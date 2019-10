Matjaž Kek je v Skopju padel par nadstropij nižje

"Čestitam Severni Makedoniji na več kot zasluženi zmagi," je po porazu z 1:2 v Skopju pošteno priznal selektor Slovenije Matjaž Kek, ki je na največjem makedonskem štadionu v uri in pol izgubil skoraj vse, kar je septembra zgradil, in se skupaj z igralci znašel pred vse prej kot lahko misijo. Do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 bo morala Slovenija najverjetneje zmagati na vseh treh preostalih tekmah.

Po visoki, a pričakovani junijski zmagi v Latviji, odlični predstavi in zmagi nad Poljsko v Stožicah prejšnji mesec, potem pa še spretni, a tudi srečni zmagi nad Izraelci na istem prizorišču, je Slovenija poskrbela za evforijo. Tekma z Avstrijo je bila razprodana v treh dneh, kar je nekaj, kar se v Sloveniji ne zgodi pogosto. Sploh v zadnjih letih se ni.

Toda po tem, kar so videli v četrtek zvečer v Skopju, se verjetno marsikateri slovenski navijač sprašuje, ali je bil vse skupaj samo preblisk. Kot je bil tisti oktobrski pred tremi leti, ko je Slovenija Srečka Katanca v Stožicah najprej premagala Slovaško, pa potem povsem nadigrala Anglijo, precej močnejšo reprezentanco od teh, s katerimi se meri zdaj, in ji odščipnila dve točki. Dve od štirih, ki so jih Angleži na desetih tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 izgubili.

Jan Oblak je v Madridu zaklenil vrata, v Sloveniji pa ...

Eljif Elmas je v Skopju dvakrat premagal Jana Oblaka. Foto: Reuters Jan Oblak je še drugič v nizu med vratnicama Slovenije prejel dva gola. Nobeden od zadetkov, ki ju je za njegov hrbet pospravil mladi makedonski as Eljif Elmas, za razliko od tekme z Izraelom, ne gre na njegovo dušo, je pa prekinil Škofjeločanov sijajen niz brez prejetega zadetka.



Na žalost je zanj poskrbel le v dresu Atletico Madrida. Med njegovima vratnicama namreč gola ni prejel že celo večnost, skupaj že kar 475 minut. Nazadnje ga je v prvem krogu lige prvakov pri remiju z 2:2 proti Juventusu premagal Francoz v vrstah Torinčanov Blaise Matuidi. Z naskokom najbolj vreden slovenski nogometaš in najdražji vratar vseh časovje še drugič v nizu med vratnicama Slovenije prejel dva gola. Nobeden od zadetkov, ki ju je za njegov hrbet pospravil mladi makedonski as, za razliko od tekme z Izraelom, ne gre na njegovo dušo, je pa prekinil Škofjeločanov sijajen niz brez prejetega zadetka.Na žalost je zanj poskrbel le v dresu Atletico Madrida. Med njegovima vratnicama namreč gola ni prejel že celo večnost, skupaj že kar 475 minut. Nazadnje ga je v prvem krogu lige prvakov pri remiju z 2:2 proti Juventusu premagal Francoz v vrstah Torinčanov Blaise Matuidi.

Matjaž Kek po lekciji pošteno priznal poraz

"Preslabi smo bili, da bi si zaslužili kaj več. Po odhodu Reneja Krhina z igrišča, ki je moral oditi zaradi poškodbe in ga zagotovo ne bo niti na tekmi proti Avstriji, smo razpadli. Prešibki smo bili, da bi pričakovali točke," je po tekmi razlagal Matjaž Kek. "V prvi polovici prvega polčasa smo imeli nekaj priložnosti za ogrožanje golov, a jih nismo izkoristili. Porazi, kot je današnji, se zgodijo. Moramo nadaljevati," je še povedal in pogled usmeril tudi v nedeljo, ko v razprodane Stožice prihaja Avstrija.

Mariborčan je doživel 22. poraz na 56. tekmi v vlogi selektorja Slovenije. Zbral je še 23 zmag in 11 remijev. Foto: Reuters

"Ni treba veliko filozofirati. Čez tri dni nas čaka nova tekma, nov izziv. Imamo priložnost, da se oddolžimo navijačem, ki bodo prišli, in tudi tem, ki so nas prišli v velikem številu spodbujati v Skopje. Igrali bomo proti ekipi, ki je po mojem mnenju najboljša v naši skupini, a nam ne preostane drugega, kot da igramo bolje in zmagamo," je še povedal Mariborčan, ki je po septembrski rojstnodnevni zmagi nad Izraelom na vprašanje, ali verjame v drugo mesto v skupini, nekoliko hudomušno pripomnil, da se spogleduje tudi s prvim.

Po četrtkovi lekciji Makedoncev, ki so zmagali z 2:1, a bi bila lahko njihova zmaga tudi višja, na kar je opozoril tudi selektor, je jasno, da prvega mesta skorajda zagotovo ne bo dočakal. Saj ne da bi bilo to kaj pomembno, na evropsko prvenstvo prvi dve mesti vodita na isti način, a težava je v tem, da se zdaj precej oddaljeno zdi tudi drugo mesto.

Bo morala Slovenija do konca samo še zmagovati? Verjetno.

Še pred uro in pol skopske streznitve je bila Slovenija ugodno zleknjena na drugem mestu kvalifikacijske lestvice skupine G, zdaj je četrta. To, da jo je ujela Makedonija, niti ne skrbi, saj Makedonce čaka daleč najzahtevnejši razpored do konca kvalifikacij, medtem ko je to, da je pred njo z dvema točkama naskoka skočila Avstrija, precej bolj zaskrbljujoče.

