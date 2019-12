Če se bo Srbiji posrečilo, jo na Euru čaka zgodovinski spopad s Hrvaško

Po žrebu skupinskega dela EP 2020 sta zelo izstopali dve temi. Nogometni svet še vedno ne more verjeti, kako je lahko divji ples kroglic v skupini F združil velesile Francijo, Nemčijo in Portugalsko ter s tem poskrbel za tri ogromne spektakle, v naši soseščini pa najbolj odmeva možnost, da se Hrvaški v skupini D pridruži Srbija. V tem primeru bi Evropa 23. junija v Glasgowu spremljala zgodovinski obračun med gorečima tekmecema iz nekdanje Jugoslavije.

Skupine EP 2020 in prizorišča: Skupina A (Baku/Azerbajdžan, Rim/Italija):

Italija, Švica, Turčija, Wales Skupina B (Köbenhavn/Danska, St. Peterburg/Rusija):

Belgija, Danska, Finska, Rusija Skupina C (Amsterdam/Nizozemska, Bukarešta/Romunija):

Avstrija, Nizozemska, Ukrajina, play-off D* (Gruzija, Belorusija, Severna Makedonija, Kosovo) Skupina D (London/Anglija, Glasgow/Škotska):

Anglija, Češka, Hrvaška, play-off C (Norveška, Srbija, Škotska, Izrael) Skupina E (Dublin/Irska, Bilbao/Španija):

Poljska, Španija, Švedska, play-off B (BiH, Severna Irska, Slovaška, Irska) Skupina F (München/Nemčija, Budimpešta/Madžarska):

Francija, Nemčija, Portugalska, play-off A* (Islandija, Romunija, Bolgarija, Madžarska)



Če bi Romunija zmagala v play-offu lige A, bi igrala v skupini C kot gostiteljica, saj bo Euro 2020 potekal tudi v Bukarešti, zmagovalec play-offa lige D pa bi se preselil v skupino F. V dodatnih kvalifikacijah si lahko nastop na domačih tleh na EP 2020 zagotovijo tudi Škotska (skupina D), Irska (skupina E) in Madžarska (skupina F).

Pred skoraj vsakim velikim tekmovanjem se najtežjo skupino, vsaj na papirju, vedno okliče za skupino smrti. Žreb Eura 2020 v Bukarešti ni bil izjema. Ko so se v isti skupini znašle aktualna evropska prvakinja Portugalska, svetovna prvakinja Francija in velesila Nemčija, je bila nogometna javnost enotna, da na evropskem prvenstvu že dolgo ni bilo tako atraktivne skupine.

Deschamps: To je najtežja skupina

Didier Deschamps je lani postal svetovni prvak. Lahko prihodnje leto popelje Francijo še do evropskega naslova? Foto: Reuters Na srečo omenjene trojice, ki se ji bo pridružil še zmagovalec play-offa v ligi A (oziroma D, če bo to ravno Madžarska), na EP 2020 nastopa 24 ekip v šestih skupinah, kar pomeni, da v izločilni del ne napredujeta le najboljši reprezentanci iz vsake skupine, ampak tudi štiri najuspešnejše tretjeuvrščene izbrane vrste. S tem se ponuja možnost za napredovanje vsem trem velikanom evropskega nogometa.

Ker pa je nogomet pogosto zelo nepredvidljiv - lep dokaz je na dan žreba v Romuniji ponudil dvoboj med Mariborom in Triglavom v Ljudskem vrtu (0:2) -, bo dogajanje v skupini F, v kateri se bodo tekme igrale v bližini Slovenije (München in Budimpešta), še kako zanimivo.

O tem so prepričani tudi selektorji treh velesil, ki so osvojile tri zadnja velika tekmovanja. Francozi so bili najboljši na SP 2018, Portugalci na EP 2016 (za nameček so lani dobili še krstno izvedbo lige narodov), Nemci pa na SP 2014. "To je zahtevna skupina, a sem prepričan, da Löw in Santos razmišljata podobno. S tem, da je to najtežja skupina, se moramo sprijazniti. Moramo se dobro pripraviti na začetek, saj se bomo v uvodni tekmi v Münchnu pomerili z Nemčijo," so bili prvi odmevi Didierja Deschampsa, selektorja galskih petelinov, ki ga zanima, katera reprezentanca se jim bo pridružila po play-offu.

Löw: Festival vrhunskega nogometa

Cristiano Ronaldo bo prihodnje leto branil evropski naslov s Portugalsko. Foto: Reuters "Sprva sem občutil zadovoljstvo, saj se ponuja priložnost odigrati tekmi proti Franciji in Portugalski. Proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakom. Tudi igralci se že veselijo izziva. Je pa to seveda skupina smrti. Vsak bo moral pokazati vse, kar zna, če bo hotel uresničiti cilj. To bo festival vrhunskega nogometa. Igramo doma, tako da se veselimo tekem," je poudaril Joachim Löw, ki je lani nepričakovano na SP 2018 izpadel že po skupinskem delu, tokrat pa želi, tudi zaradi prednosti domačega igrišča na Bavarskem, na Euru pokazati boljši obraz.

