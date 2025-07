Na Siol.net smo pripravili zabaven in slikovit kviz Uganite, katera gora ali hrib je na fotografiji, ki bo na preizkušnjo postavil vaše znanje slovenskih vrhov. V vsakem vprašanju vas čaka čudovita fotografija hriba ali gore, vi pa morate uganiti, za katero goro ali hrib gre.

Ne glede na to, ali ste izkušeni planinec, ljubitelj narave ali le radoveden bralec, vas vabimo, da se preizkusite. Morda odkrijete tudi kakšen nov vrh, ki bo vaša naslednja planinska destinacija!

Vabljeni k reševanju 🔗 Uganite, katera gora ali hrib je na sliki?

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali deset srečnežev, ki bodo prejeli paket izdelkov Eva, ki jih podarja Podravka.

Ne pozabite!



Veliko sreče vam želimo!