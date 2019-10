Slovenija ujetnica jugoslovanskega kompleksa

O tem, da se slovenska nogometna reprezentanca še vedno spopada z jugoslovanskim kompleksom, pričajo številke. Proti državam, ki so nastale na pogorišču Jugoslavije, je odigrala 25 tekem, dobila pa le tri. Rubrika zmag na gostovanjih v kvalifikacijah je še prazna! Toliko večji je tudi izziv Matjaža Keka, da se še drugič, odkar je selektor, vpiše v zgodovino in iz slovenskih misli prežene jugoslovanski kompleks.

Makedonski navijači so spomladi proslavljali uspeh svoje reprezentance v Stožicah, ko se je tekma končala z 1:1. Foto: Matic Ritonja/Sportida Nekdaj sta Slovenija in (Severna) Makedonija spadali pod isto državo. Imeli sta skupno zastavo in himno. To so bili časi Jugoslavije. Niso tako daleč, a niso spet tako blizu. Od nekdanje skupne domovine je minilo 28 let. Od 24 izbrancev Matjaža Keka, ki kandidirajo za nastop v Skopju, se jih je še 13 rodilo v času, ko je bila Slovenija del Jugoslavije. Dobra polovica Kekovih bojevnikov, ki pa so bili verjetno takrat še premladi, da bi se dobro spominjali pesmi Od Vardarja pa do Triglava.

V nekdanji Jugoslaviji je ta pesem ponazarjala ljubezen do skupne domovine, polne različnih, a bratskih narodov. V njenem naslovu in začetnem verzu sta omenjena simbola Slovenije in Makedonije, najbolj oddaljenih socialističnih republik tedanje države.

V četrtek se bosta znašli v povsem drugačni vlogi. Tokrat se bosta predstavili kot samostojni državi, Makedonija je že nekaj časa preimenovana v Severno Makedonijo, in potegovali za kvalifikacijske točke, ki vodijo na EP 2020. Na veliko tekmovanje, na katero se je Slovenija že uvrstila, Makedoncem pa še vedno predstavlja neuresničljive sanje.

Slovenija predstavlja športni fenomen

Jan Oblak, 26-letni ponos slovenskega nogometa, se je rodil že v samostojni Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar Slovencev se je v nekdanji državi z redkimi izjemami držal pregovor o športnem narodu, ki najbolj uživa na smučkah, z nogometno žogo pa ni najbolj spreten. Ko je Slovenija postala samostojna, je kljub majhnosti dokazala, da je realnost povsem drugačna. Le Hrvaška in Srbija, neprimerno večji državi z bistveno bogatejšo in pestrejšo nogometno zgodovino, pa tudi številčno diasporo, sta večkrat nastopili na velikih tekmovanjih! Slovenija je kljub majhnemu bazenu igralcev in manj bajni nogometni infrastrukturi večkrat opozorila nase in poskrbela kar za nekaj senzacij.

Danes nima le prvega moža evropskega nogometa Aleksandra Čeferina, enega najboljših sodnikov na svetu Damirja Skomine ali pa enega najbolj spoštovanih čuvajev mreže na zemeljski obli, Jana Oblaka. Tako mladega vratarja, da se je rodil že v samostojni Sloveniji. Ne, to še ni vse. Ima tudi prepoznavni slovenski ekipni duh, ki s povečano dozo borbenosti ustvarja čudeže in se po kopitu odbojkarjev, rokometašev, košarkarjev in še katerih rojakov, ki so vajeni mešati štrene favoritom, lahko kosa z najboljšimi.

