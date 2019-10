Oslabljena Avstrija nokavtirala slabo Slovenijo. Adijo, Euro 2020.

Čarovnije Matjaža Keka so izpuhtele. Po dveh slabih oktobrskih predstavah in dveh porazih je Slovenija izgubila praktično vse možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020.

Tri dni po grenki kapitulaciji v Skopju so imeli slovenski nogometaši in njihov selektor v že nekaj tednov razprodanih Stožicah priložnost, da se odkupijo. Matjaž Kek, ki je takoj po porazu z Makedonci kot glavni razlog za neuspeh med vrsticami navedel poškodbo Reneja Krhina, je po četrtkovi tekmi dejal, da na pred tem močno kritiziranega, po novem pa kar naenkrat ključnega vezista Slovenije, ne bo mogel računati. Da ne bo igral, je bilo slutiti tudi ob besedah, ki jih je izrekel na novinarski konferenci dan pred tem, a naše informacije o tem, da z njim kljub vsemu ni tako hudo, so se izkazale za točne. Pred nabito polne Stožice je tako pritekel tudi on. Ob njem pa identična deseterica, kot je pred tem od prve minute zaigrala tudi v Skopju. Selektor Kek po eni zares slabi tekmi ni odstopal od ideje, ki se je septembra izkazala za zmagovalno in fantom dal še eno priložnost.

V Stožicah se je nabralo več kot 15 tisoč ljudi, a vzdušje ni bilo kaj prida. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Avstrija je brez dveh najboljših prišla po zmago

Pri Avstriji ni bilo najboljšega, Davida Alabe, čigar poškodba je bila tako huda, da je bilo to jasno že nekaj dni pred tem, od prve minute pa ni zaigral niti Marko Arnautović. S šestimi goli najboljši strelec Avstrije v teh kvalifikacijah, ki se je z dvema goloma izkazal tudi na prijateljski tekmi proti Sloveniji marca lani, je izgubil bitko s časom in tekmo začel na klopi. Velika olajševalna okoliščina za Slovence, ki so po četrtkovi ničli nujno potrebovali točke. Ne eno, ampak vse tri. "Šli bomo po zmago," je že pred tekmo povedal avstrijski selektor Franco Foda, pričakovali pa so jo tudi avstrijski navijači. "Samo po zmago!" je začelo doneti na tribuni za gostujoče navijače, ko so njihovi ljubljenci v rdeči športni opravi slabo uro pred začetkom tekme prišli na ogrevanje. Kakšnih 800 jih je bilo, ki ste jih, če ste se dopoldne in zgodaj popoldne sprehajali po centru Ljubljane, zagotovo opazili.

Prevlada gostov je sadove obrodila v 21. minuti

Očitno so oboji mislili zelo resno. Razen prvih dveh, treh minut, ko so motivirani Slovenci ob lepem dekorju s tribun, ki so bile na začetku tudi glasne, krenili zelo agresivno. Toda v odsotnosti organiziranih navijačev je občinstvo hitro utihnilo, z njim pa je ugasnila tudi slovenska ofenziva. Vse vajeti igre so v svoje noge vzeli Avstrijci in z utečenim kombiniranjem, vtekanjem v medprostore in hitrostjo brez večjih težav prebijali linije Slovenije. Ta je do strela sicer prišla prva, ko je z roba kazenskega prostora poizkusil Josip Iličić, a so gostje njegov strel blokirali, potem pa je bilo vse v znamenju gostov v rdečih dresih.

Avstrijci so nadigrali Slovenijo in jo premagali z 1:0. Njihova zmaga bi bila lahko še višja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po domiselni akciji Michaela Gregoritscha in Marcela Sabitzerja so bili prvič nevarni v 13. minuti, ko je drugi prišel do strela in z nekaj metrov sprožil zelo močno, a se je z izjemno obrambo izkazal Jan Oblak. Po nekaj napadih v nizu je Avstrija v 21. minuti izsilila kot z leve strani, izvajal ga je Valentino Lazaro, pred golom je med Jasminom Kurtićem in Romanom Bezjakom skočil branilec Stefan Posch in z glavo z nekaj metrov zatresel mrežo Slovenije. Tribune so obnemele. Dve minuti za tem je na drugi strani do strela v kazenskem prostoru prišel Petar Stojanović, a meril mimo vrat.