Ko je Fernando Santos, izkušeni portugalski strateg, po žrebu pristopil do Deschampsa in Löwa, nato pa so se znašli pred fotografskimi objektivi, so selektorji pokazali kisle nasmeške. Vedeli so, da prihodnje leto ne bo preprosto, saj jih lahko vsaka napaka stane napredovanje. "Bilo bi nam lažje, če bi nas uvrstili v skupino, ki bi igrala v Španiji. Tako bomo verjetno imeli reprezentančno bazo v Budimpešti. To pa je bolje, kot če bi, na primer, igrali v Bakuju. Zdaj moramo dobro analizirati tekmece," je pojasnil Santos, ki bo prihodnje leto s Cristianom Ronaldom, Joaom Felixom in rojaki branil evropski naslov.

Je bolje biti prvi ali drugi v skupini D? Gareth Southgate in Zlatko Dalić se bosta ponovno srečala. Lani se je najprej v Rusiji smejalo Hrvatu, nato pa v ligi narodov Angležu. Foto: Reuters Zanimivo je, da se bo drugouvrščena ekipa iz skupine F v osmini finala pomerila z zmagovalcem skupine D. Ker v tej igrajo Anglija, Češka in Hrvaška, pridružil pa se jim bo še najboljši v play-offu v ligi C, v katerem nastopajo Izrael, Norveška, Srbija in Škotska, se na Otoku že širi mnenje, da bi bilo veliko bolj "racionalno" končati skupino kot drugi, ne pa najboljši. Prvaka bo namreč skoraj zagotovo čakal nekdo izmed velike trojice Francija, Nemčija in Portugalska. Kdor bo končal skupino kot drugi, pa bo v osmini finala naletel na drugouvrščeno ekipo iz skupine E, v kateri bodo nastopile Poljska, Španija, Švedska, pridružil pa se jim bo še zmagovalec play-offa v ligi B (BiH, Irska, Severna Irska, Slovaška). Angleži se bodo ponovno pomerili s Hrvaško, ki jim je lani v polfinalu svetovnega prvenstva zaprla vrata velikega finala. Otoški navijači so optimisti, prepričani so, da je pomlajena zasedba Garetha Southgata pripravljena na velike dosežke in se lahko maščuje slovenskim sosedom za poraz v polfinalu SP 2018. O tem priča tudi pogled na otoške stavne hiše, ki največjo možnost za osvojitev prvenstva napovedujejo prav Angliji, sledijo pa Francija, Belgija, Nizozemska, Španija, Italija, Portugalska in Hrvaška. "Nisem povsem prepričan, da smo imeli ugoden žreb," ostaja previden angleški trener Southgate. Sportal Luis Enrique razkril ozadje nenavadnega dogajanja v španski reprezentanci

Selektor Hrvaške: Srbija je neugodna

Če bi Srbi dobili dodatne kvalifikacije, bi se na Euru v skupini D pomerili tudi s sosedi Hrvati. Foto: Reuters Po drugi strani na območju nekdanje Jugoslavije odmeva scenarij, da bi Srbija v dodatnih kvalifikacijah preskočila obe oviri (v polfinalu bo gostovala na Norveškem, proti zmagovalcu obračuna med Škotsko in Izraelom pa imela prednost domačega igrišča) in si s tem zagotovila nastop na Euru ravno v skupini D. Sosedi Hrvaška in Srbija, tradicionalno goreči tekmici, bi se tako prvič po razpadu Jugoslavije medsebojno pomerili na velikem nogometnem tekmovanju.

"Ni je lepše uvodne tekme od dvoboja z Anglijo na Wembleyju. Dobro se poznamo, ponovno bo zanimivo. Naš glavni cilj sta preostali tekmi, ki bosta nekoliko lažji. Obe želimo dobiti," sporoča hrvaški selektor Zlatko Dalić. O tem, da bi se lahko Hrvaška poleg Češke pomerila tudi s Srbijo, je dejal: "Srbija je vedno neugoden tekmec. Ne bi rad videl, da bi play-off dobili Škoti, saj bi tako dvakrat v tej skupini igrali proti sogostiteljem Eura," je dodal Hrvat, ki bi se lahko s Srbijo, če bo uspešna v play-offu, pomeril 23. junija v Glasgowu. To bi bil zaradi čustvenega naboja dvoboj, ki bi navijačem pomenil veliko več od navadne nogometne tekme.

Hrvaška bo prihodnje leto že 11. nastopila na velikem nogometnem tekmovanju (EP oziroma SP). Foto: Reuters

Neznank ne bo več konec marca 2020, ko bodo končane dodatne kvalifikacije, po njih pa bo znanih vseh 24 udeležencev največjega nogometnega dogodka, ki nas čaka prihodnje leto. Žal brez slovenske udeležbe.