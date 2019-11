Josip Iličić: Treba bo videti, kako naprej

Slovenija je v zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 končala s porazom z 2:3 proti Poljski v Varšavi, kjer je pokazala precej solidno podobo, a na koncu spet ostala brez točk. Kaj so po koncu kvalifikacij, ki so se za Slovenijo končale slabo, povedali nekateri glavni akterji?

"Ta tekma je morda preslikava celotnih kvalifikacij, v katerih smo precej nihali. Pokazali smo dosti dobrih stvari, predvsem pri igri naprej. Na lahkomiseln način smo izgubili točko, na momente smo bili neodgovorni. To je bila tekma, v kateri vidiš, na koga lahko računaš in na koga ne moreš. Dobro smo premešali ekipo. Nekateri so zadovoljili, drugi niso. Nekateri bodo morali razčistiti sami pri sebi, a o imenih ne bi," je po tekmi povedal selektor Slovenije Matjaž Kek in še enkrat dodal, da je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo cilj, a ne pogoj.

"Nismo se uvrstili, evropskega prvenstva si nismo niti zaslužili. Težko je zdaj delati analizo, a smo tudi tokrat pokazali, da bi lahko dosegli veliko več. Nismo si zaslužili uspeha, zdaj pa je treba pogledati v prihodnost in biti optimističen. Zato pa tudi prihajam. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti," pa je govoril Josip Iličić, ki je bil spet najboljši posameznik Slovenije, tokrat se je izkazal najprej z asistenco za gol Tima Matavža, potem pa je nasprotnikovega vratarja premagal tudi sam.

"Že večkrat sem prevzel odgovornost. Tudi s tem, ko sem dejal, da si uspeha nismo zaslužili. Morali bi narediti več, a nismo. Zdaj se je težko vračati nazaj. Treba se bo dobro pogovoriti in videti, kako naprej," je še povedal zvezdnik italijanskega nogometa, ki ima 31 let, a je že pred dnevi v intervjuju za Ekipo sporočil veselo novico. Reprezentančne kariere ne namerava zaključiti.

"Ni to, česar smo si želeli, ampak mislim da smo, vsaj kar se tiče igre, kvalifikacije zaključili pozitivno. Zmanjkalo je malo sreče, malo koncentracije. Kar se tiče odnosa in borbenosti pa smo pokazali precej. Več časa, ko bomo igrali skupaj, bolje bo. Manj bo napak, bolj bomo uigrani," pa je dejal Miha Blažič, ki je v obrambi nadomestil kaznovanega Aljaža Struno.

"V tej kvalifikacijah smo pokazali napredek, kar se tiče igre in tudi rezultatov. Seveda pa si želimo več. Tega smo sposobni in v tej smeri bomo delali," je še povedal branilec, ki je še petič, drugič v teh kvalifikacijah, nastopil za Slovenijo. Ta je kvalifikacije končala na četrtem mestu kvalifikacijske skupine G za Poljsko, Avstrijo in Severno Makedonijo. Osvojila je 14 točk.

Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020: