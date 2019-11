Slovenija najboljša v Evropi, a …

Prvič po letu 1976 so v kvalifikacijah nastopile prav vse članice evropske nogometne družine. Tudi branilec naslova (v tem primeru Portugalska), prav tako vse (so)gostiteljice tekmovanja, ki bo leta 2020 prvič, najverjetneje pa tudi zadnjič potekal v nenavadnem formatu. Prvenstvo bo namreč odigrano v kar 12 različnih državah, vse od Irske pa do Azerbajdžana. Tako je v kvalifikacijah nastopilo rekordnih 55 članic, med njimi se je prvič v bitko za Euro podala reprezentanca Kosova.

Slovenija zaradi lige narodov brez popravnega izpita

Harry Kane je bil z 12 zadetki najboljši strelec kvalifikacij za EP 2020. Foto: Reuters Predstavilo se je torej 55 članic. Tekmovale so v desetih skupinah, iz katerih sta neposredno na evropsko prvenstvo peljali le vodilni mesti. Po zadnjem igralnem dnevu, v katerem je bila dejavna tudi Slovenija, se je tako izoblikoval dokončen seznam uvodnih 20 udeležencev EP 2020, ki so se na večtedenski spektakel uvrstili prek kvalifikacij.

Slaba polovica reprezentanc, ki jim ni uspelo (16 od preostalih 35 držav), lahko še vedno sanja o preboju na Euro. Možnost popravnega izpita jih čaka marca 2020, ko se bo 16 kandidatk udarilo za zadnje štiri vozovnice.

Prednost pa niso prejele tiste izbrane vrste, ki so se v kvalifikacijskih skupinah uvrščale na tretje ali četrto mesto, tako kot denimo Slovenija v skupini G, ampak reprezentance z najboljšimi dosežki v lanskoletni krstni izvedbi lige narodov. Slovenski nogometaši se v njej niso pretirano izkazali. Na šestih tekmah so zbrali le tri točke, osvojili zadnje mesto, s tem pa izpustili priložnost, da bi lahko danes še vedno upali na preboj na Euro 2020.

Sanj o tem je dokončno konec. Tako za Slovenijo kot še 18 preostalih že prečrtanih reprezentanc, ki jim ne preostane nič drugega, kot da čimprej pozabijo na zapravljeno priložnost in se ozrejo v prihodnost. V nove izzive.

Kekova četa boljša od nekdanjih evropskih prvakov

Kekova četa je v skupini dvakrat premagala Latvijo, enkrat pa Poljsko in Izrael. Neporažena je ostala še v Izraelu (1:1) in doma s Severno Makedonijo (1:1). Foto: Grega Valančič/Sportida Takšnih izbranih vrst, ki so ostale brez vsega, je 19. Sloveniji je lahko v uteho, da je med njimi napravila najboljši rezultat. Kekovi izbranci so v druščini Poljske, Avstrije, Severne Makedonije, Izraela in Latvije osvojili četrto mesto. Zbrali so 14 točk s pozitivno razliko v zadetkih (16:11). Dosegli so rezultat, kateremu se je izmed nemočnih ''poražencev'' še najbolj približala Grčija. Podobno kot Slovenija je končala kvalifikacijski ciklus pri 14 točkah, a z negativno razliko v zadetkih (12:14).

Grčija je tudi edina nekdanja evropska prvakinja, ki je obsojena na neuspeh. Pred 15 leti je na Euru 2004 na Portugalskem šokirala Evropo in šla do konca, letos pa podobno kot Slovenija razmišlja, zakaj se ni znašla vsaj v skupini reprezentanc, ki jim bo omogočen še nastop v play-offu.

Dvomestno število točk so izmed prečrtanih kandidatk za nastop na EP 2020 osvojile le še Albanija (13), Ciper in Armenija (oba 10). Belorusija je po drugi strani kvalifikacije končala zgolj s štirimi osvojenimi točkami, a bo vseeno nastopila v play-offu, saj je bila bolj učinkovita v ligi narodov.

