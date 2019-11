Kek enkrat povsem na vrhu in trikrat pri dnu

V tokratnem Top 10 se, trenutku primerno, posvečamo nogometu in nastopom Slovenije v kvalifikacijah za največja tekmovanja. Takšnih je bilo do zdaj 13. Zdajšnji selektor Matjaž Kek je s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2010 na vrhu uspešnosti dozdajšnjih slovenskih selektorjev, sodeč po izkupičku kvalifikacijskih točk, a na drugi strani kar trikrat, s kvalifikacijami za evropska prvenstva 2008, 2012 in 2020, tudi pri dnu. Upoštevali smo samo tekme rednega dela kvalifikacij.

Kvalifikacije za SP 2010:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Matjaž Kek 6 2 2 18:4 2 Češka, Poljska, Slovaška, Poljska in San Marino

Upoštevajoč točke, ki jih je osvojila, je bila Slovenija statistično najuspešnejša, ko se je nazadnje uvrstila na veliko tekmovanje. Takrat je osvajala dve točki na tekmo in poskrbela tudi za najboljšo razliko v zadetkih v vseh kvalifikacijah, ki jih je odigrala do zdaj. Zgodilo se je pred desetimi leti, ko jo je vodil zdajšnji selektor, takrat še neuveljavljeni Matjaž Kek.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2010 je začela z remijem na Poljskem z 1:1, potem pa doma z dvema goloma Milivoja Novakovića z 2:1 premagala Slovaško. Ko je v tretjem nastopu v takratnih kvalifikacijah v Ljudskem vrtu odpihnila še Severno Irsko z 2:0, so se začeli zametki nogometne evforije. Potem sta sicer sledili dve tekmi s Češko, na katerih so Slovenci osvojili le točko, pa še poraz na Severnem Irskem in zdelo se je, da velikega uspeha ne bo.

Foto: Vid Ponikvar

Nato je sledil sijajen zaključek kvalifikacij. Domača zmaga nad San Marinom, ki ga je Slovenija odpihnila s 5:0, je bila pričakovana, malce manj pa je bila pričakovana sijajna predstava na domači tekmi s Poljsko s 3:0, ki ji je potem sledila še zmaga v San Marinu s 3:0 za konec rednega dela kvalifikacij. Slovenci so bili pred zadnjim krogom še celo v igri za prvo mesto in neposredno uvrstitev v Južnoafriško republiko, a se ni izšlo. Slovaki so namreč na Poljskem zmagali.

So pa zato Slovenci pozneje pot do svetovnega prvenstva našli prek dodatnih kvalifikacij. Saj veste, tekmi z Rusijo in gol Zlatka Dedića, ki ga ne bomo pozabili nikoli.

Kvalifikacije za SP 2002:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Srečko Katanec 5 / 5 17:9 2 Ferski otoki, Jugoslavija, Luksemburg, Rusija in Švica

Dve točki na tekmo, a z nekoliko slabšo razliko v zadetkih, je Slovenija osvajala tudi v drugih kvalifikacijah, skozi katere je našla pot do svetovnega prvenstva. Takrat pod vodstvom Srečka Katanca je kvalifikacije začela z velikim spodrsljajem na Ferskih otokih, kjer je vodila že z 2:0, a se morala po dveh zadetkih v mreži Marka Simeunovića v sodnikovem dodatku sprijazniti z remijem z 2:2 in točko.

Foto: Reuters

Potem se je precej namučila, da je prišla do zmage z 2:1 v Luksemburgu, sledili pa so domač remi z 2:2 proti Švici in še dva remija z 1:1, najprej v Moskvi proti Rusiji, potem pa še v Ljubljani proti Srbiji, ko je z nepozabnim golom s prostega strela v 94. minuti točko Sloveniji prinesel Zlatko Zahović.

Zgodile so se še tri zmage v nizu. Najprej je v Ljubljani padel Luksemburg z 2:0, potem nepozaben Basel, gol Sebastjana Cimirotića in zmaga nad Švico z 1:0, pa seveda še domača zmaga nad Rusijo z 2:1, za katero je po enajstmetrovki v 90. minuti poskrbel Milenko Ačimović. Za konec še remi proti Srbiji v Beogradu z 1:1 in domača zmaga nad Ferskimi otoki s 3:0.

Vsi vemo, kaj je sledilo. Dodatne kvalifikacije proti Romuniji in gol, edini reprezentančni v 65. nastopih Mladena Rudonje, ki je Sloveniji priskrbel prvi nastop na svetovnem prvenstvu.

Kvalifikacije za EP 2004:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Bojan Prašnikar 4 2 2 15:12 1,75 Ciper, Francija, Izrael in Malta

Na "stopničkah" je glede na točkovni učinek v kvalifikacijah zadnji Bojan Prašnikar, ki je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 osvajal 1,75 točke na tekmo.

