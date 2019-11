Na svetu ga ni boljšega od Damirja Skomine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši sodnik in vratar v letu 2019 po izboru IFFHS

Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina je najboljši sodnik na svetu za leto 2019 po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS), kjer točke delijo nogometni strokovnjaki iz 90 držav sveta. Nagrado IFFHS za leto 2019 je osvojil tudi vratar Jan Oblak, ki je bil v glasovanju tretji. Zmagal je Brazilec Alisson. Samir Handanović je osvojil 11. mesto.

Slovenski reprezentančni nogomet ne more biti povsem zadovoljen s tistim, kar je dosegel v letu 2019, saj je članska izbrana vrsta (še petič zapored) ostala pred vrati velikega tekmovanja, a ena najmanjših evropskih držav vseeno dobiva ogromno spoštovanje v svetu najbolj priljubljene moštvene igre na svetu. Ne le po zaslugi prvega moža Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, ampak tudi nogometašev in sodnikov. Nekateri izmed njih spadajo med najboljše na svetu.

Slovenski sodnik Damir Skomina je tako prvič v karieri osvojil nagrado za najboljšega delivca pravice na svetu in postal 19. sodnik s tem laskavim priznanjem vse od leta 1987, odkar IFFHS podeljuje to nagrado. Rekorder po številu nagrad za najboljšega sodnika je legendarni Italijan Pierluigi Collina, ki jih je med letoma 1998 in 2003 osvojil šest.

Najboljši sodniki na svetu v letu 2019: 1. Damir Skomina (Slo) 136 točk

2. Felix Brych (Nem) 129

3. Björn Kuipers (Niz) 61

4. Gianluca Rocchi (Ita) 58

5. Cuneyt Cakir (Tur) 47

6. Nestor Pitana (Arg) 38

7. Antonio Maheu Lahoz (Špa) 23

7. Clement Turpin (Fra) 23

9. Martin Atkinson (Ang) 21

10. Michael Oliver (Ang) 18 Točke je prejelo 30 delivcev pravice.

Po finalu lige prvakov novo priznanje za Koprčana

Letos je prvič v karieri sodil finale lige prvakov. Foto: Getty Images Triinštiridesetletni Skomina je v glasovanju zbral 136 točk in zanesljivo premagal dobitnika omenjene nagrade iz leta 2017, Nemca Felixa Brycha (129) na drugem mestu. Tretje mesto je osvojil Nizozemec Björn Kuipers (61).

Slovenski sodnik je v sezoni 2019 med drugim sodil tudi najprestižnejšo tekmo, finale lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom, in po mnenju IFFHS nizal konstantne predstave skozi vso sezono.

Do zdaj je Skomina v karieri sodil več kot 530 tekem (301 v slovenski prvi ligi, 50 v ligi prvakov, 17 v evropski ligi, 60 mednarodnih tekem pod okriljem Uefe, svetovno prvenstvo in olimpijski turnir).

Prvi Slovenec na SP, v finalu lige prvakov ...

Skomina je delil pravico tudi na olimpijskem turnirju. Foto: Reuters Skomina je s tem poskrbel za novo veliko priznanje in še en mejnik v karieri, s čimer se lahko pohvali le svetovna sodniška elita.

Lani je postal prvi Slovenec, ki je sodil na svetovnem prvenstvu, letos pa je v Madridu dočakal vrhunec, kar zadeva klubsko dogajanje, saj mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaupala delo prvega sodnika v finalu lige prvakov. Le pol leta po tekmi vseh tekem, na kateri so mu prišle prav tudi izkušnje s finala lige Europa in evropskega superpokala, je prejel še največ glasov v izboru za najboljšega sodnika leta.

Sodniško kariero je začel pri 15 letih. Pred tem je igral nogomet, a mu ga je nato zdravnik zaradi zdravstvenih težav ne le odsvetoval, ampak tudi prepovedal. Pozneje se je izkazalo, da je postavil napačno diagnozo, saj bi Primorec lahko nadaljeval nogometno kariero kot igralec. Delo nogometnega sodnika je vzljubil. Postopno se je prebijal med najboljše, na koncu pa poskrbel, da je iz konjička prerasel v službo, kjer ima ogromno odgovornosti. Danes bo tako sodil dvoboj lige Europa med Feyenoordom in Glasgow Rangers v Rotterdamu.

Pri nogometnih sodnicah je pričakovano največ točk prejela Francozinja Stephanie Frappart, ki je letos pisala zgodovina kot prva predstavnica nežnejšega spola, kateri je bilo zaupano sodniško delo na tako pomembni tekmi, kot je bil evropski superpokal med Liverpoolom in Chelseajem.

Oblak zaostal le za Brazilcem in Nemcem

Alisson Becker je z reprezentanco Brazilije osvojil južnoameriško prvenstvo. Foto: Reuters Inštitut IFFHS je izbral tudi najboljšega vratarja za leto 2019. V glasovanju je z 286 točkami zmagal Brazilec Alisson, ki je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z brazilsko reprezentanco pa južnoameriško prvenstvo. Vse od leta 1987 je le še en južnoameriški vratar prejel to nagrado − Jose Luis Chilavert, legendarni vratar iz Paragvaja, ki ima v vitrinah tri.

Drugi je bil vratar Barcelone Nemec Marc Andre Ter Stegen (104), tretji pa slovenski čuvaj mreže Atletica Jan Oblak (67), ki je zadnje tri sezone vselej med "top tremi" vratarji na svetu, so zapisali pri IFFHS.

Škofjeločan Jan Oblak je prejel manj točk le od dveh vratarjev na svetu. Foto: Getty Images

Med dobitnike točk se je uvrstilo le 18 vratarjev, med njimi pa je bila Slovenija kot ena redkih držav zastopana z vsaj dvema čuvajema mreže. Poleg Oblaka se je na seznam najboljših vratarjev uvrstil tudi Samir Handanović. 35-letni Ljubljančan, ki navdušuje med vratnicama milanskega Interja, je za las zaostal za najboljšo deseterico. Z vratarjem Chelseaja Kepo Arrizabalago si je delil 11. mesto. Slovenija tako spada med svetovne velesile, kar zadeva igralni položaj vratarja. Dva predstavnika imajo na seznamu IFFHS le še Brazilija, Nemčija, Argentina in Španija.