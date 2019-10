Jan Oblak napovedal spremembe v reprezentanci

Po septembrski akciji je izgledalo prelepo. Slovenija je bila v kvalifikacijski skupini G na drugem mestu, ki zagotavlja nastop na velikem tekmovanju. Niz udeležb na velikem tekmovanju v letih 2000 (EP) in 2010 (SP) je kar klical po nadaljevanju. Da bi se slovenska izbrana vrsta družila z elito tudi leta 2020 in tako na vsako okroglo letnico zaigrala z najboljšimi.

Žal pa se ji načrti niso uresničili. Kekovi zasedbi se po dveh oktobrskih porazih v Skopju in Ljubljani ne obeta nič dobrega. Prednost pred Avstrijo je izpuhtela, zdaj so ji severni sosedje ušli že za štiri točke, pred Slovenijo je tudi Severna Makedonija, Poljska pa se je že uvrstila na Euro. V uteho ali ne, je lahko Sloveniji le podatek, da je edini poraz doživela prav v Stožicah.

V teoriji mogoče, realno pa ne

Škofjeločan očitno prihodnje leto ne bo prvič nastopil z reprezentanco na velikem tekmovanju. Foto: Peter Podobnik/Sportida V Ljubljani, kjer so izbranci Matjaža Keka do tekme z Avstrijo večinoma premagovali tekmece, tokrat pa temu naredili izjemo. Severni sosedje so zmagali z 1:0, nadaljevali vedno daljši niz neporaženosti, Sloveniji pa prekrižali načrt, da bi še naprej odločala sama o svoji usodi glede preboja na Euro. Zdaj lahko Kekove izbrance reši le še čudež, saj mora Avstrija novembra nujno izgubiti tako z Makedonci kot v teh kvalifikacijah povsem nemočnimi Stojanovićevi Latvijci, Slovenija pa do konca osvojiti vseh šest točk.

''Teoretično imamo še možnosti, realno pa skoraj ne. Treba je dati glavo gor, razmišljati za naprej, sestavljati ekipo za naprej, in gledati pozitivno v prihodnost. Druge ni,'' je po prvem domačem porazu v kvalifikacijah za EP 2020 poudaril Jan Oblak. 26-letni Škofjeločan, ki spada med najboljše vratarje na svetu in je najbolj spoštovan slovenski nogometaš, prepoznaven vsepovsod.

Po porazu so si pogledali v oči

Razprodane tribune v Stožicah so videle prvi domači poraz Slovenije v teh kvalifikacijah. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Z madridskim Atleticom že dalj časa spada med najboljše v Španiji, uvrstil se je tudi v finale lige prvakov, osvojil evropsko ligo in superpokal, v finalu lige Europa je zaigral tudi z Benfico. Za popolno zadovoljstvo manjkajo le uspehi z reprezentanco, kjer se mu želja, da bi nastopil na velikem tekmovanju, prihodnje leto očitno še ne bo uresničila.

''Občutek je slab, razočaranje je veliko. Po koncu tekme smo se v slačilnici vsi pogledali v oči. Zavedamo se, da nismo naredili dovolj v obeh tekmah (gostovanje v Severni Makedoniji in domača tekma z Avstrijo) za kaj več. Da nismo naredili tega, kar smo septembra. Na igrišču nismo stali na tak način, nismo se tako borili kot septembra. Pred ali po tekmi je lahko govoriti, a tega na igrišču nismo pokazali. Razočarani smo, a je treba dati glavo gor in iti naprej,'' je kot pravi kapetan iskal razloge, zakaj Slovenija na dvoboju, na katerem se je odločalo tako veliko, ni pokazala vsega, kar zna. V nadaljevanju je spregovoril o marsičem …

O končnem (ne)uspehu v kvalifikacijah za EP 2020 …

''Zavedamo se, da smo te kvalifikacije že odpisali. Proti Avstriji nista manjkala ne želje, ne borba. Mogoče so proti Makedoniji manjkale določene stvari, kot sta pristop in borba, proti Avstriji pa niso. Na tekmah proti kvalitetnim tekmecem to vedno ni dovolj za uspeh. Z borbo in pristopom te ponavadi nagradi tudi sreča, a ne na vseh tekmah. Mogoče na eni ali pa dveh, ne pa desetih tekmah. Na daljši rok je potrebno prikazati boljšo igro, odigrati bolj povezano, prihajati v več priložnosti in na tak način imeti kontinuiteto v rezultatu. Kar se tiče borbe in želje, se kar se tiče tekme z Avstrijo ne da nobenemu očitati. Na žalost to ni bilo dovolj. Pogrešali smo določeno kakovost v igri, kakovost v kontinuiteti čez celotne kvalifikacije, da bi si zaslužili uvrstitev na evropsko prvenstvo.''

