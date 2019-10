Je Elmas pokopal slovenske sanje o Euru?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaši so v Skopje prišli odločeni, da nadgradijo septembrski zmagi proti Poljski in Izraelu, s katerima so se resno vključili v boj za preboj na Euro 2020.

V boju za četrto zaporedno zmago pa so na Areni Tošeta Proeskega tudi pred več kot tisoč slovenskimi navijači morali priznati premoč gostiteljem, ki so znali unovčiti napake slovenske zvezne vrste oziroma obrambe.

Slovenija je tako na šesti tekmi z Makedonci igrala ob zmagi in remiju doživela četrti poraz. To pomeni, da so se izbranci Igorja Angelovskega točkovno izenačili s Slovenci.

Slednji po zmagah Avstrije, s katero se bodo merili v nedeljo v Stožicah, in Poljske zdaj zaostajajo za dve oziroma štiri točke.

Foto: Reuters

Sprva obe vrsti dobro čuvali najnevarnejša orožja tekmeca

Slovenski selektor Kek je tekmo začel s pričakovano postavo, namesto rahlo poškodovanega kapetana Bojana Jokića (kapetanski trak je nosil Jan Oblak) je na levem bočnem branilskem položaju začel Jure Balkovec.

Slovenska vrsta je bila v prvem polčasu malenkost bolj konkretna, čeprav sta obe vrsti dobro čuvali najnevarnejša orožja tekmeca.

Pri gostih je v sedmi minuti iz bližine z desne strani streljal Petar Stojanović, Stole Dimitrievski pa je žogo odbil v kot.

V 18. minuti je nase prvič opozoril Napolijev Eljif Elmas, a njegov strel ni predstavljal nobenih težav za Oblaka, tako kot ne poskus Bobana Nikolova v 22. minuti.

Vmes je bil nevarnejši Benjamin Verbič na drugi strani, tudi njegov strel z desne je ukrotil Dimitrievski.

Že v sodniškem dodatku pa je završalo na tribunah stadiona, saj je Elmas premagal Oblaka, toda sodniki so naknadno upravičeno dosodili prepovedan položaj, tako da je ostalo pri 0:0.

Foto: Reuters

V drugem polčasu udarili domači

Toda isti igralec je v 50. minuti spet zadel, takrat pa je to pomenilo vodstvo domačinov. Elmas in Goran Pandev sta z dvojno podajo izigrala slovensko obrambo, prvi pa je nato matiral še Oblaka.

Le malce zatem je z glavo poskušal še Ilija Nestorovski, a je bil nenatančen. V 57. minuti so do strela prišli tudi Slovenci, Josip Iličić je sprožil z roba kazenskega prostora, a je Dimitrievski žogo ujel.

Iličić je sprožil od daleč tudi v 67. minuti, takrat se je izkazal vratar domačih. Takoj zatem pa so gostitelji podvojili prednost, ko je Elmas po podaji Arijana Ademija pobegnil slovenski obrambi in prišel sam pred Oblaka ter ga ugnal za 2:0.

Domači so nevarno zagrozili tudi v 78. minuti, ko je le za malce zgrešil Nestorovski, ko je sprožil z desne strani mimo nasprotne vratnice.

Že v sodniškem dodatku pa si je Slovenija po prekršku nad Miho Zajcem priigrala najstrožjo kazen, to pa je unovčil Iličič za končnih 1:2.