Peklenski žreb EP 2020: Francozi, Nemci in Portugalci v isti skupini

Žreb skupinskega dela EP 2020 v Bukarešti je poskrbel za zanimiv razplet. Na Euru bo nastopilo 24 ekip, znanih udeleženk pa je le 20. Žreb je tako potekal še pred koncem dodatnih kvalifikacij, ki bodo potekale marca 2020. Tisti, ki bo v play-offu najboljši v skupini A, bo naletel na peklensko skupino, v kateri so aktualna evropska prvakinja Portugalska, svetovna prvakinja Francija in velesila Nemčija. Svetovna podprvakinja Hrvaška je pristala v skupini D z Anglijo, Češko in zmagovalcem play-offa C, v katerem je ena izmed mogočih tekmic tudi Srbija.

Skupine EP 2020 in prizorišča: Skupina A (Baku/Azerbajdžan, Rim/Italija):

Italija, Švica, Turčija, Wales Skupina B (Köbenhavn/Danska, St. Peterburg/Rusija):

Belgija, Danska, Finska, Rusija Skupina C (Amsterdam/Nizozemska, Bukarešta/Romunija):

Avstrija, Nizozemska, Ukrajina, play-off D* (Gruzija, Belorusija, Severna Makedonija, Kosovo) Skupina D (London/Anglija, Glasgow/Škotska):

Anglija, Češka, Hrvaška, play-off C (Norveška, Srbija, Škotska, Izrael) Skupina E (Dublin/Irska, Bilbao/Španija):

Poljska, Španija, Švedska, play-off B (BiH, Severna Irska, Slovaška, Irska) Skupina F (München/Nemčija, Budimpešta/Madžarska):

Francija, Nemčija, Portugalska, play-off A* (Islandija, Romunija, Bolgarija, Madžarska)



Če bi Romunija zmagala v play-offu lige A, bi igrala v skupini C kot gostiteljica, saj bo Euro 2020 potekal tudi v Bukarešti, in bi se zmagovalec play-offa lige D preselil v skupino F. V dodatnih kvalifikacijah si lahko nastop na domačih tleh na EP 2020 zagotovijo tudi Škotska (skupina D), Irska (skupina E) in Madžarska (skupina F).

Romunska prestolnica je kot ena izmed 12 prizorišč evropskega prvenstva v nogometu leta 2020 v soboto gostila žreb skupinskega dela. Evropsko prvenstvo bo leta 2020 prvič v zgodovini potekalo v več kot dveh državah. Francoz Michel Platini, predhodnik Aleksandra Čeferina na predsedniškem sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa), je pred leti prižgal zeleno luč za idejo, v kateri bi Euro potekal po celotni stari celini. Tako bodo najboljši nogometaši Evrope nastopili v kar 12 različnih državah.

Selektorji evropskih velesil - Portugalske, Francije in Nemčije - se bodo pomerili v skupini F. Dvoboji se bodo igrali v Münchnu in Budimpešti. Foto: Reuters

Zaradi znanih prizorišč v skupinskem delu EP 2020 in seznama 20 udeležencev Eura, ki so si to zagotovili v skupinskem delu kvalifikacij (Slovenija je v skupini G zasedla četrto mesto in ostala brez možnosti za nastop, saj zaradi skromnega učinka v lanski ligi narodov ni pridobila možnosti nastopa v dodatnih kvalifikacijah), je bila sestava skupin deloma znana že pred začetkom žreba.

Odzivi selektorjev Francije, Nemčije in Portugalske po tem, ko so spoznali, da se bodo v skupini F merili med sabo:

That moment when Portugal, France & Germany are drawn in the same group 😅#EURO2020 pic.twitter.com/C1wtz76mRU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Pri žrebu so pomagali legendarni nogometaši, ki se lahko pohvalijo z vrhunsko kariero in številnimi lovorikami ter prihajajo iz držav, ki se lahko pohvalijo z naslovom evropskega prvaka. To so Španec Iker Casillas, Nemec Philipp Lahm, Danec John Sivabaek, Francoz Marcel Desailly, Portugalca Ricardo Carvalho in Joao Mario, Grk Theodoros Zagorakis, Čeh Karel Poborsky, Nizozemec Ruud Gullit, Italijan Francesco Totti in Rus Andrej Aršavin.

Pri žrebu je pomagalo veliko znanih nogometnih imen. Foto: Reuters

Kako so bili pred žrebom sestavljeni bobni? Prvi boben: Italija, Belgija, Anglija, Nemčija, Ukrajina in Španija

Drugi boben: Francija, Poljska, Švica, Hrvaška, Nizozemska in Rusija

Tretji boben: Portugalska, Turčija, Avstrija, Danska, Švedska, Češka

Četrti boben: Finska, Wales, play-off A, play-off B, play-off C, play-off D

Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za EP 2020 izpustila priložnost, da bi nastopila na velikem tekmovanju. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Na Euru 2020 bo nastopilo 24 reprezentanc, zadnje štiri bodo podale dodatne kvalifikacije konec marca 2020, v igri pa je še 16 izbranih vrsti, razdeljenih v šest skupin s po štirimi ekipami. V osmino finala bo napredovalo 16 ekip; dve najboljši iz vsake skupine ter štiri najuspešnejše tretjeuvrščene ekipe. Takšen tekmovalni format je bil prisoten že leta 2016 v Franciji.

Na Euru 2020 bi lahko podobno kot na EP 2016 nastopile vse slovenske sosede. Avstrija, Hrvaška in Italija so si že zagotovile vozovnico (Italija bo kot sogostiteljica skupine B igrala domače tekme v Rimu), Madžarska pa si lahko nastop zagotovi v play-offu.

Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto potekalo med 12. junijem in 12. julijem. Finale bo na Wembleyju, kjer bo zmagovalcu pokal predal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Naslov branijo Portugalci. Himno prvenstva bo posnel nizozemski DJ Martin Garrix.