Avstrijski selektor razkril drzen cilj za Stožice

Po četrtku, ko so bile odigrane tekme 7. kroga v skupini G, se najbolj smeji Poljski in Avstriji. Severna slovenska soseda je po domači zmagi nad Izraelom (3:1) poskočila na drugo mesto in si pred Kekovo četo, ta je v Skopju ostala praznih rok (1:2), priigrala dve točki prednosti, hkrati pa iz igre za nastop na Euru 2020 že skoraj izločila Izrael.

Foda opozarja: Nismo dosegli še nič

Slovenski nogometaši se dobro spomnijo poraza v Celovcu (0:1), kjer so proti Avstriji ostali brez pomembnih točk v kvalifikacijah. Foto: Vid Ponikvar Zadovoljstvo v avstrijskih vrstah na Dunaju je bilo veliko, a selektor Franco Foda vendarle umirja konje. "Nič še nismo dosegli. Naš položaj v skupini je zdaj boljši kot na začetku kvalifikacij, a moramo ostati zbrani in osredotočeni na dogajanje," opozarja Nemec, ki vodi avstrijsko reprezentanco.

Po slabem vstopu, dveh zaporednih porazih, ni izgubil petkrat zapored. Na zadnjih petih tekmah je osvojil 11 točk in se povzpel tik pod vrh. Avstrijci so se tako znašli v ugodnem položaju, saj bi si lahko z zmagama nad neposrednima tekmicama, Slovenijo (v gosteh) in Severno Makedonijo (doma), zagotovili nastop na Euru še pred zadnjo tekmo, ko jih čaka na papirju najlažji tekmec v skupini, zadnjeuvrščena Stojanovićeva Latvija.

"Nič še nismo dosegli. Skupina je izenačena in napeta, zdaj je v igri za Euro tudi Severna Makedonija," Nemec poudarja izenačenost skupine, v kateri po sedmih krogih najbolje kaže Poljski in njegovim izbrancem.

V Ljubljani želi ponoviti predstavo iz Varšave

Avstrijci v kvalifikacijah niso doživeli poraza že pet zaporednih tekem. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo ga čaka nov izziv, gostovanje v Ljubljani. Slovenija se bo želela maščevati za letošnji poraz v Celovcu (0:1) in navijačem po bolečem porazu v Skopju dati razlog za veselje. Avstrijcem bi prišel prav tudi neodločen rezultat, saj bi z njim zadržali prednost pred Slovenijo, a Foda o tem ne razmišlja. Avstrijskim medijem je sporočil, da bo zagotovo igral na zmago, ne pa na točko.

"Naš namen je, da zmagujemo tudi na gostovanjih. Moramo odigrati podobno, kot smo na Poljskem," se spominja dobre predstave v Varšavi, kjer so Avstrijci namučili Poljake in osvojili točko (0:0). "Na remi lahko igrajo italijanske ekipe, naši igralci pa želijo zmagati, saj radi napadajo tekmeca," je Laola1 prenesla razmišljanje Fode o tem, s kakšnim ciljem se Avstrijci podajajo v Stožice. Prihajajo po zmago. Če bi uresničili cilj, bi postali prva reprezentanca v skupini G, ki bi osvojila Stožice. To ni uspelo Severni Makedoniji, še manj pa Poljski in Izraelu.

Verjamete, da se bo Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo 2020? Zagotovo se bo 6,35% +

Težko bo, a bo šlo 26,12% +

Blizu bo, a ne bo šlo 13,65% +

Nima možnosti, spet bo ostala brez 53,88% +

Foda je bil na dvoboju z Izraelom zadovoljen z vsem, razen z uvodnimi 20 minutami. Takrat so Izraelci prek izjemnega Erana Zahavija povedli, golgeter Izraela pa je dosegel že deseti zadetek v teh kvalifikacijah, s katerim je še potrdil status najboljšega strelca. Izrael je povedel, a nato še drugič zapored ostal brez točk po vodstvu v gosteh. Podobno je bilo tudi v Stožicah.

Izraelski selektor samokritičen in razočaran

Andreas Herzog je po porazu na Dunaju priznal, da del krivde leži tudi na njegovih plečih. Foto: Reuters Avstrijci so zmagali s 3:1, selektor Izraela Andreas Herzog pa je ostal praznih rok proti rojakom in ponovno, podobno kot po porazu v Ljubljani, potožil, da se njegovim varovancem dogaja preveč napak, ki so Avstrijcem dopustile zmago.

"To res boli. Napake, posledica pomanjkanja zbranosti, so ponovno vse uničile," je dejal po porazu z Avstrijo na Dunaju. Podobno kot za Kekovo četo je bil tudi zanj usoden drugi polčas. "Po premoru ni delala napak le ekipa, ampak sem jih tudi sam," je bil samokritičen po novem neuspehu Izraela, ki je na zadnjih štirih tekmah osvojil le točko. Herzoga so zaradi tega izraelski mediji močno kritizirali, tako da bi se lahko, če ne bo senzacionalno dobil vseh treh zadnjih tekem in se vmešal v boj za napredovanje na Euro, poslovil od izraelskega stolčka.

Če ne letos, pa drugo leto, ko bodo marca dodatne kvalifikacije za Euro 2020. To je rezervni načrt za Herzogovo zasedbo, ki se želi prvič v zgodovini uvrstiti na največje evropsko tekmovanje. Pri Avstriji so cilji drugačni, saj želijo pisati zgodovino in si prvič zagotoviti drugi zaporedni nastop na Euru. Če bi ostali neporaženi v Ljubljani, bi naredili ogromen korak v tej smeri. Foda napoveduje boj na zmago.