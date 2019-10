Italijanski minister prosi Čeferina, naj premisli glede Turčije in finala lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prosim vas, da premislite, ali ni neprimerno, da bi finale nogometne lige prvakov 30. maja 2020 potekal v Istanbulu," je Vincenzo Spadafora zapisal v pismu, namenjenem predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu. "Vsi se dobro zavedamo pomembnosti enega najpomembnejših športnih dogodkov," je minister po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še zapisal Slovencu na čelu evropskega nogometa.

Spadafora upa, da bo Uefa sprejela "pogumno odločitev" in še enkrat pokazala, da je šport orodje miru. Prepričan je, da je očitno, da dejanja nogometašev ne prispevajo k rešitvi situacije v Siriji.

Uefa že preverja informacije

Turški nogometaši so tako prejšnji petek izrazili podporo turški ofenzivi proti Kurdom v Siriji. Foto: Reuters Turški reprezentanti so namreč na petkovi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Albaniji z vojaškimi pozdravi izrazili podporo turški ofenzivi proti Kurdom v Siriji. Do domnevnega incidenta je prišlo po odločujočem zadetku Cenka Tosuna v zadnji minuti rednega dela tekme v Istanbulu za domačo zmago z 1:0.

Po tekmi je reprezentanca tudi objavila sliko na svojem uradnem profilu na Twitterju, na kateri igralci salutirajo, v spremnem besedilu pa piše, da zmago "posvečajo hrabrim vojakom in drugim mučenikom".

Dejanja turških nogometašev so po poročanju tujih medijev v preteklih dneh že predmet Uefine preiskave. Trenutno naj bi evropska krovna zveza preverjala vse informacije in poskušala pridobiti izjave vpletenih igralcev.

Uefin odbor za nadzor, etiko in disciplinske zadeve bo po informacijah dpa v četrtek razpravljal o ukrepih zoper turško reprezentanco zaradi dogodkov na in po petkovi tekmi z Albanijo v Istanbulu.

Francozi zahtevajo odločno ukrepanje Uefe

Za zdaj še ni jasno, ali bi odbor že v četrtek odločil tudi o morebitnih sankcijah. Pravila Uefe prepovedujejo uporabo političnih in verskih simbolov na tekmah, za prekrške pa so predvidene visoke kazni.

Turški nogometaši so salutirali tudi na srečanju v Parizu. Foto: Reuters

Več evropskih medijev, vključno z Euronews, pa danes poroča, da je več turških reprezentantov pri proslavljanju izenačujočega zadetka za 1:1 v 82. minuti ponedeljkove kvalifikacijske tekme za EP s Francijo v Parizu znova salutiralo.

Na to se je na družbenem omrežju odzvala tudi francoska ministrica za šport, ki je zahtevala odločno ukrepanje Uefe. "Turški nogometaši so s salutiranjem pokvarili ves trud organizatorjev, da bi zagotovili varnost na tekmi, in s tem izkazali, da jim ni mar za športno obnašanje. Od Uefe zahtevam poučno kazen," je na Twitterju zapisala Roxana Maracineanu.