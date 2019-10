Jan Oblak: Vsi smo krivi, ne smemo kazati s prstom drug na drugega

Slovenska nogometna reprezentanca se je iz Skopja vrnila praznih rok in polna razočaranja zaradi predstave ob porazu proti Severni Makedoniji. V slovenskem taboru so vsi poudarjali, da so bili preslabi za kaj več, a hkrati dodajajo, da verjamejo v boljšo igro v nedeljo proti Avstrijcem v Stožicah.

Slovenci, ki so izgubili z 1:2, so na igrišču delovali povsem drugače kot na primer na septembrskem obračunu s Poljsko, ki so jo premagali in ukanili na vseh ravneh igre.

Kek upa, da s(m)o dovolj samokritični

Matjaž Kek ni bil zadovoljen z izvedbo varovancev. Foto: Reuters "Najprej je treba biti objektiven, samokritičen, se sprijazniti s tem, kar smo pokazali, tega pa ni bilo veliko. Če ni bil navdih teh 1.500 ali dva tisoč navijačev, ki so prišli v Skopje, če ni bil dovolj velik izziv mesto kakovostne Severne Makedonije na lestvici, potem bomo morali res dobro stakniti glave. Razočaran sem, ampak upam, da smo dovolj samokritični," je na vprašanje o tem, kako ekipo spet dvigniti na pravo raven, dejal Matjaž Kek.

Pravi, da so padli na realna tla, ampak da so boljši, kot so pokazali v Skopju. Da so bili preslabi, priznava tudi Jan Oblak in poudarja, da si česa več od poraza niso zaslužili.

"Treba je dvigniti glave gor, si pogledati v oči, biti realen in ne kazati s prstom drug na drugega, ker smo vsi krivi za to, kar se je zgodilo. V nedeljo pa je že nova tekma, verjamem, da bomo stopili skupaj in se pokazali v veliko boljši luči. Upam, da bomo dobili tri točke, ki bodo najpomembnejše v kvalifikacijah," poudarja zvezdnik madridskega Atletica.

Z 20 točkami zagotovo na Euru

Rene Krhin si je poškodoval stegensko mišico ob nepravem času. Foto: Reuters Da bodo bržčas res najpomembnejše, govori dejstvo, da morajo Kekovi izbranci do konca kvalifikacij dobiti vse tri tekme, če želijo EP 2020. Ob nedeljski tekmi z Avstrijo Slovenijo nato novembra čakata še domači obračun z odpisano Latvijo in gostovanje pri Poljski, ki je s 16 točkami vodilna v skupini in najbližje želenemu cilju.

Najboljši scenarij za slovensko vrsto bi bile torej tri zmage, ki bi pomenile 20 točk in tudi preboj na EP, saj bi jo v tem primeru prehitela kvečjemu ena reprezentanca, na EP pa napredujeta najboljši dve iz vsake izmed skupin.

Če so bili septembra na "popolni" tekmi s Poljsko motivacijski dražljaji tudi v obliki Roberta Lewandowskega in drugih zvezdnikov, jih v nedeljo prav tako ne bi smelo manjkati.

V igri je najprej zmaga, v igri je razprodan stadion, v igri je tudi Avstrija, ki ima dve točki več od Slovenije, hkrati pa so prav slovenski reprezentanti z zadnjih dveh tekem proti Avstrijcem še marsikaj dolžni.

Krhin najverjetneje izgubljen za nedeljo

Kekova četa bo v nedeljo lovila četrto zmago v kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Reuters Še vedno sta sveža poraza iz Celovca, eden junija v teh kvalifikacijah z 0:1, drugi pa marca 2018 z 0:3. Takrat je svoje znanje pri zmagovalcih med drugimi kazal David Alaba, ki pa ga zaradi poškodbe - tako kot še nekaj njegovih kolegov - ne bo na tekmi s Slovenijo. Ta bo na drugi strani skoraj zagotovo pogrešala Reneja Krhina, ki je v četrtek moral iz igre zaradi poškodbe stegenske mišice.

"Na EP ne prideš z 11 igralci, temveč jih vedno potrebuješ 23. Vsi morajo biti pripravljeni," se je selektor Avstrije Franco Foda navezal na težave s poškodovanimi igralci in nadaljeval: "A v mislih imamo velik cilj, zato se je treba temu podrediti. Le kot ekipa smo lahko uspešni in to trenutno tudi kažemo."

V Avstriji upajo, da bodo ostali neporaženi še na šesti tekmi zaporedoma, s čimer bi se sami približali evropskemu prvenstvu. Do konca bodo nato namreč igrali še s Severno Makedonijo doma in Latvijo v gosteh.