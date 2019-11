Handanović po spektakularnih obrambah oklican za svetega Samirja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski vratar Samir Handanović je na gostovanju Interja v Pragi v ligi prvakov dokazal, zakaj ga številni poznavalci nogometa še vedno uvrščajo med najboljše čuvaje mreže na svetu. 35-letni Ljubljančan je z izjemnimi posredovanji, ki so postala spletni hit, paral živce češkim prvakom, pomagal Interju do velike zmage (3:1) in postavil nov klubski mejnik.

Milanski Inter si je z zmago na Češkem priigral odlično popotnico za zadnji krog skupinskega dela lige prvakov. Italijanski velikan, ki je pred devetimi leti zadnjič osvojil evropski naslov, je na dobri poti, da si zagotovi preboj med 16 najboljših.

V skupini zaostaja le še za Barcelono, ki si je že zagotovila napredovanje, in ponovno sam odloča o svoji usodi. Če bo v zadnjem krogu zbral vsaj toliko točk kot Borussia Dortmund, s katero ima boljše razmerje v medsebojnih srečanjih (2:0 in 2:3), se bo uvrstil v osmino finala lige prvakov.

Kakšna Barcelona? Najprej Spal in Roma!

Veselje Antonia Conteja na gostovanju na Češkem Foto: Reuters ''V zadnjem krogu se bomo doma pomerili z veliko ekipo, kot je Barcelona, a bomo igrali na krilih 80 tisoč naših navijačev,'' po zelo pomembni zmagi v Pragi pojasnjuje Antonio Conte, ki verjame, da bi lahko Inter v zadnjem krogu na San Siru premagal Katalonce.

''Pred Barcelono pa moramo razmišljati o tekmah s Spalom in Romo,'' opozarja strateg črno-modrih, da Inter ne sme zaspati v domačem prvenstvu, kjer je izjemno vstopil v sezono in trenutno zaseda drugo mesto. Za vodilnim Juventusom zaostaja le eno točko, pred tretjeuvrščenim Laziem pa ima kar sedem točk prednosti. Od 39 možnih točk je v 13 nastopih osvojil kar 34, številne zasluge za tako uspešen niz pa si lasti tudi kapetan.

Čeh potožil: Izvrstni Handanović prebral mojo namero

Samir Handanović in Diego Godin se veselita pomembne evropske zmage. Foto: Reuters Pri Interju opravlja vlogo kapetana 35-letni slovenski vratar Samir Handanović. V sredo je paral živce nogometašem Slavie, zlasti Lukašu Masopustu, in reševal Inter v najbolj ranljivih trenutkih srečanja. Da bi bil lahko to njegov večer, je nakazal že v izdihljajih prvega polčasa, ko ni manjkalo dosti, pa bi ubranil kazenski udarec Slavie.

Dolgoletni slovenski reprezentant je specialist za branjenje najstrožjih kazni. ''Zaskrbelo me je, ko se je vratar dotaknil žoge. Ko sem videl, kako je žoga le šla v mrežo, sem si pošteno oddahnil,'' je priznal kapetan Slavie Tomaš Souček, ki je ob koncu prvega dela izenačil na 1:1 in češkega prvaka vrnil v igro.

Great save from Handanovic pic.twitter.com/4WJE1MUqNs — El Lindaman's Thick Thighs / Smiley🤙 (@Smiley_1932) November 27, 2019

Rezultat 1:1 se dolgo časa ni spreminjal. Čeprav je Inter nadaljeval napadalno igro in dvakrat zatresel okvir vrat (Romelu Lukaku in Marcelo Brozović), je bila nekajkrat ogrožena tudi njegova obramba. Takrat se je izkazal Handanović, reševal Inter in dokazal, da še vedno spada med najboljše vratarje na svetu. V 64. minuti je atraktivno s konicami prstov preusmeril nevaren strel Masopusta nad prečko, slabih 10 minut pozneje, ko je zvezni igralec Slavie po napaki Borje Valera sam krenil proti vratarju Interja, pa je poskrbel še za obrambo večera.

''Upal sem, da bom zatresel mrežo. Čakal sem na najboljši trenutek za strel, a je Handanović izvrsten vratar. Prebral je mojo namero, se znašel na pravem mestu in ubranil strel,'' ni članu Slavie preostalo drugega, kot da je čestital Handanoviću za izjemno posredovanje z nogo, s katerim je gostiteljem pristrigel krila, saj so zapravili idealno priložnost za vodstvo z 2:1.

Jubilej Lukakuja Romelu Lukaku je v Pragi pokazal eno najboljših predstav, odkar nosi dres Interja. Foto: Reuters Ostalo je pri 1:1, Handanović je ohranil Inter med živimi, nato pa se je napadalni dvojec Lukaku – Martinez znesel nad Čehi in poskrbel za prepričljivo zmago Interja (3:1), s katero je močno naraslo upanje o preboju v osmini finala. Blestel je zlasti Belgijec. 26-letni Lukaku je dosegel jubilejni 250. zadetek v članski karieri (198 za klube, 52 za reprezentanco). Prispeval je zadetek in podaji za preostala zadetka, ki ju je dosegel Argentinec Lautaro Martinez. Enkrat je zatresel še okvir vrat, sodniki pa so mu za nameček v Pragi razveljavili še dva zadetka. Sportal Kakšna reakcija pobiralca žog, veliki Mourinho ga je kar objel #video

Handanović v podobi svetnika

Handanović je bil eden izmed junakov Interja. Slavia je bila v razmerju strelov na gol boljša od gostov (15:13 skupno, 5:5 v okvir vrat), žogo je imela dalj časa v posesti (61 odstotkov), a je tudi naletela na razigranega vratarja, ki ji ni dovolil, da bi dosegla več kot zadetek. Po dvoboju je bil ponosen na predstavo Interja, na svojem profilu na Instagramu pa zapisal ''Odnos. Srce! Tako!'' (Atteggiamento. Cuore! Cosi!).

Foto: Instagram

Po dvoboju ni manjkalo napisov na družbenih omrežjih, kjer so navijači Interja poveličevali slovenskega vratarja z napisi ''Sveti Samir'' in ga prikazovali v podobi svetnika.

Statistični guru Opta Paolo pa je postregel s podatkom, da je v Milanu zelo priljubljen in spoštovan Sarma prvi izmed aktualnih nogometašev Interja s 150 zmagami v vseh tekmovanjih. Čestitke, Samir!