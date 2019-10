Avstrijec pokosil Bezjaka in šokiral celo rojake: Sploh ni bilo tako dramatično #video

Turški delivec pravice Cüneyt Cakir spada med najboljše evropske nogometne sodnike. Sodil je na številnih največjih tekmah, nekajkrat pa dvignil nemalo prahu s spornimi odločitvami, zlasti v ligi prvakov. V ne najlepšem spominu so ga ohranili tudi nekateri klubski velikani, na primer Manchester United in Bayern, v nedeljo pa se je zameril tudi navijačem slovenske izbrane vrste.

V prvem polčasu je spregledal igranje z roko Avstrijcev v njihovem kazenskem prostoru, nato pa prekrška Andreasa Ulmerja, ki je s podplatom nevarno krenil v koleno presenečenega Romana Bezjaka in ga pokosil na tla, ni uvrstil med tiste, ki prinašajo neposredno izključitev.

Oblak zahteval rdeči karton

"Ne samo jaz, tudi drugi soigralci so zahtevali rdeči karton, ker je bila noga Avstrijca res visoka," je po bolečem porazu Slovenije, s katerim se je bolj ali manj že poslovila od sanj o nastopu na Euru 2020, dejal Jan Oblak. Kapetan Slovenije, ki je na dvoboju z Avstrijo v odgovorni vlogi nadomeščal poškodovanega Bojana Jokića, je pričakoval, da se bo Cakir, ki ga dobro pozna z največjih evropskih klubskih tekem, odločil drugače.

Avstrijec meni, da si ni zaslužil strožje kazni

Turek Cuneyt Cakir je Andreasu Ulmerju pokazal rumeni karton in razbesnel slovenske navijače. Foto: Reuters Da bi lahko to spremenilo potek dogodkov na igrišču in da so imeli takrat veliko sreče, priznavajo tudi avstrijski mediji. Tako so razmišljali tudi pri portalu Spox Austria in ponudili razmišljanje Ulmerja, ki je s svojim agresivnim posredovanjem spravil ob živce prepolne tribune stoženskega stadiona. Njegove besede so začudile tudi Avstrijce, saj so športno priznali, da bi lahko 33-letni branilec Red Bull Salzburga prejel tudi rdeči karton.

"Ker sem udaril tekmeca malce višje, je rumeni karton zadovoljiva kazen. Poskušal sem pritisniti na tekmeca, nato mi je malce spodrsnilo, tako da sem udaril v njega. Sploh ni bilo tako dramatično, saj je lahko normalno nadaljeval tekmo," je dejal izkušeni rdeči bik, ki mu je turški sodnik pokazal le rumeno kazen.

"Udaril me je ravno na tisto mesto, kjer imam težave. Zelo me je bolelo, nato pa je bolečina popustila. Bomo videli, kako bo v ponedeljek, ko se vse skupaj ohladi," je dejal Bezjak, ki je sprva obležal v groznih bolečinah, nato pa je le lahko nadaljeval srečanje.

Noče govoriti o sodnikih in iskati alibija

Avstrijski mediji so priznali, da so jo, kar zadeva sojenje, v nedeljo odnesli zelo dobro, saj bi lahko Turek pokazal tudi na belo točko zaradi igranja z roko napadalca Augsburga Michaela Gregoritscha. "Mogoče nam sodnik ni šel najbolj na roko. Neke odločitve nam niso bile po godu, a ne glede na to ni odigral ključne vloge pri porazu, ampak mi sami. Preprosto nismo bili na pravši ravni. Avstrijci so bili boljši," je Miha Zajc, ki dobro pozna Cakirja, saj pogosto sodi v turškem prvenstvu, prepričan, da sodnik ni neposredni krivec za neuspeh Kekove čete in da se ne sme tako razmišljati.

"Bila je trda tekma. Če pogledamo na vse strani, tudi na kakšno sodniško odločitev, si poraza nismo zaslužili. Nismo pa si zaslužili niti zmage," je po prvem domačem porazu Slovenije v kvalifikacijah za EP 2020 dejal Jure Balkovec in dodal, da je, kakor je slišal, sodnik pozabil dosoditi čisto 11-metrovko za Slovenijo. "A nočem zdaj govoriti o sodnikih in iskati alibija," je želel pozornost preusmeriti drugam. Zlasti na nemoč Slovenije pri poskusih prebijanja avstrijske obrambe, del katere je bil tudi Ulmer. Če bi moral v 36. minuti predčasno pod prho - takrat je Slovenija zaostajala z 0:1 -, bi bilo lahko marsikaj drugače. Kdo ve.

Ker se to ni zgodilo, nimajo kaj

Dvoboj v Stožicah sta si ogledala tudi predsednik Slovenije Borut Pahor in prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Foto: Vid Ponikvar "Težko bi govoril, ali je sodnik kriv ali ne. Če bi dosodil kazenski udarec ali pa rdeči karton, bi se tekma povsem obrnila. A to bi lahko govorili le, če bi se res zgodilo. Ker pa se ni zgodilo, smo izgubili in nimamo kaj," je svoje mnenje o spornih sodniških odločitvah predstavil še Petar Stojanović. Bil je potrt, saj je Slovenija zapravila imenitno priložnost, da bi še vedno sama odločala o svoji usodi na poti do EP 2020.

"Na žalost so kvalifikacije za nas končane. Poskušali bomo dobiti zadnji tekmi, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo na koncu," je dejal Ljubljančan, ki je tako še drugič v tem ciklusu moral čestitati severnim sosedom za tesno zmago z 1:0.

Za zmago, s katero je Kekova četa skoraj že izpadla iz boja za Euro 2020. Po njej so se misli navijačev še vedno vračale v 36. minuto, ko je turški sodnik, ki ga je v živo spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, segel v žep, a na začudenje domačega občinstva izvlekel le rumeni karton. "Imeli smo srečo," so še zapisali pri Spoxu.