Napaka Jana Oblaka, ki k sreči ni bila kaznovana

V 26. minuti bi bilo kaj kmalu 0:2. Po podaji Lazara z leve strani je Oblak povsem napačno ocenil let žoge, ki ga je preletela, in prišla do Kondrada Laimerja, a očitno presenetila tudi njega. Z nekaj metrov žoge ni znal spraviti v prazno mrežo. Avstrija je še naprej prevladovala, medtem ko je bila Slovenija videti precej slabo. V 29. minuti je s strelom od daleč sicer poizkusil Kurtić, a meril preveč po sredini in preveč slabo, tako da Cican Stankovic v vratih Avstrije ni imel težave. Minuto za tem je bil na drugi strani spet nevaren Laimer, a z leve streljal precej slabo. Oblak ni imel težav.

Josip Iličić tudi tokrat ni imel svojega dne. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sloviti Turek je močno oškodoval Slovenijo. Dvakrat.

Potem je sledilo nekaj minut slovenskega obleganja vrat Avstrije. V 34. minuti je akcijo na levi strani lepo začel Benjamin Verbič, podal do Jureta Balkovca, ki pa se s predložkom ni izkazal, a je žoga vseeno nekako prišla do Stojanovića, ki je lepo preigraval in potem izsilil kot. Po prvem od treh kotov z desne strani so Slovenci zahtevali igranje z roko gostov in enajstmetrovko, a se zdi, da neupravičeno. Pri drugem kotu je bila igra z roko Greoritscha očitna, a je glavni sodnik Cüneyt Cakir le odmahnil z roko in razjezil Slovence na čelu s selektorjem Kekom, ki je bentil ob igrišču. Upravičeno. Kot je še bolj upravičeno skočil v zrak nekaj trenutkov pozneje, ko je na slovenski strani z grobim štartom od zadaj Romana Bezjaka pokosil Andreas Ulmer, a prejel le rumeni karton. Slovenija je bila močno oškodovana. Sloviti turški sodnik, ki spada med najboljše v Evropi, pohvali pa se lahko, da je sodil finale lige prvakov 2015 in dvakrat tudi v polfinalih svetovnih prvenstev, se ni izkazal.

Do konca polčasa smo videli še dve priložnosti, po eno na vsaki strani. Najprej je v 43. minuti z roba kazenskega prostora poizkusil Gregoritsch, a se spet ni izkazal. Na drugi strani bi po poskusu predložka z desne strani avstrijskega vratarja skoraj presenetil Iličić, a je žoga žal za las zgrešila notranjost okvira gostujočih vrat. Slovenci so v garderobo odšli s sklonjenimi glavami in nezadovoljni.

Selektor Slovenije je lahko ob igrišču le nemočno spremljal slabo igro svojih varovancev. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Avstrija je tekmo mirno pripeljala h koncu

Ob polčasu Kek, zanimivo, ni menjal, ampak za prvo spremembo na igrišču poskrbel šele v 61. minuti, ko je namesto borbenega Bezjaka vstopil Miha Zajc. Pred tem smo povsem na začetku drugega dela igre videli ne preveč nevaren poizkus Andraža Šporarja z desne strani, ki ni zadel cilja, in veliko bolj nevarno priložnost Avstrije v 48. minuti. Takrat so gostje prestregli podajo Mihe Mevlje, pred gol je pritekel Laimer, a k sreči meril za las mimo gola. To so bile minute, ko so spet prevladovali Avstrijci in tudi obdobje, ko Slovenci na drugo stran igrišča niso prišli po nekaj minut. Avstrija je bila nevarna še v 60. minuti, ko je od daleč poizkusil Sabitzer, a je Oblak žogo odbil v kot, po tem pa je do strela z glavo prišel še Gregoritsch, a meril čez gol.

V 65. minuti je končno poizkusila tudi Slovenija. V kazenskem prostoru je do žoge prišel Kurtić, se obrnil in streljal, a izsilil samo kot. Po tem je do strela od daleč prišel rezervist Zajc. Žal je meril visoko nad gol Avstrije. V 69. minuti je Kek menjal še drugič. Nerazpoloženega Verbiča je zamenjal z drugim napadalcem Robertom Berićem. To je bilo do 79. minute, ko je Kek menjal še zadnjič in na igrišče namesto Krhina poslal Denisa Popovića, tudi vse, kar je bilo omembe vrednega. Slovenci niso pokazali nič, Avstrijci pa so še naprej lepo kombinirali in imeli tekmo povsem pod kontrolo. V 87. minuti je po samostojnem prodoru sicer poizkusil Iličić, a streljal preslabo, tako da avstrijski vratar ni imel težav, da bi bilo vse skupaj še slabše, pa je minuto za tem s komolcem, ki je končal v glavi Sabitzerja, poskrbel Popović in si prislužil rdeč karton.

Slovenci niso znali ustaviti razigranih Avstrijcev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenijo lahko reši še čudež, ki pa si ga niti ne zasluži

Do konca tekme se izid ni spremenil. Avstrija, ki je nastopila brez dveh svojih najboljših nogometašev, je povsem nadigrala Slovenijo, ji odčitala lekcijo v vseh prvinah nogometne igre in prišla do zaslužene zmage, s katero si je dve tekmi pred koncem kvalifikacij nabrala pet točk prednosti pred njo in s tem Sloveniji zaprla vrata do naslednjega evropskega prvenstva. Da bi bilo vse skupaj še slabše, pa je Keka po koncu tekme dočakala še slaba novica iz Varšave, kjer je Poljska premagala Severno Makedonijo z 2:0 in si že zagotovila Euro 2020.

Slovenija kanček možnosti še ima, a bi se za kaj takega moral zgoditi čudež. Morala bi premagati Latvijo doma in Poljsko v gosteh, ob tem pa bi morala Avstrija, ki je tokrat navdušila, novembra pa bo verjetno spet lahko računala na Alabo in Arnautovića, izgubiti obe tekmi, ki sta pred njo. Najprej z Makedonci doma, potem pa še z obubožana Latvijo v gosteh. Dovolj ji je že točka. Spomnimo. Če bosta Avstrija in Slovenija ob koncu točkovno izenačeni, šteje izkupiček medsebojnih tekem. Na obeh pa je tokrat zmagala Avstrija. Keku in njegovim fantom je spodrsnilo, to lahko trdimo že danes. Pa ne samo to, kaj več si po tem, kar so pokazali, niso niti zaslužili. Po vodi je splavala še ena priložnost ...

Slovenija : Avstrija 0:1 (0:1)

Štadion Stožice, gledalcev 15.108. Sodnik: Cüneyt Cakir. Pomočnika: Bahattin Duran in Tarik Ongun; Ali Palabiyk (vsi Turčija). Delegat: Pavel Kolev (Bolgarija)



Strelec: 0:1 Posch 21.



Slovenija: Oblak; Balkovec, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Krhin (od 79. Popović), Kurtić; Verbič (od 69. Berić), Iličić, Bezjak (od 61. Zajc); Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Avstrija: Stankovic; Ulmer, Hinteregger, Dragović, Posch; Ilsanker, Baumgartlinger; Lazaro (od 88. Trimmel), Sabitzer (od 92. Kainz), Laimer; Gregoritsch (od 83. Onisiwo). Selektor: Franco Foda.



Rdeč karton: Popović 88. (Slovenija).

Rumeni kartoni: Struna 16. (Slovenija), Ulmer 36. (Avstrija), Bezjak 57. (Slovenija), Hinteregger 64. (Avstrija)., Laimer 87. (Avstrija).