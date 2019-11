Kakšna reakcija pobiralca žog, veliki Mourinho ga je kar objel #video

Tottenham je, morda tudi nekoliko utrujen po tekmi z West Hamom, zelo slabo začel obračun z Olympiacosom. Grki so v prvih 20 minutah dvakrat kaznovali domačo obrambo in Joseja Mourinha spravljali ob živce. Portugalec je po pol ure iz igre potegnil defenzivnega vezista Erica Dierja in v igro poslal bolj ofenzivnega Christiana Eriksena, sprememba taktike pa se mu je obrestovala, ko je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa za znižanje zadel Dele Alli.

Vrhunec tekme je sledil v peti minuti drugega polčasa. Akcijo je začel kar pobiralec žog, ki je po avtu nemudoma žogo v roke vrgel branilcu Sergeu Aurierju, ta pa je, še preden je obramba Grkov dojela, kaj se dogaja, v ogenj poslal Lucasa. Brazilec je s šprintom prehitel grške branilce in na koncu lepo našel še angleškega golgeterja Harryja Kana, ki mu ni bilo težko zadeti za 2:2. Mourinho je polovico zadetka pripisal pobiralcu žog, ki ga je spomnil na otroštvo.

Objem Mourinha ...

... in celotna akcija za drugi zadetek:

The ball boy involved in the build up to Harry Kane’s goal for Spurs 😂 pic.twitter.com/KAWKh20LS3 — Are you shaw? (@Renshaw99) November 26, 2019

Tudi Mourinho je bil odličen pobiralec žog

"Sam sem bil kot otrok odličen pobiralec žog, tudi ta fant nocoj je izjemno opravljal svoje delo. Spremljal in razumel je igro ter nam tudi pomagal do zadetka. Poskrbel je za ključen trenutek tekme. Verjamem, da tega večera ne bo nikoli pozabil," je mladeniča pohvalil Mourinho.

"Da storiš to, kar je on, moraš biti odličen pobiralec žog. Sam sem to počel med 10. in 16. letom. Fant ni gledal naokoli in opazoval, kaj se dogaja na tribuni, pač pa spremljal dogajanje na tekmi. Po koncu tekme sem ga hotel povabiti v slačilnico, da bi se poveselil s fanti, pa je na žalost izginil," je dodal kontroverzni Portugalec.

Tottenham je do konca srečanja zadel še dvakrat in si z novimi tremi točkami krog pred koncem skupinskega dela zagotovil napredovanje v izločilne boje.

Preberite še: