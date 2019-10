Čudežni deček, makedonski Zidane … Fant, ki je zrušil Slovenijo.

Nanj smo opozarjali že pred prvo tekmo Severne Makedonije in Slovenije, a po tekmi v Ljubljani ni skočil na naslovnice, je pa to največjemu talentu v zgodovini makedonskega nogometa, kot pravijo temu komaj 20-letnemu vezistu Napolija, v velikem slogu uspelo na tekmi v Skopju. Kdo je Eljif Elmas, ki je dvakrat hladnokrvno premagal najdražjega vratarja na svetu Jana Oblaka in skazil idilo Matjaža Keka?

Makedonski Zinedine Zidane. Tako pravijo temu tehnično izjemno nadarjenemu in raznolikemu vezistu, ki je bil pred prvo marčevsko tekmo med Slovenijo in Severno Makedonijo še soigralec Gorazda Zajca pri Fenerbahčeju, a medtem poleti prestopil v Napoli.

Če ste spremljali četrtkovo učno uro in pol nogometa, ki so jo Makedonci pripravili slovenskim reprezentantom, potem vam je jasno, zakaj. Ne dvakrat, najdražjega vratarja na svetu, čigar tržna vrednost je več kot dvakrat višja od vseh nogometašev, ki so bili tokrat na voljo makedonskemu selektorju Igorju Angelovskemu, je premagal kar trikrat. Najprej po strelu ob koncu prvega polčasa, ko je za hrbet Jana Oblaka žogo spravil prvič, a je glavni sodnik Danny Makkelie njegov zadetek zaradi nevsakdanjega nedovoljenega položaja razveljavil po daljšem posvetovanju s stranskim sodnikom.

V 50. minuti ni pomagalo. Po sijajni akciji, s katero so Makedonci osmešili slovensko obrambo, je prišel pred zvezdnika madridskega Atletica in ga rutinirano, s prefinjenim strelom v slogu Lionela Messija, premagal prvič. V 68. minuti, ko so Makedonci spet izigrali slovensko obrambno vrsto, je Oblaka hladnokrvno premagal še drugič in poskrbel, da so Makedonci prišli do velike zmage. Sam pa še drugič v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 na eni tekmi zabil dva gola.

Takole se je marca letos v družbi Gorana Pandeva, čigar naslednik naj bi bil, veselil prvenca v majici Severne Makedonije. Foto: Reuters

Zadetki, ki o njem povedo vse

Dvakrat je zadel tudi pri marčevski zmagi s 3:1 nad Latvijo Slaviše Stojanovića na istem prizorišču. Že takrat je navdušil. Prvi zadetek ni bil nič posebnega. Bil je v pravem trenutku na pravem mestu. Pri drugem, tako kot pri obeh četrtkovih v Oblakovi mreži, je bilo jasno, da sta bila v pravem trenutku na pravem mestu njegova turška starša, ko sta ga pred dvema desetletjema spočela. Poteze, po katerih je vsakemu jasno, da je ta fant nekaj posebnega.

Makedonci so imeli celo večnost težave s produkcijo kreativnih vezistov, a v zadnjih treh, štirih letih se je marsikaj spremenilo. Ko je mlada makedonska reprezentanca leta 2016 prvič nastopila na kakšnem velikem tekmovanju in zaigrala na evropskem prvenstvu, so izstopali David Babunski, nekdanji član B ekipe Barcelone, Boban Nikolov, ki danes igra na Madžarskem, in zdajšnji član Levanteja Enis Bardhi.

Vsi trije, ki so si pozneje priskrbeli bogate prestope, so bili v ospredju, s klopi pa je na igrišče prihajal mladenič, ki je tudi v družbi štiri in pet let mlajših od sebe močno opozoril nase in pozneje le še napredoval.

Elif Elmas:

Rojstni datum: 24. september 1999

Rojstni kraj: Skopje, Makedonija

Klub: Napoli (7 nastopov, brez gola)

Prejšnja kluba: Fenerbahče (47 nastopov in 4 goli), Rabotnički (46 nastopov in osem golov)

Reprezentančna kariera: 12 nastopov in 4 goli

Le nekaj dni po 16. rojstnim dnem debi med člani

To je bil seveda nogometaš, o katerem danes govori vsa Makedonija. Kdo je torej Elif Elmas, za katerega marsikdo pravi, da bo presegel Darka Pančeva in Gorana Pandeva, dva največja zvezdnika makedonskega nogometa, Makedonci pa so prepričani, da bo segel še veliko dlje?