Prašnikar, ki je Maribor kot prvi slovenski trener nekaj let pred tem popeljal v ligo prvakov, je na klop Slovenije sedel po "velikem poku", ki se je na svetovnem prvenstvu 2002 v Južni Koreji zgodil med selektorjem Katancem in prvim zvezdnikom Zahovićem.

Foto: Reuters

Kvalifikacije je začel z domačo zmago nad Malto s 3:0, pa potem prejel petardo proti Franciji v Parizu, kjer je Slovenija izgubila z 0:5. Sledila je domača zmaga nad Ciprom s 4:1, pa potem še zmaga na Malti s 3:1 in štiri točke, ki jih je Slovenija osvojila na dveh tekmah proti Izraelu, ki so sledile. V gosteh je remizirala z 0:0, doma je zmagala s 3:1. V zadnjih dveh tekmah kvalifikacij je Slovenija osvojila le točko. Proti Franciji doma je izgubila z 0:2, v zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij pa z goloma Ermina Šiljaka, ki je bil z osmimi zadetki celo najboljši strelec tistih kvalifikacij, na Cipru remizirala z 2:2.

To je bilo dovolj, da je zlahka osvojila drugo mesto in si spet zagotovila dodatne kvalifikacije. V teh pa … Da, boleč spomin. Bežigrad, gol Dada Prše in napredovanja so se veselili Hrvati.

Kvalifikacije za EP 2000:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Srečko Katanec 5 2 3 12:14 1,7 Albanija, Grčija, Gruzija, Latvija in Norveška

Slovenija je svoje prvo veliko tekmovanje dočakala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000, v katerih je pod vodstvom Katanca na tekmo osvajala 1,7 točke. Tiste kvalifikacije je začela z remijem z 2:2 proti Grčiji v Atenah, kjer je za z dvema goloma veliko točko poskrbel Zahović, z devetimi goli celo drugi najboljši strelec tistih kvalifikacij. Takratni prvi zvezdnik slovenskega nogometa je zatresel tudi mrežo Norvežanov na tekmi za Bežigradom, ki je sledila za tem, a je Slovenija izgubila z 1:2.

Foto: Reuters

Potem je v Mariboru z 1:0 z golom Saša Udoviča v zadnjih minutah premagala Latvijo in z 1:1 remizirala v Gruziji. Sledile so zmaga z 2:1 v Latviji, kjer je z dvema goloma spet zablestel Zahović, pa domača zmaga nad Albanijo z 2:0 in še zmaga nad Gruzijo v Ljubljani z 2:1, tudi zanjo je z golom ob koncu tekme poskrbel Zahović. Na zadnjih dveh tekmah rednih kvalifikacij je Slovenija doživela dva huda poraza, najprej na Norveškem z 0:4 in potem še doma proti Grčiji z 0:3, a si je takrat že zagotovila dodatne kvalifikacije.

Vas je treba spomniti, kaj se je zgodilo v njih? Najprej Bežigrad in nepozaben gol Milenka Ačimovića s sredine igrišča in potem še zlati gol Mirana Pavlina v mreži Ukrajine v Kijevu.

Kvalifikacije za EP 2016:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Srečko Katanec 5 1 4 18:11 1,6 Anglija, Estonija, Litva, San Marino in Švica

Katanec, ki se je na selektorski stolček vrnil sredi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014, je prve kvalifikacije v svojem drugem selektorskem mandatu, v katerih je na tekmo osvajal 1,6 točke, začel z velikim spodrsljajem, s porazom z 0:1 v Estoniji. Sledila je zmaga nad Švico v Mariboru z 1:0 z golom Novakovića, ki se je podpisal tudi pod oba zadetka pri zmagi v Litvi z 2:0 na naslednji tekmi.

Foto: Vid Ponikvar

Sledil je poraz z 1:3 na slovitem Wembleyju proti Angliji na slovitem Wembleyju, kjer je Slovenija v drugem polčasu celo prišla do vodstva, pa potem še domača zmaga nad San Marinom s 6:0, pri kateri smo za šest slovenskih golov dobili šest slovenskih strelcev. Nepozabna je tekma proti Angliji v Stožicah, kjer je Slovenija spet vodila, pa imela potem tik pred koncem tekme v rokah rezultat 2:2, a je na koncu v 86. minuti za zmago gostov poskrbel legendarni Wayne Rooney.

Zgodil se je boleč poraz v Švici z 2:3, kjer je Slovenija še do 80. minute vodila z 2:0, potem pa nerazumljivo popustila in ostala praznih rok, zatem pa domača zmaga nad Estonijo z 1:0, remi proti Litvi v Stožicah z 1:1 in za konec rednega dela kvalifikacij še zmaga v San Marinu z 2:0.

