slovenije, v katerem so slovenski upi do 19 let na mednarodnem turnirju, na katerem nastopata tudi Francija in Rusija, Hrvaški prizadejali boleč poraz s 4:3?

Šalja se je naposlušal pohval

Bo po zmagi slovenskih upov v Krapini sledila še zmaga Kekove čete proti Izraelu? Ravno na rojstni dan Matjaža Keka in Jureta Balkovca? Foto: Vid Ponikvar To je bila zmaga, kakršno redko vidimo. Hrvaška je kot gostitelj hitro izkoristila prednost in že po 20 minutah vodila s 3:0. Gostje pa se niso predali. Vedeli so, da so zmožni več. Zaigrali so bolje in nato v obdobju od 74. minute do zadnjih sekund sodnikovega podaljška dosegli kar štiri zadetke. Sledila sta veličasten preobrat in sladka zmaga s 4:3. Po svoje je spominjal na znameniti preobrat rokometašev, ki so leta 2017 v dvoboju za tretje mesto na SP v Parizu v zadnjih desetih minutah nadoknadili zaostanek z osmimi zadetki in na koncu spravili hrvaške igralce v solze.

Nogometaši so po podobnem receptu v Krapini prišli do popolnega preobrata. Za nameček so mladi slovenski upi dosegli zmago z igralcem manj, saj je v tretji minuti sodnikovega podaljška moral predčasno z igrišča Nik Prelec, pred tem pa je bil izključen še selektor Agron Šalja. A niti to ni pomagalo Hrvaški. Slovenija je v izdihljajih sodnikovega podaljška dosegla še zmagoviti zadetek in zmagala s 4:3.

''Ta generacija je igrala na evropskem prvenstvu. Ima veliko fantov, ki zmorejo veliko. Danes sem dal priložnost vsem. Nekatere, ki niso igrali proti Franciji (0:1) in Rusiji (2:2), sem preizkusil, ali so za to raven ali ne,'' je po dvoboju dejal Šalja, ki je moral paziti, da nekateri igralci na turnirju, v katerem so v petih dneh odigrali tri tekme, niso igrali preveč ali se poškodovali, čutil pa je tudi odgovornost do klubov.

Želja mladih reprezentantov, ki so še najstniki, je, da bi nekoč oblekli dres A reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

''Danes sem dal v igro tiste, ki niso veliko igrali. Nekateri v glavi ne morejo prenesti te ravni, zato smo hitro zaostajali z 0:3. Imeli smo tudi svoje priložnosti, a so imeli Hrvati dobre protinapade. Po visokem zaostanku sem opravil nekaj menjav. Stabilizirali smo se, spremenili taktično postavitev, si pripravili veliko priložnosti, nato sem v drugem delu opravil še nekaj menjav, postal v ogenj udarne igralce in zadel v polno. Moram priznati, da je ta generacija boljša od hrvaške. Naposlušal sem se pohval na naš račun,'' je dejal slovenski selektor, ki je vseskozi verjel v slovenski preobrat. Igra je bila preprosto predobra, ko pa so njegovi izbranci postali še natančni v napadu, so se za Hrvaško začele težave in trpečih 20 minut, v katerih so jim Slovenci priredili učno uro.

Šimunić mu je čestital

Josip Šimunić je nekdanji hrvaški reprezentant z bogatimi izkušnjami. Na SP 2006 mu je moral Graham Poll za odhod z igrišča "pokazati" kar tri rumene kartone! Foto: Reuters Za Slovenijo so od 74. minute dalje zadeli v polno Kai Cipot, 18-letni up Mure in sin nekdanjega reprezentanta Fabijana Cipota, zvezni igralec Domžal Jošt Urbančič, dvakrat pa je hrvaško mrežo zatresel njegov klubski soigralec Žiga Repas. Po družbenem omrežju so se nekateri Hrvati začeli spraševati, ali je pri nenadnem preobratu imela prste vmes tudi vpletenost v športne stave. O tem se je selektor Šalja le nasmehnil. Opazil ni nič takšnega, po čemer bi bilo to mogoče sklepali.

Zmaga Slovenije je čista kot solza zlasti zaradi kakovostne predstave. Po dvoboju mu je čestital tudi selektor Hrvaške Josip Šimunić. Legendarni branilec, ki je pred kratkim prevzel vlogo selektorja reprezentance do 19 let, je stisnil roko Šalji in mu podal pohvalo. ''Bil je šokiran, po tekmi pa nam je korektno čestital. Dejal je, da je naša zmaga povsem zaslužena,'' nam je zaupal Šalja.

"Prvič sem zmagal na ta način. Bilo je lepo, a moramo trenerji na to vseeno gledati drugače. Ne sme biti evforije, ampak neka šola. Ta akcija mi je dala veliko odgovorov,'' je prepričan, da mu bo pomagala v glavnem cilju jeseni, novembrskih kvalifikacijah za EP 2020, ko se bodo pomerili s Švedsko, Ukrajino in Estonijo. Pred tem čakata Šaljevo četo še dve oktobrski prijateljski tekmi proti Švici.