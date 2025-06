V Bruslju so presodili, da Bolgarija izpolnjuje štiri t. i. konvergenčne kriterije – inflacijski in javnofinančni kriterij, kriterij stabilnosti tečaja nacionalne valute lev glede na evro ter kriterij višine dolgoročnih obrestnih mer.

Kot so v najnovejšem konvergenčnem poročilu zapisali pri ECB, je povprečna medletna inflacija v 12 mesecih do vključno letošnjega aprila dosegala 2,7 odstotka, kar je tik pod referenčno 2,8-odstotno stopnjo. Javnofinančni primanjkljaj je bil lani s tremi odstotki BDP natančno na dovoljeni zgornji meji, javni dolg pa je bil s 24 odstotki BDP globoko pod referenčno 60-odstotno mejo.

Bolgarija sprejela vse potrebne zakonodajne elemente

Bolgarija je od julija 2020 tudi del mehanizma fiksnega deviznega tečaja nacionalne valute lev glede na evro (ERM II) in bančne unije. ECB ugotavlja, da lev v zadnjih dveh letih ni odstopal od osrednjega tečaja 1,95583 leva za evro. Dolgoročne obrestne mere pa so bile med lanskim majem in letošnjim aprilom s 3,9 odstotka precej pod 5,1-odstotno referenčno ravnjo.

Evropska komisija je obenem presodila, da je Bolgarija sprejela tudi vse potrebne zakonodajne dokumente ter da izpolnjuje tudi kriterije gospodarske konvergence na področju trga blaga, trga dela in finančnega trga.

ECB je medtem v svojem poročilu navedla tudi, katere strukturne reforme in druge ukrepe, npr. na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, mora ta balkanska članica EU v prihodnje še izpeljati. "Da bi dosegla pogoje za dolgoročno vzdržno konvergenco v okviru evrskega območja, potrebuje Bolgarija ekonomske politike, ki krepijo stabilnost, in široko zastavljene strukturne reforme," so zapisali v Frankfurtu.

Evropska komisija je na podlagi pozitivne ocene zdaj pripravila predlog sklepa in uredbe o uvedbi evra v Bolgariji, ki ga bodo morali potrditi predstavniki članic v okviru Sveta EU. Svoje mnenje bosta pred tem morala dati še Evropski parlament in ECB.

Državljani protestirali

Je pa vprašanje uvedbe evra v Bolgariji politično vroče vprašanje. Že februarja je v Sofiji več tisoč protestnikov, večinoma podpornikov skrajne desnice, protestiralo proti načrtom države, da se z letom 2026 pridruži območju z evrom. Pri tem so se spravili nad poslopje predstavništva EU, ki so ga obmetavali z različnimi predmeti in polivali z rdečo barvo.

Podoben protest je bil tudi prejšnjo soboto. Nasprotniki uvedbe evra – poleg nacionalistične in prorusko usmerjene skrajne desnice so to tudi nekatere nevladne organizacije – opozarjajo, da bo prevzem skupne valute privedel do višjih cen in da bo s tem suverenost države okrnjena. Pozivajo tudi k referendumu o tem vprašanju.

Če se bo Bolgarija vendarle odločila, da evro prevzame s 1. januarjem 2026, bo postala 21. članica evrskega območja. Evra poleg Bolgarije še niso uvedle Danska, Švedska, Poljska, Češka in Madžarska. Z izjemo Danske, ki si je zagotovila izjemo, a je njena krona že dolgo časa vezana na evro, so preostale države na papirju uradno zavezane prevzemu skupne valute, a bodisi ne izpolnjujejo kriterijev zanj bodisi za tak korak ni politične volje.