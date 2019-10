Slovenija še upa. Euro 2020 še ni izgubljen, a …

Slovenska nogometna reprezentanca se je po domačem porazu z Avstrijo (0:1) znašla v nehvaležnem položaju. Nastop na evropskem prvenstvu bi si lahko zagotovila le še v primeru izjemnega čudeža, če bi ji šli na roko tekmeci in do konca kvalifikacij poskrbeli za senzacionalen razplet na preostalih tekmah. Ali Kekova četa sploh še verjame v takšen scenarij?

Matematika pravi, da Slovenija še ni rekla zadnje v boju za Euro 2020. Poljska si je prva v skupini G že zagotovila nastop na največjem tekmovanju, kar jih prireja Evropska nogometna zveza (Uefa), na dobri poti, da prevzame vstopnico za evropsko prvenstvo, pa je tudi Avstrija.

Avstrija si je priigrala zaključni žogici

Slovenija je v kvalifikacijah za EP 2020 dvakrat ostala praznih rok proti Avstriji. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Severni sosedje Slovenije so po dragoceni zmagi v Stožicah (1:0) od končne nagrade oddaljeni le še nekaj milimetrov. Pred Severno Makedonijo in Slovenijo imajo pet točk prednosti, tako da lahko vse dvome o tem, kdo se bo poleg Poljakov iz skupine G uvrstil na Euro, odpravijo že na prihodnjem dvoboju, na katerem sploh ne potrebujejo zmage, ampak zgolj točko.

Če bodo Avstrijci 16. novembra na Dunaju ostali neporaženi proti Severni Makedoniji, bodo že lahko odpirali šampanjec in nazdravljali rekordnemu dosežku, saj niso še nikoli dvakrat zapored nastopili na evropskem prvenstvu. Če bi se Avstrijcem zalomilo, se jih ne bi loteval obup, saj bi imeli na voljo še eno zaključno žogico. In še vsaj na papirju lažjo nalogo, ki jih čaka v zadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa. Gostovali bodo pri skromni Latviji. Tudi v Rigi, kjer domuje izbrana vrsta Slaviše Stojanovića, ki je nanizala že sedem porazov in se zasidrala na dnu razpredelnice, bi Avstrijcem za potrditev sanj o nastopu na Euru zadostovala že točka.

Kakšni čudeži bi morali iti na roko Sloveniji?

Severna Makedonija bi morala za "sanjski slovenski" scenarij 16. novembra premagati Avstrijo na Dunaju. Foto: Reuters Če bi se hotela Slovenija čudežno "pet minut pred dvanajsto" dokopati do velikega tekmovanja, bi se moralo tako v njen prid razplesti ogromno presenetljivih rezultatov. Ne pozabimo, Slovenija za Avstrijo zaostaja pet točk, z njo pa ima tudi slabše razmerje medsebojnih tekem (z 0:1 je izgubila tako v Celovcu kot tudi v Ljubljani).

Avstrija bi morala torej novembra dvakrat ostati praznih rok, Severna Makedonija bi morala najprej v gosteh ugnati Avstrijce, nato pa v Skopju nikakor ne bi smela premagati Izraela. Slovenija pa bi morala najprej upravičiti vlogo favorita proti Latviji, kar ne bi smel biti prehud zalogaj, saj so Stojanovićevo zasedbo v gosteh nadigrali kar s 5:0, nato pa v Varšavi spraviti na kolena še vodilno Poljsko. Matematika torej pravi, da se Slovenija še lahko uvrsti na Euro, a so možnosti minimalne.

Zajc še ni obvestil Makedonca

Kako pa o možnostih razmišljajo v slovenskem taboru? Miha Zajc si je še v prejšnji sezoni pri Fenerbahčeju delil slačilnico z mladim makedonskim asom Eljifom Elmasom. Če bi ga nekdanji soigralec razveselil z zmago Severne Makedonije na Dunaju, Slovenija pa bi v predzadnjem krogu ugnala Stojanovićevo Latvijo …

Miha Zajc po porazu z Avstrijo:

"Eljifa o tem še nisem obvestil," se je nasmehnil Primorec, ko smo ga povprašali o možnosti čudežnega razpleta s srečnim koncem za Slovenijo. "Na naslednji zbor moramo priti z željo, da dobimo obe tekmi, potem pa, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Moramo pa začeti zmagovati, da dobimo zmagovalno miselnost," je poudaril Slovenec, ki pri turškem klubskem velikanu v tej sezoni ne dobiva veliko priložnosti za nastop.

