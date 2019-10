Uefa preiskuje turško nogometno zvezo in igralce v zvezi s salutiranjem

Uefin odbor za nadzor, etiko in disciplinske zadeve bo po informacijah nemške tiskovne agencije dpa v četrtek razpravljal o ukrepih zoper turško reprezentanco zaradi dogodkov na in po petkovi tekmi z Albanijo v Istanbulu. Za zdaj še ni jasno, ali bi odbor lahko že v četrtek odločil o sankcijah.

@UEFA to open investigations into Turkey national football team over a military salute given by #Turkish footballers pic.twitter.com/AE2092x8eV