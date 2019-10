Matjaž Kek je govoril veliko, a povedal bolj malo

"Čestitam Avstriji. Zmagala je zasluženo," je po zelo slabi predstavi Slovenije v Stožicah povedal selektor Slovenije Matjaž Kek, ki je pošteno priznal poraz z 0:1 in se ni izgovarjal na sodniške napake. Tudi on se strinja, da je sanj o evropskem prvenstvu 2020 po drugem porazu v nizu konec, a kaj veliko o tem, kaj in zakaj se je zgodilo, ni znal razložiti, pa čeprav je bil precej gostobeseden. Bolj malo je povedal le, ko je beseda nanesla na njegovo selektorsko prihodnost.

"Boleč poraz v tekmi, za katero ne morem reči, da ni bilo voljnega momenta. Enostavno nam je manjkalo kvalitetne igre. Ko smo v določenih momentih prišli na njihovo zadnjo vrsto, je bilo vroče, ampak v sami organizaciji igre že iz naše zadnje vrste smo imeli velike probleme. Čestitam Avstriji. Danes je bila boljša," je po porazu v razprodanih Stožicah, v katerih je Avstrija brez svojih dveh najboljših nogometašev, Davida Alabe in Marka Arnautovića, odčitala lekcijo njegovi Sloveniji, povedal Matjaž Kek.

Zakaj so bili oslabljeni Avstrijci na trenutke videti kot Španija iz obdobja med letoma 2008 in 2012, ni znal odgovoriti. Je pa videl boljšo Slovenijo, kot je bila tista, ki se je v četrtek praznih rok vrnila tudi iz Skopja. "Razlika med današnjo tekmo in tisto v Skopju je. Tam nam je manjkalo tudi agresivnosti, borbe, želje … Danes fantom ne morem očitati ničesar. Smo pa imeli na planu igre velike težave. Njihov pritisk na naše branilce, ki so imeli pri organizaciji igre precej težav, je bil velik. Prepočasni smo bili v igri z žogo, potem pa smo morali preskakovati igro. Oni pa so dobili večino teh drugih žog," je še povedal slovenski selektor, ki je septembra osvojil šest točk, tokrat pa ostal brez ene samcate.

V čudež ne verjame niti selektor

"Ne bi rekel, da nas je september zavedel, saj smo zasluženo zmagali predvsem proti Poljski, proti Izraelu pa do vseh točk prišli po neverjetni, fanatični borbenosti. Kar se tega tiče, ni težav. Tokrat jih ni bilo. Fantje so se borili, medtem ko je v Makedoniji manjkalo vse. Vedeli smo, da je Avstrija zelo nevarna v tranziciji in predvsem v kreaciji. Tu nam nekaj manjka. Morali bi biti bolj odločni. Učinek posameznikov bi moral biti absolutno večji. Potem pa odloči prekinitev, na žalost ne v našo korist. Na žalost smo po veselem septembru tokrat ostali brez točk. Rekel bi, da je naša realna podoba nekje vmes," se ja razgovoril Mariborčan, ki se je septembrskih šest točk razveselil ravno na svoj 58. rojstni dan. Takrat je bil odlično razpoložen in z duhovičenjem nekajkrat tudi pošteno nasmejal. Tokrat mu do smeha seveda ni bilo.

Odkar se je vrnil na klop Slovenije, je njegov izkupiček petdesetodstoten. Tri zmage, dva remija in trije porazi. Dva je doživel proti Avstriji. Čaka pa ga še gostovanje pri vodilni Poljski. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Jasno je, da je s sanjami o evropskem prvenstvu 2020, ki so bile pred manj kot tednom še kako žive, konec. Lahko se sicer zgodi še čudež, ob katerem bi morala Slovenija novembra premagati Poljsko in Latvijo, medtem ko bi morali sijajni Avstrijci, ki bodo prihodnji mesec najverjetneje lahko računali tudi na svoja največja zvezdnika, ostati praznih rok tako proti Latviji kot tudi Makedoniji, ampak ... Ne, v kaj takega ne verjame niti selektor. "Če smo pošteni, je to realno težko pričakovati. Avstrija ima dve zaključni žogici in težko je pričakovati, da se bo karkoli zgodilo. Mi moramo razmišljati o sebi. Iz dobre situacije, v kateri smo bili, smo zdaj prišli v slabo. V teh kvalifikacijah smo igrali toplo-hladno. Če ekipa želi oditi na veliko tekmovanje, mora biti konstantna. Mi to nismo," je povedal Kek.

O sodniških napakah ni želel govoriti. Pošteno je priznal poraz

Avstrijcem je Kek sicer pošteno priznal poraz in se ni izgovarjal na vsaj dve veliki napaki turškega sodnika Cünyeta Cakirja. Najprej po igranju z roko v svojem kazenskem prostoru Michaela Gregoritscha, ko je eden najbolj cenjenih nogometnih sodnikov na svetu, ki je dvakrat sodil v polfinalu svetovnega prvenstva in enkrat v finalu lige prvakov, spregledal enajstmetrovko v korist Slovenije. Potem še po grobem prekršku Andreasa Ulmerja nad Romanom Bezjakom s hrbta, ko je avstrijski branilec prejel le rumeni karton namesto rdečega. Oboje se je zgodilo v prvem polčasu.

