Handanović junak Interja, v osmini finala še Kamplov Leipzig in Barcelona

V predzadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov je danes slovenske barve branil Samir Handanović, Kevin Kampl pa je zaradi poškodbe preskočil dvoboj z Benfico. Inter je tudi po zaslugi odličnih obramb slovenskega vratarja slavil v Pragi, v derbiju ''skupine smrti'' pa je Barcelona s 3:1 odpravila Borussio Dortmund in si tako zagotovila napredovanje v osmino finala. Enak podvig je uspel tudi Kamplovemu Leipzigu. Liverpool je na Anfieldu remiziral z Napolijem, brez zmagovalca pa se je končal tudi obračun Valencie in Chelseaja.

Sreda je ponudila kopico zanimivih obračunov, med katerimi je izstopal tudi spopad na Anfieldu, kjer sta se Liverpool in Napoli razšla z remijem (1:1). V boj za napredovanje se je zdaj vmešal še avstrijski prvak iz Salzburga, ki je razbil Genk (4:1). Norveški biser Erling Braut Håland je zaradi bolečin v kolenu v igro vstopil šele v 62. minuti, a kljub temu je vknjižil podajo in gol. Pred zadnjim krogom je tako v skupini E še vse odprto.

Barcelona si je z zmago že zagotovila napredovanje v osmino finala. Foto: Reuters

Skupina F, po žrebu oklicana za skupino smrti, je spremljala dvoboja v Barceloni in Pragi. Katalonci so si z visoko zmago nad rumeno-črnimi iz Dortmunda že zagotovili prvo mesto v skupini, kljub temu, da je Lionel Messi pogrešal kar nekaj soigralcev, tudi Gerarda Piqueja in Jordija Albo. Inter Samirja Handanovića je šele v zaključku tekme strl odpor Slavie, Milančani pa so se z zmago na lestvici izenačili z Borrusio in tako ostajajo v boju za napredovanje. Slovenski vratar je dvakrat odlično posredoval in bil med glavnimi junaki zmage italijanske ekipe v češki prestolnici.

Ena izmed obramb Handanovića:

V skupini G si je napredovanje v osmino finala priboril vodilni RB Leipzig, ki je brez Kevina Kampla (poškodba stopala) remiziral proti Benfici. Zenit je v Sankt Peterburgu z 2:0 premagal Lyon.

Najbolj izenačeno je na vrhu skupine H, kjer so imeli Ajax, Chelsea in Valencia pred tem krogom po sedem točk. Na Mestalli sta se Valencia in Chelsea razšla z delitvijo točk (2:2), kar pa je izkoristil Ajax in z zmago v Franciji (0:2) pri nekdanjem klubu Milenka Ačimovića, ki je v štirih nastopih zbral le točko, skočil na vrh skupine. Nizozemski prvak je nastopil oslabljen, saj je zaradi izključitev na zadnji tekmi pogrešal obrambna stebra Daleyja Blinda in Joela Veltmana.

Dybala presenetil Oblaka

Torek je bil pester, zaznamovali so ga izjemen zadetek Paula Dybala, ki je presenetil Jana Oblaka, šestica Bayerna v Beogradu in zgodovinska zmaga Iličićeve Atalante nad Stojanovićevim Dinamom.

Atletico je v torek pred domačimi gledalci gostil Juventus, ki si je že po četrtem krogu zagotovil napredovanje. V prvem polčasu srečanja v Torinu smo spremljali izenačeno predstavo. Ko smo že mislili, da zadetkov ne bo, je v sodnikovem dodatku prvega dela s prostega strela udaril Paulo Dybala in presenetil našega Jana Oblaka.

Argentinec je udaril z vse prej kot idealnega položaja, skoraj iz mrtvega kota, a strel je bil tako natančen in močan, da je bil Oblak povsem brez moči. Do konca tekme se izid ni več spremenil in stara dama je le potrdila prvo mesto v skupini, medtem ko bo moral Atletico za napredovanje v izločilne boje najverjetneje doma premagati moskovsko Lokomotivo.

Zadetek Dybale, ki ga bo Jan Oblak še sanjal:

🇦🇷 This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is orgasmic. What an absolutely ridiculous hit, so beautiful to watch. 💥 pic.twitter.com/WEk37R3Hx2 — FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2019

Bi lahko Jan Oblak bolje posredoval? Ne, nihče ne bi branil tega. 22,79% +

Da. To bi branil vsak malce bolj resen vratar. 77,21% +

Poslastica v Madridu ni dala zmagovalca

PSG je v Madridu potrdil prvo mesto v skupinskem delu. Foto: Reuters V najzanimivejšem obračunu torkovega večera nismo videli zmagovalca. Real je na Santiagu Bernabeuu po dveh zadetkih Karima Benzemaja vse do 81. minute vodil z 2:0, nato pa je PSG v le dveh minutah prek Kyliana Mbappeja in Pabla Sarabie izenačil in osvojil veliko točko, s katero je potrdil prvo mesto v skupini B. V izločilne boje se je brez težav prebil tudi Real.

V skupini B je Bayern zmagal še petič zapored in ostaja edina ekipa s popolnim izkupičkom. Bavarci so v Beogradu na krilih Roberta Lewandowskega, poljski ostrostrelec je dosegel štiri zadetke, s 6:0 razbili Crveno zvezdo, Tottenham pa je s tretjo zaporedno zmago potrdil drugo mesto. Četa Joseja Mourinha je doma proti Olympiacosu že zaostajala z 0:2, nato pa preobrnila izid in na koncu slavila s 4:2. Lewandowski je zadel štirikrat v polno v zgolj 15 minutah in s tem postavil rekord, kar se tiče lige prvakov.

Josip Iličić je bil proti Dinamu v vlogi rezervista. V igro je prišel v 61. minuti. Foto: Reuters

V skupini C bo v zadnjem krogu zelo napeto

V skupini C je bil v Bergamu na sporedu obračun Atalante Josipa Iličića in Dinama Petra Stojanovića. Z 2:0 so bili uspešnejši Italijani, ki so pred zadnjim krogom rednega dela spet v igri celo za uvrstitev osmino finala. V zadnjem krogu igrajo v Ukrajini, in če Atalanta premaga Šahtar, pri tem pa Dinamo ne premaga nemotiviranega Man Cityja, se bosta Jojo, ki je tokrat vstopil v igro v 61. minuti, in druščina uvrstila v izločilne boje lige prvakov. Stojanović je za Zagrebčane igral do 75. minute.

Že v osmini finala (6): Bayern München, Juventus, Manchester City, PSG, Real Madrid, Tottenham, Barcelona, RB Leipzig.