Sledile so nove dodatne kvalifikacije, spet Ukrajina, a tokrat na žalost neuspeh.

Kvalifikacije za SP 2018:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Srečko Katanec 4 3 3 12:7 1,5 Anglija, Litva, Malta, Slovaška in Škotska

Še četrte celotne in pete skupne ter tudi zadnje kvalifikacije Katanca na slovenski klopi, v katerih je na tekmo osvajal natanko 1,5 točke. Začel jih je z razočaranjem v Litvi, kjer je Slovenija remizirala z 2:2 in se z golom Boštjana Cesarja v 93. minuti rešila pred porazom.

Foto: Vid Ponikvar

Potem je sledil vrhunec tistih kvalifikacij, dve tekmi v Stožicah v nekaj dneh, v katerih so Slovenci pokazali zobe. Najprej so z golom rezervista Roka Kronavetra premagali Slovaško z 1:0, potem pa na kolena skoraj spravili Angleže, ki so jih pred porazom reševali vratar Joe Hart in vratnice. Tekma se je končala z remijem z 0:0.

Sledila je zmaga z 1:0 nad Malto, pa potem poraz na Škotskem z 0:1 in še domača zmaga nad Malto z 2:0. Ko je Slovenija z 0:1 izgubila na Slovaškem, je bilo jasno, da z uvrstitvijo na veliko tekmovanje ne bo nič. Sledili so še zmaga nad Litvo pred domačimi navijači s 4:0, pa poraz na Wembleyju proti Angliji z 0:1, za katerega je z golom v 94. minuti poskrbel Harry Kane, in poslovilna Katančeva tekma v Stožicah, remi proti Škotski z 2:2, pri katerem se je z dvema goloma izkazal Roman Bezjak.

Kvalifikacije za SP 2014:

Selektorja Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Slaviša Stojanović in Srečko Katanec 5 / 5 14:11 1,5 Albanija, Ciper, Islandija, Norveška in Švica

To so bile kvalifikacije, v katerih je Slovenija, a takrat pod vodstvom dveh selektorjev, osvajala 1,4 točke na tekmo. Začel jih je Slaviša Stojanović, ki je nasledil Keka, in jih začel slabo. Z domačim porazom proti Švici z 0:2. Ko je v drugem nastopu izgubil še proti Norveški z 1:2, saj so Norvežani do zmage prišli v 93. minuti, je bilo mogoče slutiti, da se kvalifikacije ne bodo dobro končale.

Foto: Vid Ponikvar

Potem je Slovenija z dvema goloma Tima Matavža doma premagala Ciper v Ljudskem vrtu z 2:1, a ko je v četrti tekmi izgubila z 0:1 v Albaniji, se je na klopi slovenske reprezentance zgodila sprememba. Nanjo se je, takrat je bil predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, vrnil Katanec.

Svoj drugi selektorski mandat je začel katastrofalno, z domačim porazom z 1:2 proti Islandiji, ki jo je potem v gosteh premagal s 4:2. Ko je Slovenija nanizala tri zmage in najprej z golom Kevina Kampla doma na kolena spravila Albanijo (1:0), Ciper v gosteh premagala z 2:0 in navdušila doma proti Norveški, ki jo je s hat-trickom Novakovića premagala s 3:0, je bila spet v igri za velik uspeh. Toda na koncu se žal ni izšlo. V zadnji tekmi kvalifikacij je iskala zmago proti Švici, pa je ni našla. Izgubila je z 0:1 in se spet poslovila od sanj o nastopu na velikem tekmovanju.

Kvalifikacije za EP 2020:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Matjaž Kek 4 2 4 16:11 1,4 Avstrija, Izrael, Latvija, Makedonija in Poljska

Pa smo že pri zadnjih kvalifikacijah, v katerih Keku še tretjič (drugič, če upoštevamo samo kvalifikacije, ki jih je opravil v celoti) Slovenije ni uspelo popeljati na veliko tekmovanje. Po nesrečni ligi narodov, ki je odnesla Tomaža Kavčiča, jih je začel z remijem z 1:1 v Švici, potem pa nekaj dni pozneje doživel prvo razočaranje, zgolj remi v Stožicah proti Severni Makedoniji. Spet je bilo 1:1.

Slovenija v kvalifikacijah za EP 2020:

Po porazu z 0:1 v Avstriji se je evropsko prvenstvo zdelo zelo oddaljeno, a potem so prišli boljši časi. Najprej zmaga s 5:0 v Latviji, potem pa sijajen september in najprej odlična predstava v Stožicah proti Poljski in zmaga z 2:0, nekaj dni pozneje pa še zmaga nad Izraelom s 3:2 po golu Benjamina Verbiča v 90. minuti.