Slovenska reprezentanca se bo prihodnji konec pomerila še z Latvijo v Ljubljani in Poljsko v Varšavi. Poljaki so se že uvrstili na Euro 2020. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

O tem, ali je reprezentanca po septembrskih zmagah preveč poletela …

''Nismo poleteli. Že od začetka kvalifikacij, od prve tekme, sem razmišljal o evropskem prvenstvu. Še preden se je vse začelo, sem razmišljal podobno kot septembra. Tako kot junija ali marca. V moji glavi se ni to nič spreminjalo, nisem bil v nobeni evforiji. Zavedal sem se, da je pred nami težka pot, da ne bo preprosto. Septembra smo pokazali, da je mogoče, da so ljudje in tudi vi mediji dobili ta občutek, da se dogaja nekaj pozitivnega, ampak oktobra tega nismo nadgradili. Če smo realni, si pač nismo zaslužili boljših rezultatov. Nismo si zaslužili večjega števila točk od tega, kot ga imamo.''

O tem, kako so potekale priprave na oktobrski tekmi …

''Niso bilo nič drugačne od prejšnjih. Vsi smo se zavedali, da odhajamo na težko gostovanje v Severno Makedonijo, potem smo se pogovarjali in vedeli, kaj nas čaka. Na koncu nismo prestali tega preizkusa. Proti Avstriji smo vedeli, da je treba zmagati. Borili smo se, pokazali željo, a pogrešali kakovost v igri. Pogrešali smo preveč stvari, da bi se rezultat obrnil v našo korist.''

Po dvoboju, ki je Avstriji prinesel tri dragocene točke, je bilo vroče na zelenici. Slovenski soigralci so morali umirjati Jasmina Kurtića. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

O tem, kako je bilo po tekmi v slačilnici slovenske reprezentance …

''Da bi se veliko pogovarjali, se nismo. Vsi se zavedamo, da ni bilo dovolj. Razočarani smo. Ko pa vidiš, da si daleč od tega cilja, je še težje, a nimaš kaj. V naslednji akciji bomo analizirali določene stvari, kot smo jih vedno do zdaj. Danes niti ni bil pravi trenutek, da bi se veliko pogovarjali. Verjamem, da bomo novembra govorili tudi o teh stvareh. Vsi skupaj se razumemo dobro in si povemo v obraz to, kar si mislimo. Novembra bo verjetno nekaj stvari novih, ker jih bomo skušali razčistiti. Poizkušali bomo nekatere stvari speljati na dobro pot za naprej.''

O novembru, ko čakata Slovenijo še domača tekma z Latvijo in gostovanje na Poljskem …

''Do konca kvalifikacij imamo konec koncev še možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo, a niso preveč realne. Kar pa se tiče ekipe, igralcev, bomo novembra vsi prišli na priprave z željo, da bi igrali in zmagali obe tekmi. Kar se tiče vzdušja na stadionu, neke atmosfere okrog nogometa v Sloveniji, verjamem, da bo spet malce padla, a je to nekaj povsem normalnega in razumljivega. Ko rezultati niso najboljši, tudi vzdušje na tribunah ni najboljše.''

Oblak je pričakoval, da bo turški sodnik v prvem polčasu za prekršek Andreasa Ulmerja nad Romanom Bezjakom prejel rdeči, ne pa rumeni karton. Foto: Peter Podobnik/Sportida

O tem, kako je od turškega sodnika Cuneyta Cakirja zahteval, da Avstrijcu za prekršek nad Romanom Bezjakom pokaže rdeči karton …

''Normalno. Ne samo jaz, tudi ostali soigralci so zahtevali rdeči karton, ker je bila noga Avstrijca res visoka. Res, da mu je spodrsnilo, ampak se je tako odločil. Tekma je že mimo, to je bila odločitev sodnika, ki jo je potrebno sprejeti. Karkoli boš rekel na to, ne boš ničesar spremenil. Poizkušal sem mu po najboljših močeh razložiti, da je bil to prekršek za rdeči karton, ampak če se sodnik tako odloči, potem njegova odločitev ostane. To se ne da spremeniti.''

O tem, da se kot kapetan več pogovarja s sodniki kot sicer …

''To niti nima povezave. Biti kapetan ali ne kapetan. V določenih primerih ti sodnik ne pusti iti izven kazenskega prostora, v tem primeru pa greš lahko malce dlje od gola. A to ni velika stvar, ki bi spremenila potek tekme.''

Avstrijci so prva reprezentanca, ki je v tem ciklusu v gosteh osvojila Stožice. Foto: Vid Ponikvar

O tem, kakšna bo ekipa na novembrski reprezentančni akciji …

''Nisem tukaj, da bi izbiral, kdo bo igral, kdo bo prihajal, kdo pa ne. Verjamem pa, da selektor išče in gleda vse opcije, ki so na voljo. Verjamem da išče najboljše, kar jih potrebuje v tistemu trenutku. Upam, da se bo v prihodnosti, kar je najbolj pomembno za Slovenijo, ustvarila dobra ekipa. Čeprav zdaj mislim, da ni slaba, verjamem, da se lahko spravimo še na višjo raven. Da bi nekako ekipni duh pomagal do boljših rezultatov, kot jih imamo trenutno. Verjamem in gledam pozitivno v prihodnost. Zavedam se, da ne bo lahko. Težko bo, ampak verjamem, da bo boljše, kot je bilo zdaj. Če ne drugega, je treba gledati septembrsko akcijo, se na njo naslanjati, in nadaljevati v tej smeri.''