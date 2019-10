Makedonci so se po bolečem porazu Slovenije spomnili na Bojana Križaja

Nogometna evforija v Severni Makedoniji je po domači zmagi nad Slovenijo dosegla nov vrhunec. Izbranci Igorja Angelovskega so se na lestvici dvignili na tretje mesto in lahko še vedno upajo na senzacionalen preboj na Euro 2020. Nekateri Makedonci so bili tako očarani nad vragolijami dvakratnega strelca Eljifa Elmasa, da so jih njegovi prodori spomnili na slalomske vožnje legendarnega slovenskega asa Bojana Križaja, za katerega je pred desetletji stiskala pesti vsa Jugoslavija!

''Rapsodija v rdečem'', ''Še tri tekme do zgodovinskega uspeha'', ''Elmas nokavtiral Slovenijo'' …

Makedonska Ekipa se je lotila primerjave nogometnih mojstrovin Eljifa Elmasa s tistimi, ki jih je pred desetletji na strmih smučinah uprizarjal Bojan Križaj. Foto: zajem zaslona Makedonski mediji so veliko zmago izbrane vrste Severne Makedonije, tretje v kvalifikacijah za EP 2020, pospremili z velikim navdušenjem. Prvi junak srečanja, komaj 20-letni zvezdnik Napolija Eljif Elmas, je za svojo predstavo deležen ogromnih čestitk.

Nekateri makedonski novinarji so po sladki zmagi nad nekdanjimi brati, s katerimi so nekoč sestavljali Jugoslavijo, šli celo tako daleč, da so v potezah mladega asa prepoznali športno popolnost, ki jo je nekoč na tem delu Evrope ponazarjal Bojan Križaj.

''Elmas kot Bojan Križaj,'' je naslovljen članek makedonske Ekipe, v katerem so presrečni Makedonci dali vedeti, da je mladi legionar Napolija smukal med slovensko obrambo tako uspešnot kot nekoč nepozabni svetlolasi Tržičan med slalomski vratci.

Premagujejo le reprezentance, ki jih vodijo Slovenci

Makedonci so se po točkah izenačili s Slovenci. Foto: Reuters Makedonija si je s tretjo zmago v kvalifikacijah za EP 2020, še v tretje je premagala izbrance slovenskega selektorja, saj je po dveh zmagah nad zadnjeuvrščeno in nemočno Latvijo Slaviše Stojanovića prisilila k predaji še zasedbo Matjaža Keka, izboljšala možnosti za nastop na Euru. S tem bi uresničila dolgoletne sanje in prvič v zgodovini kot samostojna država nastopila na velikem tekmovanju.

V zadnjih letih se je izkazala za slovensko ''črno mačko'' v številnih ekipnih športih. Lani so na evropskem prvenstvu v rokometu premagali Vujovićevo četo v Zagrebu, letos pa na EuroVolleyju v Stožicah poznejše evropske podprvake, ki jih je vodil Alberto Giuliani. Sloveniji so prizadejali boleč poraz tudi v nogometu.

Makedonci imajo vse v svojih rokah

Izbranci Igorja Angelovskega so v kvalifikacijah za EP 2020 remizirali s Slovenijo v Ljubljani, nato pa jo v Skopju premagali z 2:1. Foto: Reuters Severna Makedonija ima zdaj podobno kot Slovenija vse v svojih rokah. Če do konca zmaga vse tri tekme (Poljska in Avstrija v gosteh, Izrael doma) v kvalifikacij, si bo zagotovila nastop na EP 2020.

Če ji ne bo uspelo, bo zagotovo nastopila v dodatnih kvalifikacijah. Zaradi dobrih predstav v lanskoletni ligi narodov bi bila namreč deležna popravnega izpita, nastopa v dodatnih kvalifikacijah. Evforija je v deželi, ki ima podobno kot Slovenija dva milijona prebivalcev, dosegla nov nogometni vrhunec.

Jeza igralcev po razveljavljenem zadetku Makedoncev ob koncu prvega dela je pripeljala gostitelje do strelske eksplozije v drugem polčasu. Izkoristili so poškodbo Reneja Krhina, vse je šlo na roko Severni Makedoniji, mladi Elmas pa je dvakrat matiral Jana Oblaka, enega najbolj cenjenih vratarjev na svetu, in ga po treh zaporednih zmagah v kvalifikacijah prisilil v poraz.

''Sploh ni pomembno, kdo je dosegel zadetke. Vedno igram le za ekipo. Pomembno je le, da je Makedonija zmagala. Rad bi se zahvalil selektorju, ki močno verjame v nas. Pokazal nam je pot do zmage nad Slovenije, zdaj smo zelo motivirani za gostovanje na Poljskem. Pred takšnimi navijači ni bilo težko odigrati tako dobrega polčasa,'' je veliki up Napolija, ki je še v prejšnji sezoni delal družbo Mihi Zajcu v slačilnici Fenerbahčeja, ostal skromen po dragoceni zmagi.

Pandev izpostavil taktično odličnost

Matjaž Kek je po treh zaporednih zmagah v kvalifikacijah za Euro 2020 ostal praznih rok. Foto: Reuters ''Eljif je naš biser. V prihodnosti bo nosilec igre naše reprezentance,'' je na mladega soigralca ponosen Goran Pandev. Pri 36 letih igra v državnem dresu v odlični formi. ''Taktično smo odigrali vrhunsko tekmo. V obrambi smo povsem ustavili slovensko igro, potem pa uničili goste s protinapadi in jih zasluženo premagali. Vsak igralec je pustil srce na igrišču. Imeli smo odlično podporo. Hvala navijačem, bili so naš 12. igralec,'' se je veteran Genoe, ki je pred prvim golom mojstrsko izmenjal žogo s strelcem Elmasom, zahvaljeval navijačem.

Makedonci so čustveno proslavili veliko zmago. Sreče po padcu Slovenije na stadionu Tošeta Proeskega ni skrival Stefan Ristovski. ''Po nekaj slabših predstavah pred našimi gledalci smo končno pokazali, kaj zmoremo. Pokazali smo karakter. Že dolgo ponavljam, da imamo v svojih vrstah odlične posameznike, a se mora marsikaj poklopiti, da pokažemo pravi obraz. Tokrat smo ga. Dokazali smo, da lahko zmagujemo tudi velike tekme,'' je poudaril nekdanji varovanec Matjaža Keka pri Rijeki.

V četrtek je stisnil zobe. Zaradi zdravstvenih težav, ki so ga ovirale že pri Sportingu, tako da je iz Lizbone pripotoval v družbi klubskega zdravnika, je sprva nameraval odigrati le pol ure, na koncu pa je prebil na igrišču skoraj vso tekmo.

Makedonski navijači sanjajo o zgodovinskem podvigu, preboju mlade države na EP 2020. Foto: Matic Ritonja/Sportida

''Bili smo boljši in zasluženo zmagali,'' je poudaril selektor Igor Angelovski. ''Želim si, da vsi, ki so blizu reprezentanci, zdaj na igralce gledajo z večjim spoštovanjem,'' si je zaželel makedonski strateg, ki je konec prejšnjega stoletja nabiral igralske izkušnje tudi v Celju. V kvalifikacijah za EP 2020 je pokvaril načrte stanovskemu kolegu Keku in poskrbel, da so se Makedonci znašli pred zgodovinskim podvigom. Zasluge za to nosijo vsi, najbolj pa dvakratni strelec Elmas, ki je prodiral po slovenski polovici v slogu Bojana Križaja …