Luis Enrique razkril ozadje čudnega dogajanja v španski reprezentanci

"Samo jaz in nihče drug je odgovoren za to, da je Robert Moreno ostal brez službe," je na nevsakdanji novinarski konferenci povedal Luis Enrique, ki se je pred tednom dni nenadno vrnil na klop selektorja španske nogometne reprezentance, s katerega je moral oditi njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec Robert Moreno.

Naj spomnimo. Junija letos je na klopi španske nogometne reprezentance prišlo do nenadne zamenjave selektorja. Luis Enrique, ki je izpustil že marčevsko tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 na Malti, je zapustil svoj položaj, saj je želel biti ob svoji hudo oboleli hčerki, ki je potem konec avgusta na žalost tudi umrla. Namesto njega je priložnost dočakal njegov pomočnik Robert Moreno, s katerim sta dolgoletna prijatelja in sodelavca, skupaj sta delovala že pri Barceloni, ki jo je Enrique leta 2015 popeljal do njenega zadnjega naslova evropskega prvaka.

Moreno je tako vodil kar devet od desetih tekem, ki jih je Španija odigrala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v katerih je Španija z osmimi zmagami in dvema remijema premočno zmagala v kvalifikacijski skupini F, v kateri so bili še Švedska, Norveška, Romunija, Ferski otoki in Malta. Toda po zadnji tekmi, ko je Španija prejšnji ponedeljek na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu s 5:0 premagala Romunijo, je bilo v taboru španske reprezentacne pestro. Morena sploh ni bilo na novinarsko konferenco, štadion pa naj bi zapustil v solzah.

Španijo bo na evropskem prvenstvu 2020 vodil njen nekdanji reprezentant in nekdanji trener Barcelone. Foto: Reuters

Kmalu je postalo jasno, zakaj. Dan za tem je namreč predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales naznanil, da se na selektorsko klop po pol leta vrača Enrique, kar je bila že četrta selektorska menjava na klopi Španije v nekaj več kot letu dni. Ko je Enrique naznanil, da v svojem strokovnem štabu ne bo več Morena, pa se je španski nogometni svet spraševal, kaj se je zgodilo. Zdaj je Enrique ob prvem javnem nastopu, odkar se je vrnil na špansko klop, pojasnil ozadje čudnega dogajanja v španski nogometni reprezentanci.

Luis Enrique: V svojem štabu ne želim ljudi, kot je on

Foto: Reuters "V svojem strokovnem štabu ne želim ljudi, kot je Moreno," je po svojem zdaj že nekdanjem prijatelju takoj udaril Enrique. "Edinkrat, ko sva se z Morenom v tem času videla, je bilo 12. septembra, ko me je obiskal pri meni doma. V 20, 30 minut trajajočem pogovoru mi je dejal, da si želi ostati selektor Španije še na evropskem prvenstvu, potem pa je pripravljen oditi. Nisem bil presenečen. Kaj takega sem pričakoval," je Enrique nadaljeval z razkrivanjem ozadja dogajanja okoli Morena, ki je po odhodu Enriqueja sicer večkrat javno dejal, da se mu je pripravljen umakniti, kadarkoli si bo ta želel.

"V svoji ekipi ne želim takšnih ljudi. Tisti dan, ko sva se dobila, sem mu to tudi jasno povedal. Dejal sem mu tudi, da se želim vrniti, a še ne vem, kdaj. Edini, ki je odgovoren, da ga ni več tukaj, sem jaz. Nihče drug s španske nogometne zveze pri tem ni imel nobene besede, ampak samo jaz," je še povedal Enrique. "Če se poskušam postaviti v njegovo vlogo, ga lahko razumem. Vem, da je trdo delal za to, da bi dočakal priložnost. Vem tudi, da je ambiciozen, a zame je to še vedno znak nezvestobe. Sam nikoli ne bi storil enako," je za konec še povedal 49-letni trener, ki je na klop Španije sedel po koncu svetovnega prvenstva 2018.

Španska selektorska farsa v sliki in besedi:

To je bila prva samostojna trenerska služba Roberta Morena

V Rusiji, kjer so Španci izpadli že v osmini finala, je Špance neuspešno vodil Fernando Hierro, ki je tik pred začetkom prvenstva vskočil, potem ko so se Španci za sodelovanje zahvalili Julenu Lopeteguiju. Ta je po uspešnih kvalifikacijah moral oditi, ker se je brez vednosti španske nogometne zveze dogovoril, da bo po koncu svetovnega prvenstva prevzel Real Madrid.

Moreno se v zadnjih dneh javno sicer ni oglašal. Za tega 42-letnega trenerja je bila selektorska služba sploh prva samostojna v trenerskem poslu. Pred tem je bil Enriquejev pomočnik tako pri Romi, kot tudi pri Barceloni, Celti in nazadnje v španski reprezentanci.