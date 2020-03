Prekrasna novica za Samirja Handanovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podaljšanje pogodbe z Interjem do leta 2022

Slovenski nogometni vratar Samir Handanović bo po poročanju italijanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport kmalu podaljšal pogodbo z milanskim Interjem do poletja 2022. Ljubljančan je bil v prejšnji sezoni razglašen za najboljšega čuvaja mreže v serie A, z Interjem pa se v tej sezoni poteguje za naslov italijanskega prvaka in zmagovalca evropske lige.

Izkušeni Slovenec, ki bo čez štiri mesece dopolnil 36 let, je prejel novo priznanje za izjemne predstave. Samir Handanović še vedno spada med najboljše vratarje na svetu. V prejšnji sezoni je bil nagrajen s priznanjem za najboljšega čuvaja mreže v serie A, ki ga ni prejel prvič v karieri. Odlično mu gre tudi v tej sezoni. Je kapetan Interja, velikana italijanskega klubskega nogometa, ki v vsako sezono vstopa z ogromnimi cilji.

Vodstvo kluba mu tako zaupa, da želi z njim v bližnji prihodnosti podaljšati zvestobo. Handanović je po aktualni pogodbi vezan na Inter do junija 2021, po novem podaljšanju, ki ga velja po poročanju La Gazzetta dello Sport pričakovati do poletja, pa bo ostal na San Siru vsaj do leta 2022.

Kapetan Interja prosi navijače: Ostanite doma

Inter razmišlja tudi o rezervnem vratarju, ki bi bil v stalni pripravljenosti, če bi se Handanoviću pripetile podobne težave, kot so se pred kratkim, ko je zaradi zlomljenega mezinca na levi roki preskočil kar nekaj tekem. Takrat je mesto prvega vratarja prevzel 34-letni Daniele Padelli, a ni navdušil navijačev. Kot največja kandidata za prihod v Milano se omenjata 25-letni Argentinec Juan Musso iz Udineseja ter 22-letni Romun Ionut Radu, ki brani kot posojen vratar Interja za Parmo.

Handanović je pred kratkim nagovoril javnost in kot kapetan Interja poslal sporočilo o pomembnosti spoštovanja ukrepov v boju proti širjenju izbruha koronavirusa. ''Zavedajmo se pomembnosti trenutka! Uživajmo v družinskem krogu in ostanimo doma,'' je dejal Handanović in hkrati pozval javnost, naj se pridruži akciji zbiranja finančnih prispevkov za pomoč milanski bolnišnici Sacco, ki v času pandemije koronavirusa poka po šivih.