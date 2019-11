Argentinec sprva dvomil, da sploh lahko prelisiči Oblaka #video

To je bil dvoboj, na katerem je Paulo Dybala zasenčil prvega zvezdnika italijanskega prvaka Cristiana Ronalda. Argentinec deškega obraza, ki šteje 26 let, se je ob koncu prvega polčasa odločil za drzno izvedbo prostega strela. Sprva se je z Miralemom Pjanićem pogovarjal o drugačnih rešitvah, nato pa se vseeno odločil, da bo poskušal srečo z neposrednim strelom na gol.

Kako je Dybala presenetil Oblaka?

Razmišljal je že o drugih rešitvah

Jan Oblak bo z Atleticom za napredovanje med najboljših 16 trepetal do zadnjega. Foto: Reuters ''To je bil lep zadetek s težkega položaja. Ko sem videl, kako ozek je kot do vrat Atletica, na vratih tekmeca pa je bil vratar takšnega kova je Oblak, je bilo res težko zadeti. Pred menoj je bilo ogromno igralcev, zato sem se že dogovarjal, da bi izvedel prosti strel drugače, a sem se vseeno odločil za neposredni strel. Na srečo je žoga zatresla mrežo,'' je po enem najbolj atraktivnih zadetkov kariere, dosegel ga je v 45. minuti, povedal Dybala.

V tej sezoni je za Juventus izvajal dva prosta strela in se veselil enega zadetka, njegov soigralec Ronaldo, ki si tako trudi doseči zadetek po prekinitvi z razdalje, pa jih je izvajal že deset, a ni šla žoga nikoli v mrežo. Gol je bil tako atraktiven, da sta naslovnice osrednjih italijanskih športnih medijev preplavila tudi napisa Dyvino in Incredybala!

Atletico, pri katerem se je Jan Oblak z izjemo posredovanja pri prostem strelu Dybale v Torinu izkazal, je imel najlepšo priložnost za izenačenje v zadnjih sekundah tekme, a je Alvaro Morata, pred leti tudi napadalec Juventusa, z nekaj metrov zgrešil žogo.

Rdeče-beli so tako, čeprav so bili nevaren tekmec in proti vratom Juventusa sprožili kar 15 strelov (razmerje v strelih na gol je bilo 15:6 za Atletico, v strelih v okvir vrat pa 2:2), ostali brez točk. Na tekmi lige prvakov, na kateri se klub ni vpisal med strelce, je več strelov na vrata udarila le Roma (20).

Paulu Dybali, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme, je zaploskal tudi trener Maurizio Sarri. Foto: Reuters

Napredovanje v osmino finala si bodo morali zagotoviti v zadnjem krogu, ko bodo v Madridu pričakali moskovski Lokomotiv. Pred Bayerjem iz Leverkusna imajo na lestvici točko prednosti. Če bo doma ostal brez zmage, bi ga lahko prehitel nemški predstavnik, ki bo gostil italijanskega prvaka, kateremu ne more več nihče vzeti prvega mesta.