Prav lahko se zgodi, da bo morala Slovenija za nastop na evropskem prvenstvu 2020 zmagati na vseh treh kvalifikacijskih tekmah, ki so pred njo. Foto: Reuters

Težko je verjeti, da bo Avstrija, ki je po mnenju mnogih do zdaj dobila precej manj od tega, kar je pokazala, in je morda celo vsaj enakovredna vodilni Poljski, ki ima na vrhu skupine pet točk več kot Slovenija, novembra izgubljala točke. Doma bo namreč igrala proti že zdavnaj odpisanim Latvijcem in Makedoncem, ki jih je že v Skopju razbila s 3:1.

Izračun je torej jasen. Slovenija mora do konca kvalifikacij najverjetneje zmagati na vseh treh preostalih tekmah. Najprej v nedeljo Avstrijo, potem novembra doma najprej Latvijo, za konec pa še Poljsko v gosteh. Če je lahko pred mesecem dni veselo in ponosno z okna mahal ljudstvu, se zdaj zdi, kot da se je ob navdušenju preveč nagnil prek roba in zdrsnil v globino. Ni še treščil ob tla, ampak zletel par nadstropij nižje.

Selektor Makedonije čestital igralcem in občinstvu

Igor Angelovski je pretental slovenskega selektorja. Foto: Reuters Igor Angelovski 4, Matjaž Kek 1. Tako lahko ocenimo po trenerskem dvoboju selektorjev Severne Makedonije in Slovenije, ki se je prevesil močno na stran makedonskega selektorja. Po tekmi je bil seveda zelo zadovoljen.



"Lahko samo čestitam fantom. Čestitke tudi občinstvu, ki nas je bodrilo. Imeli smo veliko težav s poškodbami igralcev, toda danes so vsi, ki so igrali, dali svoj maksimum. Vedno smo vsi skupaj, ko zmagujemo in ko izgubljamo. Čakajo pa nas še tri tekme. Čez tri dni igramo s Poljsko, ki je favorit, ampak gremo naprej," je po tekmi govoril 43-letni trener, ki je prišel do ene izmed pomembnejših zmag v svojem dozdajšnjem selektorskem mandatu na klopi Severne Makedonije. 4, Matjaž Kek 1. Tako lahko ocenimo po trenerskem dvoboju selektorjev Severne Makedonije in Slovenije, ki se je prevesil močno na stran makedonskega selektorja. Po tekmi je bil seveda zelo zadovoljen."Lahko samo čestitam fantom. Čestitke tudi občinstvu, ki nas je bodrilo. Imeli smo veliko težav s poškodbami igralcev, toda danes so vsi, ki so igrali, dali svoj maksimum. Vedno smo vsi skupaj, ko zmagujemo in ko izgubljamo. Čakajo pa nas še tri tekme. Čez tri dni igramo s Poljsko, ki je favorit, ampak gremo naprej," je po tekmi govoril 43-letni trener, ki je prišel do ene izmed pomembnejših zmag v svojem dozdajšnjem selektorskem mandatu na klopi Severne Makedonije.

Še bolj kot lestvica skrbi to, kar je Slovenija pokazala

Pred tekmo v Skopju je Sloveniji v kvalifikacijski skupini G za nastop na evropskem prvenstvu 2020 kazalo odlično. Bila je na drugem mestu in šla k Makedoncem po zmago, s katero bi poskrbela, da bi imela vse v svojih rokah. No, saj ima še zdaj, a je tovor precej težji, kot bi bil sicer. Sploh zaradi tega, ker so, pričakovano, zmagali tudi Avstrijci, preskočili Slovence in jim ušli za dve točki, ob tem pa so se ob Slovence razvrstili še Makedonci. Ti imajo resda zelo zahteven razpored, saj jih čakata tudi gostovanji na Poljskem in v Avstriji, a so zraven. Toda bolj kot Makedonci Slovence zanimajo razpored, ki jih še čaka. Ta pa pravi, da bo do konca kvalifikacij najverjetneje potrebno zmagati na prav vseh tekmah. Slovenija pa v gosteh ne zmaguje prav pogosto.

Makedonci so nadigrali Slovenijo in poskrbeli za kup vprašanj. Foto: Reuters

V zadnjih 29 tekmah, ki jih je v gosteh odigrala, je zmagala le petkrat. Ob Latviji, ki jo je s 5:0 odpravila pred štirimi meseci, še Litvo, San Marino, Malto in lani na prijateljski tekmi še Črno goro. Zdi se kot misija nemogoče, ampak … Dokler ni konec, se seveda ne gre predati. Je pa dejstvo, možnosti Slovenije so danes veliko, veliko nižje, kot so bile še včeraj ob istem času.

Še morda najbolj od vsega pa skrbi način. V teoriji od Slovenije precej slabša in za nameček oslabljena Makedonija (ne pozabimo, manjkal je strelec gola v Ljubljani in njen drugi tržno najbolj vreden nogometaš Enis Bardhi) je bila v praksi precej boljša.

Razpored skupine G kvalifikacij za EP 2020:

13. oktober:

Slovenija – Avstrija

Poljska – Severna Makedonija



15. oktober:

Izrael – Latvija



16. november:

Slovenija – Latvija

Izrael – Poljska

Avstrija – Severna Makedonija



19. november:

Poljska – Slovenija

Latvija – Avstrija

Severna Makedonija - Izrael