Evforija se je spet naselila v slovenski nogometni prostor, domača tekma proti Avstriji, ki je sledila oktobra, je bila ekspresno razprodana in vsi smo bili prepričani, da bo Keku spet uspelo. Pa mu ni. Najprej je z 1:2 padel v Severni Makedoniji, potem je doma z 0:1 izgubil proti Avstriji in sanj o tem, da bo Slovenija prvič po desetletju čakanja dočakala uvrstitev na veliko tekmovanje, je bilo konec.

Ta mesec pa še ne preveč prepričljiva zmaga nad Latvijo doma z 1:0 in za konec nov poraz, v Varšavi je proti Poljski Slovenija padla z 2:3 in na koncu osvojila 14 točk, kar znese 1,4 točke na tekmo, s tem pa kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 razvrstila na osmo mesto vseh 13 kvalifikacij, ki jih je do zdaj odigrala.

Kvalifikacije za EP 2012:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Matjaž Kek 4 2 4 11:7 1,4 Estonija, Ferski otoki, Italija, Severna Irska in Srbija

Natanko 1,4 točke na tekmo je Kek dosegal tudi v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu svojega prvega selektorskega mandata, a je imela Slovenija takrat, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2012, nekoliko boljšo razliko v zadetkih.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je tiste kvalifikacije po sijajnih rezultatih v dveh letih pred tem in odličnem vtisu, ki ga je pustila na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki, krenila zelo optimistično, a jih začela s hladno prho. S porazom proti Severni Irski v Mariboru z 0:1. Remi z 1:1 v Beogradu proti Srbiji je nekoliko popravil vtis, ko je Slovenija najprej doma s hat-trickom Matavža s 5:1 premagala Ferske otoke in potem z 1:0 zmagala še v Estoniji, pa se je zdelo, da je spet na pravi poti. Žal ni bila.

Najprej je doma z 0:1 v Ljubljani izgubila proti Italiji, potem z 0:0 remizirala na Severnem Irskem in se od sanj o uvrstitvi na evropsko prvenstvo poslovila, potem ko je v Stožicah doživela šok in poraz z 1:2 proti Estoniji.

Sledil je še poraz v Italiji z 0:1 in za konec zmaga nad Srbijo v Mariboru z 1:0 v tekmi, ki ni pomenila veliko, potem ko je nevsakdanji gol s prostega strela zabil Dare Vršič.

Kvalifikacije za SP 2006:

Selektor Zmage Remiji Porazi Razlika v zadetkih Točke na tekmo Nasprotniki Branko Oblak 3 3 4 10:13 1,2 Belorusija, Italija, Moldavija, Norveška in Škotska

Foto: Reuters Na zadnje mesto lestvice desetih najuspešnejših kvalifikacij v zgodovini slovenske nogometne reprezentance se je razvrstil Branko Oblak, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 na tekmo v povprečju osvajal 1,2 točke.

Legendarni nekdanji slovenski nogometaš, ki je na klop Slovenije sedel po Prašnikarju, je precej prevetril izbrano vrsto in postavil temelje za uspeh, ki ga je pozneje ustvaril Kek. Kvalifikacije je začel sijajno. Najprej je s hat-trickom Ačimovića v Celju s 3:0 padla Moldavija, potem so Slovenci brez zadetkov remizirali na Škotskem, vrhunec pa je bila seveda zmaga nad Italijo z 1:0 v Celju po golu Cesarja. To je bil tudi zadnji poraz Italijanov, ki so pozneje na svetovnem prvenstvu v Nemčiji postali svetovni prvaki.

Potem je sledila streznitev. Najprej poraz z 0:3 na Norveškem, potem še dva remija proti Belorusiji z 1:1. Ko je Slovenija doma proti Norveški izgubila z 2:3 in doživela še tretji poraz v nizu, je bilo sanj o velikem uspehu konec. Sledila je še zmaga nad Moldavijo v gosteh z 2:1, pa poraz v Italiji z 0:1 in za konec domač poraz proti Škotski z 0:3.

Kaj pa preostalih troje kvalifikacij?

Foto: Reuters dr. Zdenko Verdenik, ki je v prvih kvalifikacijah v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa, tistih za evropsko prvenstvo 1996, v družbi Hrvaške, Italije, Litve, Ukrajine in Estonije zbral 11 točk (razlika v zadetkih 11:11), kar znese 1,1 točke na tekmo.



Takšno povprečje, a nekoliko slabšo razliko v zadetkih (9:16), je imela Slovenija tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki jih je začel Oblak in v treh tekmah osvojil tri točke, nadaljeval pa Kek in z devetih tekem nabral osem točk. Slovenija je takrat igrala z Nizozemsko, Romunijo, Bolgarijo, Belorusijo, Albanijo in Luksemburgom.