Mariborčan je lahko le nemo spremljal, kako se Avstrijci poigravajo z njegovo ekipo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"To so stvari, o katerih lahko razmišljaš in se vprašaš, ali bi lahko šla tekma v drugo smer, a sam zagovarjam objektivnost in samokritiko. Avstrijci so bili boljši. Pokazali so način igre, ki mi je všeč. Hitra tranzicija. Demonstrirali so kakovost. Ko daš na dveh tekmah en gol, pa še tega iz enajstmetrovke v 95. minuti, potem zagotovo ni dobro," se je razgovoril, a na vprašanje, ali po neuspehu kaj očita tudi sebi, ponudil precej nejasen odgovor.

Ne ve, kaj bi si lahko očital. Oditi ne misli.

"Ničesar si ne očitam. Zakaj bi si kaj očital? Očitam pa si lahko to, da sem tisti, ki je odgovoren za rezultat. Za pripravo. Če izgubiš, si lahko očitaš vse. Ker si izgubil. Če septembra znaš, oktobra pa ne, je to vprašanje. Delamo dovolj pošteno in kažemo pošten odnos. Težko je v kratkem času izoblikovati prepoznavnost, ampak zdaj me morda še bolj pečeta tekmi proti Makedoniji. Tokrat smo igrali proti ekipi, proti kateri moraš imeti optimalen, perfekten dan, pa še kaj. Vedno sem pa samo jaz odgovoren. Vedno bi lahko po koncu kaj naredil bolje," odgovora na to, kaj bi si lahko očital, ni našel Kek.

Če se je še pred mesecem dni zdelo, da se je selektorju poteza z Janom Oblakom kot kapetanom, posrečila, se danes utegne ob to odločitev spotakniti marsikdo ... Foto: Peter Podobnik/Sportida

Lahko pomagamo. Morda si lahko očita to, da je ob očitni nemoči Slovenije menjal šele po dobri uri igre? Je opravil preveč predvidljive menjave, ki, tako v Skopju kot v Stožicah, niso prinesle nič dobrega, ampak prej slabega? Ga je polomil z napačno izbiro enajsterice? Mogoče tudi to, da se ni dovolj potrudil za Kevina Kampla (in Nejca Skubica, pod nos pa mu lahko po novem kdo vrže tudi Dina Hotića), medtem ko se je za Jana Oblaka in ga za nameček nagradil s kapetanskim trakom? Morda tudi zaradi česa drugega. Ugibamo. Možnih odgovorov je ogromno, a selektor najbolje ve, kateri je pravi. Če sploh.

"Cilj je bil evropsko prvenstvo, ni pa bil pogoj," pa je kratko in glasno odgovoril na naše vprašanje, ali v primeru neuspeha v kvalifikacijah, ki se obeta, razmišlja celo o odstopu in predčasni prekinitvi štiriletne pogodbe, na katero sta se s svojim šefom na Nogometni zvezi Slovenije, njenim predsednikom Radenkom Mijatovićem, podpisala novembra lani.

To je bilo vse, kar je povedal ob tem. Sklepamo, da ne ...

Srečko Katanec je bil tarča številnih kritikov, a po osmih tekmah kvalifikacij nikoli ni imel tako slabega izkupička na klopi Slovenije, kot ga ima njen zdajšnji selektor. Foto: Vid Ponikvar

Kek je slabši, kot je bil Katanec. Kadarkoli.

Ni preveč pomembno, a vseeno lahko ob tem omenimo še to, da je imel tako zelo kritizirani Srečko Katanec, igralska legenda slovenskega nogometa, ki je kot trener Slovenijo pred tem popeljal na dve veliki tekmovanji, v zadnjih dveh kvalifikacijah, ki jih je opravil v celoti, po osmih tekmah več točk, kot jih ima danes Kek, ki je pri 11 točkah.

Katanec je imel v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v malce bolj zahtevni skupini skupaj z Anglijo, Slovaško in Škotsko po osmih odigranih tekmah 14 točk, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016 pa jih je v družbi Anglije in Švice v prav toliko nastopih zbral 12.

Pa še tole: več točk je Katanec zbral tudi v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014, ko je sredi kvalifikacij zamenjal Slavišo Stojanovića. Na šestih tekmah jih je osvojil 12. V skupini skupaj s Švico, Norveško, Islandijo ...

O kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000 in svetovno prvenstvo 2002, ki sta se za Slovenijo končali sanjsko, ne bomo.

Skratka, Kek je po rezultatskem učinku danes slabši, kot je bil Katanec. Kadarkoli.