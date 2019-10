Škandal, ki je šokiral Angleže. Kakšen bo Čeferinov odgovor?

Visoko zmago angleške nogometne reprezentance v kvalifikacijah za EP 2020 v Sofiji (6:0) je v ponedeljek žal zasenčilo nešportno vedenje bolgarskih navijačev. Z rasističnimi zbadljivkami so se lotili temnopoltih Otočanov. Poskrbeli so za škandal, ki bi jih lahko drago stal, saj je Evropska nogometna zveza (Uefa) večkrat opozorila, da je njena toleranca do tovrstnih izpadov ničelna. Hrvaški sodnik Ivan Bebek je srečanje dvakrat prekinil …

Bolgarska nogometna reprezentanca ni zmagala že 11 tekem zapored. Od zadnje zmage je preteklo že več kot leto dni. Trinajstega oktobra 2018 je v ligi narodov ugnala Ciper z 2:1, nato pa padla v hudo brezno. Ne le, da ni rezultatskih uspehov. Država, s katero se je Slovenija v zadnjih sezonah srečevala tako v reprezentančnem (liga narodov) kot tudi klubskem svetu (izpad Maribora proti Ludogorcu), se je znašla še v večjih škripcih.

Hrvaški sodnik dvakrat prekinil dvoboj

Anglija je ugnala Bolgarijo kar s 6:0. Foto: Reuters Že tako ji grozi sramotno zadnje mesto v kvalifikacijski skupini A za EP 2020, kjer je v sedmih tekmah osvojila le pičle tri točke, razlika v zadetkih pa znaša 5:17. Država, nekoč zelo ponosna na svoje nogometne junake, največjo slavo je doživljala v obdobju samosvojega velemojstra Hrista Stojčkova, pa se je po novi katastrofi, v ponedeljek je v Sofiji na stadionu Vasil Levski klonila proti favorizirani Angliji z bolečih 0:6, znašla še sredi škandala, ki bi ji lahko zadal še hujše posledice.

Dvoboja namreč ni zaznamovala le visoka zmaga Otočanov, ki so se s tem povsem približali osnovnemu cilju, zagotovljenemu nastopu na Euru 2020, katerega finale bo prav v Londonu na slovitem Wembleyju, ampak so se v ospredju znašle tudi nešportne teme. Hrvaški sodnik Ivan Bebek je moral zaradi nešportnega vedenja skupine domačih navijačev in gorečih pritožb gostov dvakrat prekiniti srečanje.

Skupina bolgarskih huliganov bi skoraj poskrbela, da dvoboja v Sofiji ne bi odigrali do konca. Foto: Reuters

Če bi ga še tretjič, bi se tekma ob upoštevanju nogometnih pravil končala predčasno, Anglijo pa bi dočakala zmaga za zeleno mizo. Tako pa je obračun, pri katerem so domače navijače večkrat opozorili tako organizatorji kot tudi kapetan Bolgarije Ivelin Popov, vendarle trajal do konca.

Na žaljivke so se odzvali z nogometom

Kapetan Harry Kane je prispeval zadetek in kar tri podaje. Foto: Reuters Angleži so zmagali s 6:0, a izbrancem Garetha Southgata ni bilo do veselja. Zlasti temnopoltim igralcem, ki branijo barve treh levov. Med strelce sta se tako vpisala temnopolta zvezdnika Manchester Uniteda Marcus Rashford in Manchester Cityja Raheem Sterling (dva zadetka in podaja), seznam strelcev pa sta dopolnila Ross Barkley (Chelsea – dva zadetka in podaja) ter kapetan Harry Kane (Tottenham), ki je postavil končni rezultat 6:0, pred tem pa prispeval kar tri asistence.

Polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva so se na igrišču poigrali z nemočnimi Bolgari, neprijetnost pa je poleg Rashforda in Sterlinga doživel tudi Tyrone Mings. Temnopolti igralec Aston Ville je debitiral za Anglijo in uresničil otroške sanje, obenem pa se je moral naposlušati rasističnih zbadljivk bolgarskih skrajnežev. ''Žal so moj debi zasenčila neprimerna skandiranja, ki smo jih lahko slišali z igrišča. Odzvali smo se izjemno, odgovorili smo z nogometom,'' je dejal 26-letni branilec.

Bolgarski huligani so dali vedeti, kaj si mislijo o načelih in delovanju Evropske nogometne zveze. Foto: Reuters

Angleški nogometaši na čelu s selektorjem so v prvem polčasu dvakrat obkrožili sodnika Bebeka in ga soočili z rasističnimi vzkliki, med katerimi je bilo tudi oponašanje opičjih glasov. Prireditelji so med polčasoma skupino 500 huliganov, ki niso skrivala nagnjenj do nacistične ideologije, umaknili s stadiona, tako da je nadaljevanje srečanja postreglo v bolj športnem ozračju.

Angleži pričakujejo odgovor Uefe

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin bo prihodnje leto pokal evropskemu prvaku predal prav v Angliji, saj bodo finale odigrali na Wembleyju. Foto: Guliver/Getty Images Predsednik Angleške nogometne zveze (FA) Greg Clarke je po dvoboju pohvalil odziv igralcev, obenem pa pozval Evropsko nogometno zvezo (Uefa), da analizira dogodke in poda svojo oceno. ''Vem, da Uefa jemlje pojave rasizma na športnih tekmovanjih zelo resno. Če govorimo o tem, kako imamo ničelno toleranco proti rasizmu, potem eno osebo, ki provocira z oponašanjem opičjih glasov, doživljamo kot sto oseb. Če smo popolnoma iskreni, pa se moramo pozabavati tudi s težavo rasizma v Angliji,'' prvi mož angleškega nogometa pričakuje, da bo Uefa, predvsem njen predsednik Aleksander Čeferin, kmalu podala mnenje o škandalu, o katerem danes govori vsa nogometna Evropa in meče slabo luč na nogomet.

In to ravno v skupini A, ki bi lahko ob koncu postregla z zelo zanimivim razpletom, saj v boju za nastop na Euru 2020 zelo resno vztraja tudi Kosovo. Mlada državica, zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, je po šestih nastopih na tretjem mestu, v naslednjem nastopu pa bo gostovala na Češkem. Če bi v Pragi, kjer je Anglija doživela edini poraz v teh kvalifikacijah, pripravila presenečenje in zmagala, bi na lestvici skočila na drugo mesto in se znašla pred vrati nogometnih nebes! V zadnji tekmi se bo v Prištini udarila z Anglijo …