Jugoslovanski kompleks zlezel pod kožo Slovencev

Matjaž Kek je leta 2009 popeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo, dve leti pozneje pa poskrbel za prvo slovensko zmago nad "nekdanjimi brati", ko je v Mariboru padla Srbija. Foto: Vid Ponikvar Čeprav je slovenska nogometna reprezentanca zmožna premagovati razne ovire, pa je v obdobju državne samostojnosti večkrat zaškripalo ravno na gostovanjih pri nekdanjih bratih. Kot da bi ob rojstvu samostojne države pod kožo Slovencev zlezlo preveliko spoštovanje do dežel, zraslih na pogorišču Jugoslavije. Kot posledica njihovih predstav o tem, koliko velja slovenski nogomet. Kot svojevrstni jugoslovanski kompleks, ki se je nabiral.

Ni se izkazal za nedolžen pojav, ampak je dolgo časa bremenil slovenske nogometaše. Naselil se je v glavah, v razmišljanju, nato pa ga je pred osmimi leti za nekaj časa pregnal Matjaž Kek. Postal je prvi slovenski selektor, ki je tako ali drugače, v kvalifikacijah ali pa prijateljskem dvoboju, premagal reprezentanco z območja nekdanje skupne države. In dokazal, da je Slovenija še kako zmožna preskakovati tudi takšne ovire.

Gostovanja Slovenije pri "nekdanjih bratih":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Črna gora : Slovenija 0:2 (Podgorica) prijateljska tekma (2018) Tomaž Kavčič Makedonija : Slovenija 3:2 (Skopje) prijateljska tekma (2012) Slaviša Stojanović Srbija : Slovenija 1:1 (Beograd) kvalifikacije za EP 2012 (2010) Matjaž Kek Črna gora : Slovenija 1:1 (Podgorica) prijateljska tekma (2007) Matjaž Kek Hrvaška : Slovenija 1:1 (Zagreb) dodatne kvalifikacije za EP 2004 (2003) Bojan Prašnikar Hrvaška : Slovenija 0:0 (Zagreb) prijateljska tekma (2002) Srečko Katanec ZR Jugoslavija : Slovenija 1:1 (Beograd) kvalifikacije za SP 2002 (2001) Srečko Katanec BiH : Slovenija 1:0 (Sarajevo) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Hrvaška : Slovenija 3:3 (Split) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Hrvaška : Slovenija 2:0 (Zagreb) kvalifikacije za EP 1996 (1995) Zdenko Verdenik Makedonija : Slovenija 2:0 (Skopje) prijateljska tekma (1994) Zdenko Verdenik

Tekma Slovenije na nevtralnem prizorišču proti "nekdanjim bratom":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Slovenija : ZR Jugoslavija 3:3 (Charleroi) EP 2000 Srečko Katanec

Domače tekme Slovenije proti "nekdanjim bratom":

Tekma (prizorišče) Vrsta tekme Selektor Slovenija : Severna Makedonija 1:1 (Ljubljana) kvalifikacije za EP 2020 (2019) Matjaž Kek Slovenija : Makedonija 1:0 (Koper) prijateljska tekma (2016) Srečko Katanec Slovenija : BiH 0:3 (Ljubljana) prijateljska tekma (2013) Srečko Katanec Slovenija : Srbija 1:0 (Maribor) kvalifikacije za EP 2012 (2011) Matjaž Kek Slovenija : BiH 3:4 (Maribor) prijateljska tekma (2008) Matjaž Kek Slovenija : Hrvaška 2:3 (Maribor) prijateljska tekma (2008) Matjaž Kek Slovenija : Srbija in Črna gora 1:1 (Ljubljana) prijateljska tekma (2004) Branko Oblak Slovenija : Hrvaška 0:1 (Ljubljana) dodatne kvalifikacije za EP 2004 (2003) Bojan Prašnikar Slovenija : ZR Jugoslavija 1:1 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 2002 (2001) Srečko Katanec Slovenija : Hrvaška 1:3 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 1998 (1997) Zdenko Verdenik Slovenija : BiH 1:2 (Ljubljana) kvalifikacije za SP 1998 (1996) Zdenko Verdenik Slovenija : Hrvaška 1:2 (Ljubljana) kvalifikacije za EP 1996 (1995) Zdenko Verdenik Slovenija : Makedonija 1:4 (Kranj) prijateljska tekma (1993) Bojan Prašnikar

