Hrvaška prehitela evropske prvake, Kekova četa pa Albanijo

V zadnjem mesecu je bilo po svetu odigranih kar 177 tekem, a se razmerje moči na lestvici ni bistveno spremenilo. Še naprej v vodstvu ostaja Belgija, ki je podobno kot Italija končala kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020 z vsemi mogočimi točkami. Rdečim vragom so najbližje svetovni prvaki Francozi in južnoameriški prvaki Brazilci, za edino novost med desetimi najboljšimi reprezentancami na svetu pa so poskrbeli Hrvati.

Izbranci Zlatka Dalića so se po zmagah nad Slovaško (kvalifikacije) in Gruzijo (prijateljska tekma) povzpeli na šesto mesto, na sedmega pa so padli aktualni evropski prvaki in zmagovalci lige narodov, Portugalci.

Slovenija pridobila eno mesto

Slovenski nogometaši so v predzadnji kvalifikacijski tekmi doma ugnali Latvijo. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem mesecu odigrala dve tekmi. V Ljubljani je premagala Latvijo z 1:0, v Varšavi pa namučila favorizirano Poljsko (2:3). Na lestvici Fife je pridobila eno mesto. Po novem si s Črno goro deli 64. mesto. V zadnjem mesecu je prehitela Albanijo, ki jo vodi zamejski Slovenec Edoardo Reja in je podobno kot Slovenija ostala brez vseh možnosti za nastop na Euru 2020.

Slovenska nogometna reprezentanca bo spomladi leta 2020 predvidoma odigrala štiri prijateljske tekme, jeseni bo nastopila v drugi izvedbi lige narodov, leta 2021 pa jo čakajo kvalifikacije za SP 2022 v Katarju.

Največji skok v zadnjem mesecu je na lestvici uspel Mjanmaru, ki je po tekmah v kvalifikacijah za SP 2022 pridobil 11 mest in je po novem 136. reprezentanca sveta, v Evropi pa je med vidnejšimi skoki treba izpostaviti izboljšane uvrstitve Italije (13., pridobila je dve mesti), Poljske (19, +2) in Srbije (29, +4), ki si bo skušala preboj na Euro 2020 zagotoviti v play-offu.

Venezuela ni bila še nikoli tako visoko na lestvici Fife. Foto: Reuters

Zgodovinski dosežek je uspel Venezueli, ki se je prvič uvrstila med 25 najboljših. Zaseda 25. mesto, v zadnjem mesecu pa se je izkazala z zmago na prijateljskem dvoboju proti Japonski.