Seznam prvih 20 udeleženk EP 2020 (od 24):

Država Nastopi Prvak Anglija 10 1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016, 2020 - Avstrija 3 2008, 2016, 2020 - Belgija 6 1972, 1980, 1984, 2000, 2016, 2020 - Češka* 10 1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1976* Danska 9 1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2020 1992 Finska 1 2020 - Francija 10 1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1984, 2000 Hrvaška 6 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 - Italija 10 1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1968 Nemčija* 13 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1972*, 1980*, 1996 Nizozemska 10 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020 1988 Poljska 4 2008, 2012, 2016, 2020 - Portugalska 8 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 2016 Rusija* 12 1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1960* Španija 11 1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 1964, 2008, 2012 Švedska 7 1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 - Švica 5 1996, 2004, 2008, 2016, 2020 - Turčija 5 1996, 2000, 2008, 2016, 2020 - Ukrajina 3 2012, 2016, 2020 - Wales 2 2016, 2020 -

* Češka zajema tudi rezultate Češkoslovaške, Nemčija ZR Nemčije, Rusija Sovjetske zveze

Finska ne bo edina novinka

Slaviša Stojanović je v zadnjem nastopu z Latvijo dočakal prvo zmago. Premagal je udeleženca EP 2020 Avstrijo! Foto: Grega Valančič/Sportida Katerih 20 držav si je torej v kvalifikacijah, v katerih je Slovenija pisala zgodovino s "skoraj" tremi selektorji na delu (Matjaž Kek na klopi Slovenije, Slaviša Stojanović pri Latviji in zamejski Slovenec Edoardo Reja na čelu Albanije), že zagotovilo udeležbo na EP 2020? Na prvem evropskem prvenstvu, na katerem bo nagrado najboljšemu podelil Slovenec, predsednik Uefe Aleksander Čeferin? Večina uradno potrjenih potnikov je pričakovanih.

Med njimi so vse evropske nogometne velesile, edino pravo presenečenje predstavlja le Finska. Dežela, v kateri pri moštvenih športih še vedno največjo strast izžareva hokej na ledu, se je prvič uvrstila še na veliko tekmovanje v nogometu!

Preostalih 19 udeleženk je že starih znank Eura. Nemčija bo na glavnem turnirju nastopila že 13. zapored, Nizozemska in Danska se vračata po premoru, saj ju pred tremi leti ni bilo v Franciji, že zdaj pa je tudi jasno, da Finci prihodnje leto ne bodo edini novinci.

Finci so si po zgodovinskem uspehu v nogometu dali duška. Foto: Reuters

V skupini D se bodo v dodatnih kvalifikacijah za mesto na Euru 2020 udarili Gruzija, Belorusija, Severna Makedonija in Kosovo. Enemu izmed njih se bodo torej prvič odprla vrata največjega tekmovanja, kar ga premore stara celina, temu primerna bo tudi finančna nagrada Evropske nogometne zveze. To bo 16. evropsko prvenstvo, a tudi največji organizacijski zalogaj, saj bo potekalo v kar 12 različnih mestih (državah).

Nekdanji slovenski mladi reprezentant in zvezni igralec NK Maribor Dino Hotić ima z Bosno in Hercegovino, za katero je debitiral pred dnevi v Liechtensteinu, še možnosti za preboj na EP 2020. Marca ga čaka play-off. V polfinalu bo v Zenici pričakal Severno Irsko. Foto: Guliver/Getty Images

Drugič v zgodovini bo nastopilo 24 ekip, žal pa med njimi ne bo Slovenije, ki je tako ostala brez udeležbe tudi na petem velikem tekmovanju zapored. V slabo uteho ji je lahko le dejstvo, da je najboljša v Evropi, kar se tiče uspešnosti 19 reprezentanc, ki so že izpadle.