Scenarij, ki bi mu zaploskala vsa Slovenija!

Slovenski nogometaši so si z nepričakovanim porazom v Skopju v kvalifikacijah poslabšali možnosti za nastop na evropskem prvenstvu, a so še vedno odvisni le od samih sebe. Ni jim treba čakati na spodrsljaje drugih, ampak zgolj gledati nase in nizati zmage. Če bi do konca dobili vse tri tekme, bi se zanesljivo uvrstili na EP 2020. Ne verjamete?

Poraz v Skopju, drugi slovenske nogometne reprezentance v tem kvalifikacijskem ciklusu, je Kekovo četo pahnil v nehvaležen, a še vedno rešljiv položaj. Po ponovnem neuspehu na gostovanju pri tekmecu, ki prihaja z območja nekdanje Jugoslavije, se je Slovenija poslovila od drugega mesta v skupini G. Zaradi razporeda, po katerem se bo do konca kvalifikacij pomerila tako z Avstrijo (13. oktober) kot tudi Poljsko (19. novembra), pa kljub temu še vedno ni ostala brez privilegija, da je lahko do konca kvalifikacij odvisna zgolj od same sebe.

Slovenija (11 točk) po sedmih nastopih na lestvici ne zaostaja le za Poljsko (16) in Avstrijo (13), ampak tudi za Severno Makedonijo (11). Čeprav ima boljšo razliko v zadetkih (+6 proti +1), na razpredelnici gleda Makedoncem v hrbet. Razlog je v slabšem razmerju na medsebojnih srečanjih. Ta kriterij ima na tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) prednost pred skupno razliko v zadetkih, ki jo kot prednostni kriterij v primeru razvrstitve dveh ekip z enakim številom točk zagovarjajo tekmovanja, ki jih vodi Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Slovenija je doma proti Severni Makedoniji remizirala, v Skopju pa ostala praznih rok, tako da bi bili Makedonci, če bi končali kvalifikacije z enakim številom točk kot Slovenija, višje na lestvici.

Kdo se bo pomeril s kom do konca kvalifikacij? 8. krog, 13. oktober:

Slovenija - Avstrija

Poljska – Severna Makedonija

15. oktober:

Izrael – Latvija 9. krog, 16. november:

Slovenija – Latvija

Avstrija – Severna Makedonija

Izrael – Poljska 10. krog, 19. november:

Poljska - Slovenija

Severna Makedonija – Izrael

Latvija – Avstrija

Sloveniji se z 20 točkami odpirajo vrata Eura

Matjaž Kek bi v primeru treh zaporednih zmag popeljal Slovenijo na Euro 2020. Foto: Reuters To pa še vedno ne pomeni, da Slovenija ni več gospodar svoje usode. Za dosego ambicioznih ciljev, zagotovitve udeležbe na EP 2020, ji namreč zadošča že to, da do konca ciklusa dobi vse tri tekme. Da premaga Avstrijo, Latvijo in Poljsko. Stoodstotno. Potem bi končala tekmovanje z 20 točkami. Vsaj toliko bi jih lahko potem v skupini G zbrali le še Poljska in Severna Makedonija, nihče drug.

Dobra novica pa je, da 20 točk nikakor ne bi mogli osvojiti obe naenkrat, pač pa le ena izmed omenjenih reprezentanc. S tem pa bi se Slovenija prebila na Euro, saj bi osvojila eno izmed vodilnih dveh mest v skupini. Slavje na sončni strani Alp bi se lahko začelo, Slovenija bi po desetih letih čakanja spet nastopila na velikem tekmovanju. Če premaga Avstrijo, Latvijo in Poljsko …

Če bi Makedonci čudežno nadaljevali nogometno pravljico in po Kekovi četi to jesen premagali še Poljsko, Avstrijo in Izrael, kar se sliši kot skoraj nemogoč podvig, saj bodo gostovali tako v Varšavi kot tudi na Dunaju, bi končali kvalifikacije pri 20 točkah. S tem bi se izenačili s Kekovo četo, seveda če bi ta nanizala tri zmage, in zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah osvojili prvo mesto v skupini.

V Skopju je slovensko reprezentanco bodrilo več kot tisoč navijačev, a po dvoboju niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Foto: Reuters

Slovenija bi bila druga, a je to ne bi kaj dosti motilo, saj bi se uvrstila na Euro 2020, Poljska pa bi se bila primorana obrisati pod nosom, saj bi se do konca ciklusa namerila še na Slovenijo in Severno Makedonijo. Če bi proti obema izgubila, bi lahko tekmovanje končala z največ 19 točkami. V tem primeru bi na Euro 2020 odpotovali nekdanji bratje, Slovenci in Makedonci, kar bi bila boleča zaušnica Poljski, Avstriji in Izraelu.

Poljska in Avstrija lahko ostaneta brez vsega

Če bo Kekova četa v nedeljo vrnila Avstrijcem za poraz v Celovcu ... Foto: Vid Ponikvar Ocene selektorja Matjaža Keka, izrečene po žrebu, kako bi lahko skupina G izstopala po izenačenosti, tekmovalnosti in nepredvidljivosti, so se torej izkazale za še kako resnične. Slovenija je tri kroge pred koncem kvalifikacij resno v igri za preboj na Euro, s podobnimi cilji pa se ubadajo še štirje tekmeci. Vsi razen nebogljene Latvije - pod vodstvom Slaviše Stojanovića je izgubila vseh sedem dvobojev, njena razlika v zadetkih pa znaša mizernih 1:24 - so še v igri za velik dosežek.

Kar pet od šestih reprezentance še verjame v nastop na evropskem prvenstvu, brez nagrade pa lahko še vedno ostaneta najboljši izbrani vrsti v tem trenutku, Poljska in Avstrija. Tako pestro je torej v skupini G, kjer bi bilo lahko v boju za Euro 2020 napeto prav do zadnje sekunde.

Verjamete, da se bo Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo 2020? Zagotovo se bo 4,57% +

Težko bo, a bo šlo 24,91% +

Blizu bo, a ne bo šlo 12,52% +

Nima možnosti, spet bo ostala brez 58,00% +

Več odgovorov o tem, kakšni scenariji bodo mogoči, bo jasnih po nedelji. Slovenija bo v razprodanih Stožicah pričakala Avstrijo, ki je v zadnjih štirih nastopih osvojila kar deset točk. Z domačo zmago bi opravila velik posel in se približala Euru, vsak drugačen razplet pa bi jo spravil v hude težave, saj bi morali potem njeno usodo reševati senzacionalni rezultati na srečanjih tekmecev. Za zdaj pa še velja, da Slovenija ostaja gospodar svoje usode. To pa lahko navijače slovenske reprezentance po bolečem porazu v Skopju spravi v boljšo voljo.