V dresu članske reprezentance je debitiral, ko je imel komaj 17 let. Foto: Reuters

Odraščal je v enem izmed nevarnih predelov Skopja in nogomet, kot da bi bila njegova usoda zapisana že takrat, začel igrati v lokalnem klubu Fenerbahče Tefejuz. Že kot zelo mlad je imel precej oboževalcev med ogledniki iz tujine, a ga je zdajšnji selektor Makedonije Angelovski prepričal, da ostane doma. Pristal je pri Rabotničkem, za katerega je debitiral le šest dni po 16. rojstnem dnevu. Nekaj mesecev pozneje je začel za člansko ekipo s štirimi naslovi državnega prvaka drugega najbolj trofejnega makedonskega kluba redno igrati.

Ni dopolnil še niti 17 let, ko se je lahko pohvalil tudi s prvim zadetkom v članski konkurenci v državnem prvenstvu in nekaj tednov pozneje še v Evropi. Še preden je dopolnil 18 let, pa je prvič nastopil tudi za člansko reprezentanco. Takrat se je dogajalo, da je v istem letu nastopal za izbrane vrste do 19, 21 let in v najboljši makedonski nogometni selekciji. Jasno je bilo, da je takrat za njim norelo pol Evrope, na mizo so prihajale ponudbe številnih bogatih evropskih klubov, a na koncu je izbral Fenerbahče.

Pri Fenerbahčeju je igral skupaj z Gorazdom Zajcem, a hitro prerasel okolje in še pred 20. rojstnim dnem odšel drugam. Foto: Getty Images

Fenerbahče je dobil bitko s številnimi velikani

"Odraščal sem ob navijanju za ta klub. Izpolnil sem sanje," je povedal poleti 2017 po podpisu pogodbe za velikana turškega nogometa. Ne samo v svoj klub. Ker ima turške korenine, so ga Turki želeli zvabiti tudi v svojo izbrano vrsto. V akcijo je šel tudi sam Fatih Terim, eden največjih v zgodovini turškega nogometa, a ni bil uspešen.

"Hvala, ampak moja domovina je Makedonija," se je vljudno zahvalil Elmas in poskrbel, da se je že takoj zapisal v srca Makedoncev, ki ga danes enostavno obožujejo.

Poleti je predstavljal mokre sanje evropskih velikanov

V prvi sezoni pri Fenerbahčeju je igral bolj malo in se privajal na novo, veliko večje okolje. V prejšnji sezoni, ki se je za Fenerbahče sicer končala katastrofalno, končal jo je na šestem mestu prvenstvene lestvice, je naredil nekaj korakov naprej. V vseh tekmovanjih je zbral kar 40 nastopov in zabil tudi štiri gole. Res je, zadeval ni prav pogosto, a to predvsem zaradi tega, ker je namesto nekoliko bolj ofenzivne vloge v moštvu prevzel drugačno. Pomaknil se je globje v zvezno vrsto in začel igrati na mestu osrednjega vezista.

Napoli je zanj poleti odštel 16 milijonov evrov in poskrbel za najdražjo prodajo v zgodovini Fenerbahčeja. Foto: Getty Images

Prav njegova raznolikost, saj odlično bere igro, se postavlja na igrišču, lahko preigrava, podaja in, to je spet pokazal v četrtek, tudi zabija, pa je tisto, zaradi česar so se v zadnjem letu za njegov podpis potegovali številni velikani evropskega nogometa, tudi Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund, na koncu pa so bili najsrečnejši pri Napoliju. Ta je poleti mladeniča, takrat še najstnika, ki je 20. rojstni dan praznoval konec prejšnjega meseca, pripeljal za 16 milijonov evrov, poskrbel za za rekordno prodajo Fenerbahčeja in dal vedeti, da ga vidi kot enega nosilcev igre v prihodnosti.

V boju za njegov podpis je zmagal Napoli in poskrbel za rekord

Pri Carlu Ancelottiju se v hudi konkurenci (Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Jose Callejon …) še ni izboril za mesto nezamenljivega člana začetne enajsterice, a redno igra.

Ob zvezdniški konkurenci v napadu Napolija si za zdaj še ni izboril mesta v začetni enajsterici, a v Neaplju nanj računajo predvsem v prihodnosti. Foto: Getty Images

Do zdaj je nastopil na sedmih tekmah od devetih, ki jih je Napoli, trenutno četrtouvrščeni klub prve italijanske lige, ki je odlično štartal v ligi prvakov in z 2:0 odpravil evropskega prvaka Liverpool, odigral v tej sezoni. Gola ni zabil, asistence prav tako še ni dočakal, a je z igro nekajkrat navdušil in dal vedeti: Napoliju je uspel sijajen posel.

Po tekmah, kot je bila četrtkova, ko je prišel še do tretjega in četrtega zadetka v 12. reprezentančnem nastopu, si na jugu Italije zagotovo manejo roke. Zdi se, da so dobili nogometaša, ki utegne biti hit. Po tem, ko je klub po kar 12 letih navduševanja v njegovem dresu pred kratkim zapustil Marek Hamšik, so navijači dočakali nogometaša, ki utegne nadomestiti ljubljenca navijačev s Slovaške.