O tem, kako dolgo je Slovenija čakala na ta trenutek, da se je lahko pohvalila z zmago nad nekdanjimi brati, priča dovolj zgovorno podatek, da ji je uspelo šele v 20. poskusu! V dvajsetem! Usoda je hotela, da so prva slovenska žrtev v Ljudskem vrtu po zaslugi izjemnega zadetka Dareta Vršiča postali Srbi, pred tem pa so bile Hrvaška, BiH, Makedonija in ZR Jugoslavija, predhodnica današnje Srbije, nepremagljive za Slovenijo.

Slovenija od 25 tekem dobila le tri

Lani je Slovenija v gosteh premagala Črno goro, a je bila to le prijateljska tekma, na kateri je pri obeh ekipah manjkalo ogromno prvokategornikov. Foto: Vid Ponikvar Zdaj se selektorju Keku ponuja še ena zgodovinska priložnost. V četrtek lahko postane še prvi, ki je tekmeca, predstavnika države, zrasle na pogorišču nekdanje Jugoslavije, premagal v kvalifikacijah tudi v gosteh. Slovenija se bo za točke pri nekdanjih bratih potegovala sedmič. Zmage še vedno ni dočakala, kar nazorno priča o tem, da so ostanki jugoslovanskega kompleksa še prisotni. Bi pa se lahko dokončno poslovili, če bi slovenski nogometaši v Skopju zmagali, s tem pa opravili dvojni posel. Makedonce bi izločili iz neposrednega boja za vodilni mesti, hkrati pa ohranili položaj, ki po koncu kvalifikacijskega ciklusa zagotavlja nastop na evropskem prvenstvu.

Izboljšali bi tudi statistiko dvobojev proti nekdanjim znancem iz Jugoslavije, ki je za zdaj porazna. Slovenija je proti nekdanjim bratom odigrala 25 tekem, zmage pa se je veselila vsega trikrat. V kvalifikacijah le proti Srbiji (2011), na prijateljskih dvobojih pa sta padli Makedonija (v Kopru) in Črna gora (lani v Podgorici), kar je bila ena redkih svetlih točk reprezentance, ko jo je lani vodil Tomaž Kavčič. Zdaj se ponuja priložnost še za četrti uspeh.

Žreb poredko združi Slovenijo z nekdanjimi brati

Zanimivo je, da slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za velika tekmovanja nastopa že 25 let, a ni še niti enkrat zmagala na gostovanju pri tekmecu, ki prihaja z območja nekdanje Jugoslavije. Resnici na ljubo niti ni imela pretirano veliko priložnosti, saj je opravila le šest tovrstnih gostovanj.

Če bo Slovenija premagala Severno Makedonijo, si bo na široko odprla pot do preboja na evropsko prvenstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žreb je ni pogosto družil z nekdanjimi brati. V 14 kvalifikacijskih ciklusih, če vštejemo še lansko ligo narodov, se je le šestkrat pripetilo, da bi se Slovenija znašla v skupini s starimi znanci iz Jugoslavije. Tolikokrat pa je tudi gostovala in se še venomer vrnila domov brez zmage.

Kdaj je imela Slovenija opravka z ekipami iz nekdanje Jugoslavije?

EP 1996 Hrvaška SP 1998 BiH, Hrvaška EP 2000 / SP 2002 ZR Jugoslavija EP 2004 Hrvaška (play-off) SP 2006 / EP 2008 / SP 2010 / EP 2012 Srbija SP 2014 / EP 2016 / SP 2018 / Liga narodov / EP 2020 Severna Makedonija

Če bi se v četrtek zvečer, bi bilo veselje nepopisno, v nedeljo pa bi Slovenija, ki bi lahko jugoslovanski kompleks tudi uradno razglasila za nekdanjega, proti Avstriji iskala pot do morda že odločilne zmage za preboj Kekove čete na Euro. Veliko sreče, fantje!