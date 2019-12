Vid Belec po stopinjah Jana Oblaka #video

Nogometaši Rijeke so pod vodstvom mladega slovenskega trenerja velikemu tekmecu iz Dalmacije prizadejali boleč poraz. Kot prvi hrvaški klub so v tej sezoni osvojili Poljud in na jadranskem derbiju ponižali splitski Hajduk kar s 4:0. Rožman je tako po prepričljivi zmagi nad Interjem v Zaprešiću odpravil še neposrednega tekmeca v boju za drugo mesto, ki zagotavlja nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Za drugouvrščenim zaostaja le še tri točke, a je odigral tudi tekmo manj. Rožman je izenačil najvišjo zmago Rijeke na gostovanjih v Splitu v zgodovini kluba.

Mladi slovenski trener Luka Elsner je z Amiensom izgubil tretjič zapored. Na sobotnem gostovanju mu je kazalo dobro do 54. minute, ko je pri rezultatu 1:1 ostal brez izključenega napadalca. Gostitelji so izkoristili prednost igralca več, hitro trikrat premagali vratarja Amiensa in si zagotovili prepričljivo zmago. Elsner je prvič, odkar je na delu v Franciji, nanizal tri poraze.

Po odsluženi kazni se je vrnil v enajsterico Atalante, ki je zmagala prvič po štirih prvenstvenih tekmah brez zmage, in takoj zablestel. Najprej je podal za vodstvo z 2:0 v 61. minuti, potem pa v 92. minuti uspešno realiziral protinapad in postavil končni izid (obe akciji si lahko ogledate spodaj). To je bil njegov peti prvenstveni gol sezone. Igral je vso tekmo in bil razglašen za igralca dvoboja.

*Na seznamu so nogometaši z zadnjega seznama selektorja Matjaža Keka za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Latviji in Poljski, dodan je Domen Črnigoj, ki ga na zadnjem seznamu ni bilo zaradi težav z zdravjem.