Podobno kot Zajc Elmasa, dvakratnega strelca na četrtkovi tekmi v Skopju, bi lahko o tem, da bi Severna Makedonija prihodnji mesec naredila uslugo Sloveniji in v gosteh premagala Avstrijo, Petar Stojanović govoril s soigralcem pri zagrebškem Dinamu Arijanom Ademijem. Asistentom pri drugem zadetku v slovenski mreži in bratrancem Agima Ibraimija. Ljubljančan je bil po porazu z Avstrijo tako razočaran, da je že odpisal možnost čudeža. "Izgubili smo bitko za evropsko prvenstvo. Na žalost so se kvalifikacije za nas že končale, bomo pa poskušali dobiti obe tekmi in videli, kaj bo to prineslo za konec."

Selektor Kek težko verjame v čudež

Slovenski nogometaši se bodo na naslednji tekmi 16. novembra spopadli z zadnjeuvrščeno Latvijo. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida O tem, da je Slovenija ostala brez možnosti za Euro, je potožil tudi Roman Bezjak. "Vemo, da je zdaj vse izgubljeno. A tako je pač v nogometu. Tako kot septembra mogoče ni nihče pričakoval dveh zmag, tudi zdaj ni nihče pričakoval dveh porazov," je dejal Korošec, prvi vratar slovenske reprezentance Jan Oblak, ki je proti Avstriji nosil kapetanski trak, pa je priznal, da se je bolj ali manj že pomiril z dejstvom, da prihodnje leto ne bo zaigral na velikem tekmovanju.

"Te kvalifikacije smo že odpisali. Do konca kvalifikacij imamo konec koncev še možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo, a niso preveč realne. Kar pa zadeva ekipo in igralce, bomo novembra vsi prišli na priprave z željo, da bi igrali in zmagali na obeh tekmah," je napovedal čuvaj mreže, najbolj cenjen slovenski nogometaš na svetu.

O tem, da matematika med kandidate za nastop na Euru 2020 še vedno uvršča Slovenijo, je po tekmi v slačilnici spregovoril selektor Matjaž Kek. "Selektor nam je rekel, naj damo glavo gor in odigramo še ti dve tekmi. Dokler še ni matematično odločeno, še imamo možnosti. Pa tudi po tem, če bi ostali brez možnosti, še vedno igramo za grb," je dejal Jure Balkovec.

Slovenska nogometna reprezentanca je nazadnje na velikem tekmovanju nastopila pred devetimi leti. Foto: Vid Ponikvar

Njegov selektor vendarle ne pričakuje senzacije. "Če smo pošteni, je to realno težko pričakovati. Avstrija ima dve zaključni žogici in težko je pričakovati, da se bo karkoli zgodilo. Mi moramo razmišljati o sebi. Iz dobre situacije, v kateri smo bili, smo zdaj prišli v slabo. V teh kvalifikacijah smo igrali toplo-hladno. Če ekipa želi oditi na veliko tekmovanje, mora biti konstantna. Mi to nismo," je povedal 58-letni Mariborčan, zadnji slovenski selektor, ki je vodil izbrano vrsto na velikem tekmovanju.

Bilo je leta 2010, ko je Slovenijo od napredovanja v osmino finala svetovnega prvenstva delilo le nekaj minut. Po spektaklu, ki je prvič potekal na jugu Afrike, se je začelo obdobje čakanja na novo priložnost, da bi se Slovenija spet družila z elito. Tako dolgega niza čakanja v obdobju državne samostojnosti še ni bilo. Kakor je razbrati iz besed slovenskih reprezentantov, je priložnost za nastop na Euru 2020 zapravljena. Naslednja se bo ponudila kmalu, ko bo Slovenija vstopila v kvalifikacije za SP 2022 v Katarju.